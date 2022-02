Sandra Bullock vượt qua scandal chồng ngoại tình như thế nào?

Sandra Bullock sinh năm 1964 là một trong những nữ diễn viên được trả cát sê cao nhất Hollywood. Ngôi sao tài năng và xinh đẹp này đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh cao quý bao gồm một giải Oscar, giải Quả cầu vàng, hai giải Screen Actors Guild Awards và ba giải thưởng do các nhà phê bình điện ảnh bình chọn. Năm 2010, cô được bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới bởi tạp chí Time.

Sandra Bullock xinh đẹp, tài năng, giàu có và nổi tiếng nhưng ít người biết rằng nữ minh tinh Hollywood từng trải qua một cuộc hôn nhân "thảm bại" dù cô đặt rất nhiều hi vọng vào cuộc hôn nhân này. Ở tuổi 41, Sandra Bullock kết hôn với ông chủ một gara ô tô có tên là Jesse James vào ngày 16 tháng 7 năm 2005. Trước đó Jesse James từng kết hôn với nữ diễn viên phim người lớn Janine Lindemulder và có một đứa con gái còn Sandra Bullock chưa từng kết hôn và sinh con.

Sandra Bullock sành điệu đi trả lời phỏng vấn (Video: The Hollywood Fix).

Tháng 3 năm 2010, Sandra Bullock giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ màn trình diễn ấn tượng trong phim The Blind Side. Lên sân khấu nhận giải, nữ minh tinh đã gửi lời cảm ơn ngọt ngào tới chồng của mình. Cặp đôi sánh bước tình tứ và chụp rất nhiều ảnh trong bữa tiệc Oscar. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau khi Sandra Bullock nhận giải Oscar, một tạp chí của Mỹ đã đăng một cuộc phỏng vấn với một cô gái - người tuyên bố đã ngoại tình với Jesse James trong khi Sandra Bullock vắng nhà đi quay phim The Blind Side ở Atlanta, Mỹ. Chưa dừng ở đó, hàng loạt cô gái khác cũng lên tiếng tố chồng của Sandra Bullock "ăn chả".

Khi scandal tình ái của chồng xảy ra, Sandra Bullock đã hủy tất cả các chuyến đi quảng bá phim The Blind Side ở châu Âu. Thời điểm đó, đại diện của nữ diễn viên cho biết, đó là vì "những lý do cá nhân không lường trước được".

Sandra Bullock và chồng Jesse James ngày còn hạnh phúc (Ảnh: Getty Images).

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2010, đáp lại tin đồn ngoại tình, chồng của Sandra Bullock - Jesse James đã đưa ra lời xin lỗi công khai tới Bullock. Jesse James nói: "Phần lớn các cáo buộc được đưa ra là không đúng sự thật và vô căn cứ nhưng tôi sẽ không nói về những vấn đề riêng tư này hoặc đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào nữa. Chỉ có một người đáng trách toàn bộ tình huống này đó là tôi. Tôi mong Sandra Bullock tìm thấy điều đó trong trái tim để tha thứ cho tôi vì nỗi đau và sự xấu hổ mà tôi đã gây ra cho cô ấy".

Jesse James sau đó đã đăng ký vào một cơ sở phục hồi chức năng để giải quyết các vấn đề cá nhân với mong muốn cứu vãn mối quan hệ của mình với Sandra Bullock. Tuy nhiên, tháng 4 năm đó, Sandra đã đệ đơn xin ly hôn lên tòa án. Vụ ly hôn của họ được hoàn tất vào ngày 28 tháng 6 năm 2010, với lý do là "xung đột về tính cách". Sau đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, James nói với tờ The Daily Beast rằng anh ta cảm thấy hối hận vì đã làm tổn thương Sandra Bullock quá nặng nề. "Tôi nghĩ rằng lý do tôi lừa dối cô ấy vì cái tôi quá lớn, cảm giác cô đơn, sự không tin tưởng có thể dẫn đến nỗi oán giận".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi của Sandra Bullock với tờ The Independent, nữ minh tinh nói rằng cô biết ơn về cuộc ly hôn của cô với James vì nó đã đưa cô đến được ngày hôm nay. Sandra Bullock nói: "Chính vào lúc bạn ngừng tìm kiếm thì bạn lại tìm thấy mọi thứ bạn từng mong muốn".

Sandra Bullock chia tay Jesse James khi phát hiện chồng ngoại tình (Ảnh: WireImage).

"Cuộc sống của tôi diễn ra theo một quỹ đạo không mấy dễ chịu nhưng tôi cảm thấy có lẽ nó buộc phải xảy ra như vậy để tôi có thể hiểu đầy đủ rằng, gia đình là gì".

"Đôi khi bạn phải mở rộng tâm trí và chờ đợi. Tôi từng trải qua khoảng thời gian như vậy nên tôi biết cảm giác đó như thế nào. Và đến một lúc nào đó, khi bạn gần như buông bỏ mọi thứ thì đột nhiên vũ trụ nói với bạn: "Ồ, cuối cùng thì bạn đã buông tay rồi sao? Của bạn đây". Và khi đó bạn sẽ có cảm giác: "Ôi trời, nó đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng tưởng tượng".

Sandra Bullock tỏa sáng trên thảm đỏ (Video: ABC).

Sau khi chia tay chồng, Bullock đồng thời thông báo rằng cô và Jesse James đã tiến hành thủ tục nhận nuôi một cậu con trai nhưng họ giữ bí mật về thông tin này. Sau khi cặp đôi chia tay, Sandra Bullock trở thành bà mẹ đơn thân và tới tháng 12 năm 2015, nữ diễn viên nhận nuôi thêm một bé gái.

Ngôi sao U60 từng được tạp chí People bình chọn là người đẹp nhất thế giới chia sẻ, cô hạnh phúc khi là một bà mẹ với hai đứa con nhỏ như bao bà mẹ khác. "Tôi giống như mọi bà mẹ. Khi xa nhà, tôi rất nhớ các con và khi tôi ở nhà với chúng, tôi thấy phiền phức. Tôi yêu các con của mình. Tôi thấy may mắn khi mỗi ngày đều được thấy các con lớn lên. Tôi muốn xem chúng lớn lên và trở thành những người như thế nào".