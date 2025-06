Sân khấu chung kết hoa hậu bị lũ “nhấn chìm”: Tiếp tục sử dụng vào tối 27/6

Ngày 13/6, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 tổ chức họp báo liên quan đến đêm chung kết tại sân khấu nổi trên sông Hương ở thành phố Huế.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, thông tin rằng ban tổ chức đã quyết định thời gian diễn ra đêm chung kết sau khi bị tạm hoãn do mưa bão là vào tối 27/6.

Đến chiều 13/6, sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 tiếp tục bị chìm trong nước lũ (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Bình, ban tổ chức và thành phố Huế cũng đã đi đến quyết định tiếp tục lựa chọn sân khấu nổi trên sông Hương, nằm ở phía sau Bia Quốc học Huế để tổ chức đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.

Đây là sân khấu đã được đầu tư, xây dựng kỹ lưỡng, từng diễn ra chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 hồi tháng 3.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế cho biết, việc phải tạm hoãn, điều chỉnh thời gian là điều không ai mong muốn. Ban tổ chức cũng đã đưa ra nhiều kịch bản để thích ứng với tình hình thực tế. Tuy nhiên, đợt thiên tai mà khu vực miền Trung đang trải qua thật sự dị biệt, nằm ngoài dự đoán của ban tổ chức.

Trong thời gian tới, ban tổ chức và địa phương sẽ đánh giá lại từng công đoạn, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho đêm chung kết sắp tới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, trả lời báo chí (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp).

Ông Hoàng Thọ Ninh, Phó Trưởng ban tổ chức, cho biết ngay sau khi quyết định tạm hoãn, các bên đã họp để có phương án hậu cần cho giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là bảo đảm tinh thần, sức khỏe cho các thí sinh.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ tối 10/6 đến nay, tại địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa to, mưa đặc biệt to.

Chiều 12/6, mưa lớn khiến mực nước trên sông Hương dâng cao, ảnh hưởng đến sự an toàn của sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Để đảm bảo an toàn, hàng chục cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an đã được huy động, hỗ trợ ban tổ chức tháo dỡ toàn bộ thiết bị âm thanh, ánh sáng của sân khấu, đưa lên vị trí cao hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều 13/6, khu vực sân khấu tiếp tục bị nước lũ “nhấn chìm”. Ban tổ chức đã di dời toàn bộ máy móc âm thanh lên xe tải di chuyển khỏi khu vực Bia Quốc học Huế.

Thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 đã được đưa lên xe tải dời khỏi khu vực sân khấu (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 37 năm, chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại cố đô Huế. Gần một tháng qua, 25 thí sinh đã dồn sức luyện tập, đồng diễn, trau dồi, hoàn thiện hơn nữa tri thức, kỹ năng mềm để hướng đến một trong những đêm chung kết được hứa hẹn độc đáo nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 đã chuẩn bị những cơ sở hạ tầng tốt nhất để biến đêm chung kết không chỉ giàu cảm xúc, mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử cố đô Huế, phát huy và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam trên nền tảng sáng tạo đương đại.

Tuy nhiên, những ngày qua, tại thành phố Huế xảy ra mưa lớn dị thường, kéo dài, nước dâng tại nhiều địa điểm của thành phố. Diễn biến thời tiết bất lợi này đã tác động không nhỏ đến tiến độ thi công sân khấu cũng như lịch trình tập luyện của các thí sinh.