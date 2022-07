"Sao" trẻ gợi cảm Sydney tiết lộ cát sê đóng phim không đủ sống

Sydney Sweeney, 25 tuổi là một trong những ngôi sao điện ảnh trẻ tuổi nổi tiếng nhất nước Mỹ hiện nay. Cô được chú ý nhờ hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như The Handmaid's Tale, Sharp Objects, Euphoria, The White Lotus... Sydney cũng đã tham gia diễn xuất trong bộ phim được đề cử 10 giải Oscar Once Upon a Time in Hollywood (2019) và sắp tới, Sydney Sweeney sẽ góp mặt trong bộ phim "bom tấn" Madame Web.

Sydney Sweeney duyên dáng trên thảm đỏ (Video: Celebrity Hunts).

Còn rất trẻ nhưng cát-sê đóng phim của Sydney Sweeney đã thuộc hàng Top. Nữ diễn viên được cho là nhận cát sê khoảng 25.000 USD cho mỗi tập phim trong phần một của loạt phim truyền hình ăn khách Euphoria. Khi tham gia phần hai của bộ phim này, cát sê của cô tăng lên gần 44.000 USD cho một tập phim. Sau vài năm đóng phim, khối tài sản của Sydney Sweeney ước chừng đã lên tới 4 triệu USD.

Diễn viên trẻ Sydney Sweeney (Ảnh: Getty Images).

Là một trong những nữ diễn viên tài năng, nổi tiếng hiện tại nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Sydney Sweeney tiết lộ thu nhập từ công việc diễn viên sẽ không đủ cho cô trang trải cuộc sống nếu cô nghỉ ngơi sáu tháng. Vì thế, dù "đàn chị" đình đám Amy Adams từng khuyên cô cân bằng giữa cuộc sống trên màn ảnh và ngoài đời thường nhưng Sweeney không cảm thấy mình có đủ điều kiện để giảm tốc độ công việc.

Ngôi sao 9X cho biết: "Nếu tôi muốn nghỉ sáu tháng, tôi không có thu nhập để trang trải. Tôi không có ai hỗ trợ. Tôi không có bất cứ ai mà tôi có thể tìm đến để nhờ thanh toán các hóa đơn của tôi hoặc kêu gọi sự giúp đỡ. Họ không trả cát sê cho các diễn viên như họ đã từng làm.

Những ngôi sao đã thành danh vẫn được trả lương cao nhưng tôi phải chia 5% cho luật sư của mình, 10% cho các đại lý của tôi, 3% cho giám đốc kinh doanh của tôi. Tôi còn phải trả lương cho người phát ngôn của mình hàng tháng". Sau tất cả, Sydney cảm thấy rằng Hollywood "được xây dựng để khiến bạn ủng hộ tất cả mọi người".

Áp lực cuộc sống là một phần nguyên nhân khiến Sweeney không chỉ đóng phim mà còn liên tục ký hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu khác nhau. "Nếu tôi chỉ đóng phim, tôi sẽ không thể đủ tiền trang trải cuộc sống của mình ở Los Angeles, Mỹ. Tôi nhận quảng cáo sản phẩm vì tôi phải làm vậy", Sydney Sweeney giải thích.

Do lịch trình đóng phim liên tục kéo dài, Sydney cho biết cô thường mất ngủ và cảm thấy áp lực phải duy trì đà phát triển trong sự nghiệp của mình.

Sydney Sweeney nói thêm, dù còn trẻ nhưng cô đã muốn sớm lên chức mẹ: "Tôi muốn có một gia đình, tôi luôn muốn trở thành một bà mẹ trẻ và tôi lo lắng về cách mà ngành công nghiệp này đặt kỳ thị vào những phụ nữ trẻ đã có con và nhìn họ theo một cách khác. Tôi cũng lo lắng rằng, nếu tôi không làm việc, tôi sẽ không có tiền để nuôi con".

Sydney Sweeney đóng phim liên tục trong thời gian này (Ảnh: Instagram).

Thảo luận về phía sau hậu trường của Hollywood, Sydney Sweeney nói rằng cô nhìn thấy mọi người tuyên bố sai sự thật về việc họ hỗ trợ lẫn nhau trong ngành nghề này. Sydney cũng cho biết cô chưa bao giờ nói chuyện với các bạn diễn trong phim Euphoria về mức lương của mình.

Sydney Sweeney vừa được đề cử hai giải Primetime Emmy với hai vai diễn trong phim Euphoria và The White Lotus. Trong khi Euphoria đã nhận được nhiều lời khen tặng từ giới phê bình điện ảnh thì bộ phim cũng trở nên gây tranh cãi với những cảnh "nóng" táo bạo.

Sydney Sweeney diện váy gợi cảm (Video: Ouch Magazine).

Sweeney phớt lờ những chỉ trích về cảnh "nóng" của cô. Nữ diễn viên xinh đẹp nói rằng: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các nhà làm phim mà tôi làm việc cùng và tôi luôn rất hào hứng với bất cứ kịch bản nào mà Sam Levinson viết".

Nói về hai đề cử tại lễ trao giải Primetime Emmy, Sydney chia sẻ: "Tôi không thực sự mong đợi điều này. Khi tôi yêu công việc diễn xuất và yêu các nhân vật của mình, tôi không thật sự nghĩ về các giải thưởng điện ảnh. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều diễn viên đáng kinh ngạc khác mà tôi luôn ủng hộ, vì vậy tôi không sẵn sàng với các giải thưởng".

Sweeney chia sẻ thêm rằng cô hoàn toàn quên đi chính mình khi đóng phim và khi xem lại cảnh hậu trường của phim, cô thấy nó giống như cuộc sống của một người nào đó khác.

"Mọi người quên rằng tôi đang đóng một nhân vật trên phim. Họ nghĩ: "Ồ, cô ấy khỏa thân trên màn ảnh, cô ấy là một biểu tượng tình dục" nhưng tôi không gặp vấn đề gì với những cảnh như thế và tôi sẽ không ngừng thực hiện chúng. Tuy nhiên tôi vẫn ước có một cách dễ dàng hơn để trò chuyện cởi mở về những gì chúng tôi đang làm trong vai trò diễn viên".