"Sạc năng lượng" những ngày đầu năm cùng MV mới của Ngô Kiến Huy

Dân trí Tuy ra mắt vào thời gian cao điểm mùa cuối năm và cạnh tranh với nhiều cái tên đình đám, bộ ba Ngô Kiến Huy, Suni Hạ Linh, Seachains nhận được nhiều phản hồi tích cực về MV "Trạm sạc cảm xúc".

Bất ngờ lên sóng vào thời điểm giao thoa năm cũ - mới, MV Trạm sạc cảm xúc là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ca khúc đánh dấu lần đầu tiên cộng tác của Ngô Kiến Huy, Suni Hạ Linh và Seachains - rapper được biết đến là thí sinh đầy triển vọng trong chương trình Rap Việt mùa 2.

MV mở đầu bằng hình ảnh chàng Bắp mòn mỏi "cắm rễ" làm việc bên chiếc laptop. Trong khi đó, Suni đóng vai một người điều khiển của "trạm cảm xúc". Để nạp lại cảm xúc và năng lượng cho chàng Bắp, Suni Hạ Linh đã ra tín hiệu, để 2 anh em nhà Huy mau chóng lấy lại tinh thần và sẵn sàng "sạc" thêm cảm xúc tích cực, tươi vui.

Suni Hạ Linh quan sát Ngô Kiến Huy từ "trạm sạc cảm xúc".

Những khoảnh khắc quây quần bên gia đình luôn là điều quý giá và ý nghĩa, nhất là trong những ngày cuối năm.

Ngoài phần giai điệu sôi động, đúng chất mùa lễ hội cuối năm, đoạn điệp khúc "Turn on to move on" (Tạm dịch: Khởi động để bước tiếp) cũng gửi gắm thông điệp của VieON nhằm lan tỏa năng lượng vui vẻ, tích cực cho mọi người. Sau một năm có quá nhiều biến động, hẳn tất cả chúng ta đều cần được "sạc" lại cảm xúc, được chữa lành tinh thần để có thể hoàn thành trọn vẹn chỗ công việc bộn bề, hối hả trước kỳ nghỉ tết âm lịch.

"Bắp" như được "trở về tuổi thơ" với những "bom tấn giải trí" trên VieON.

Đây cũng là lần đầu tiên VieON ra mắt một chiếc MV để tự định nghĩa về ứng dụng như là một "trạm sạc cảm xúc", nơi người dùng có thể dành thời gian giải trí bên gia đình, người thân, hay đơn giản là tự thưởng cho bản thân sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Với hơn 100.000 giờ giải trí đủ thể loại từ phim điện ảnh, phim truyền hình, gameshow, các giải thể thao đỉnh cao cùng 150 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế, VieON là ứng dụng OTT thuần Việt mà người dùng có thể theo dõi hàng loạt bộ phim, chương trình hot hit nhất trong năm qua, có thể kể đến là Cây táo nở hoa; Chơi là chạy; Rap Việt mùa 2; cũng như nhiều bộ phim nước ngoài phát sóng tại Việt Nam như: Bác sĩ ma (Ghost Doctor), Penthouse, Now we are breaking up (Hàn Quốc); Trường ca hành; Sơn hà lệnh (Trung Quốc); Con tim sắt đá; Chiếc lá cuốn bay (Thái Lan) cùng nhiều bom tấn điện ảnh thế giới như Thử thách thần chết; Biệt đội siêu anh hùng; series Điệp viên 007 và trọn bộ Harry Potter…

Ngoài lợi thế là kho giải trí đồ sộ có chất lượng hình ảnh Full HD và 4K (cho các nội dung originals), giao diện thân thiện và dễ sử dụng, khả năng đảm bảo truyền tải nội dung ổn định đến hàng triệu người xem cùng lúc, VieON còn có thể gợi ý những chương trình phù hợp với sở thích của mỗi cá nhân thông qua sự hỗ trợ của big data và AI. Đây cũng là những ưu điểm nổi trội giúp VieON nhanh chóng bật lên vị trí top 1 ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên App Store (iOS) và đứng thứ hai trên CH Play (Android) tại Việt Nam, chỉ tính riêng trong đợt giãn cách vừa qua. Số lượt truy cập ứng dụng hàng ngày cũng tăng gấp 10 lần so với đầu năm 2021. Đến hiện tại, số lượng người dùng VieON đã đạt hơn 21 triệu. Thương hiệu này cũng sở hữu thị phần thảo luận nhiều nhất mùa dịch 2021 (dựa theo phân tích "Rạp phim tại nhà - Cuộc đua của các ứng dụng xem phim & chương trình giải trí trực tuyến" của YouNet Media).

Dù mới chính thức ra mắt vào tháng 6/2020, nhờ kho nội dung phong phú và toàn diện phù hợp với văn hóa và thói quen giải trí của người Việt, VieON đã giành được nhiều cảm tình của khán giả Việt.

Bên cạnh nhiều giải thưởng dành cho dịch vụ giải trí nổi bật trong nước, tháng 11 vừa qua, VieON cũng nhận được giải thưởng "Truyền thông & Giải trí châu Á năm 2021" hạng mục "Dịch vụ trực tuyến". Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Công nghệ xuất sắc châu Á năm 2021 do Tạp chí The Asia Business Review sáng lập và được vinh danh qua hơn 50 quốc gia trong khu vực.

Trước đó, vào tháng 8 năm nay, VieON đã gửi tặng hàng trăm gói giải trí VIP cho các bệnh nhân và nhân viên tuyến đầu đang gồng mình chống dịch tại khu cách ly quận 3 và quận 5, TPHCM nhằm san sẻ phần nào áp lực tinh thần, giúp họ cảm thấy lạc quan hơn để chiến thắng bệnh dịch. Trước thềm năm mới, hãy cùng "sạc" lại cảm xúc, nạp lại những nguồn năng lượng tích cực để "turn on to move on" với Ngô Kiến Huy, Suni Hạ Linh, Seachains tại đây.

Trường Thịnh