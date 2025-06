Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam vẫn an toàn sau khi bị lũ “nhấn chìm”

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến sáng 26/6, sân khấu nổi trên sông Hương, phía sau Bia Quốc học Huế (quận Thuận Hóa, thành phố Huế), nơi diễn đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt trở lại các thiết bị cần thiết.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã được huy động để hỗ trợ ban tổ chức dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực sân khấu, sẵn sàng cho đêm thi 27/6.

Sân khấu chính và khu vực khán đài VIP đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị cần thiết (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ban tổ chức, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ ngày 10-14/6, toàn bộ sân khấu và khán đài đã được lắp đặt xong trước đó phải dỡ bỏ và gia cố lại. Quy mô và chất lượng sân khấu vẫn được giữ nguyên như trước thời điểm phải tạm hoãn chương trình.

Trong những ngày qua, đơn vị thi công đã huy động gần 400 người làm việc ngày đêm để lắp đặt sân khấu, khán đài và được một đơn vị giám sát độc lập. Theo kết quả báo cáo định kỳ của đơn vị này, chất lượng công trình vẫn đảm bảo an toàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, cho biết thông tin dự báo thời tiết từ nay đến cuối tuần, trên địa bàn thành phố không xảy ra mưa lớn.

Hiện nay, mực nước trên sông Hương là 0,4m, dưới báo động 1, bảo đảm an toàn cho sân khấu và đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.

Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam thời điểm bị nước lũ trên sông Hương "nhấn chìm" (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ tối 10/6 đến ngày 14/6, tại địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa to, mưa đặc biệt to.

Chiều 12/6, mưa lớn khiến mực nước trên sông Hương dâng cao, ảnh hưởng đến sự an toàn của sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Để đảm bảo an toàn, hàng chục cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an đã được huy động, hỗ trợ ban tổ chức tháo dỡ toàn bộ thiết bị âm thanh, ánh sáng của sân khấu, đưa lên vị trí an toàn.

Theo kế hoạch ban đầu, đêm chung kết sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 14/6 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của đài truyền hình quốc gia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, ban tổ chức đã quyết định tạm hoãn và điều chỉnh thời gian đêm chung kết.

Tại buổi họp báo ngày 13/6, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, công bố thời gian diễn ra đêm chung kết sau khi bị tạm hoãn là vào tối 27/6; đồng thời tiếp tục sử dụng sân khấu nổi trên sông Hương.

Đây là sân khấu đã được đầu tư, xây dựng kỹ lưỡng, từng diễn ra chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 hồi tháng 3. Toàn bộ phần sân khấu chính được dựng sát mép bờ nam sông Hương. Khán đài có sức chứa 6.000 người.