Rosé kể về sự khắc nghiệt, nỗi sợ khi làm ngôi sao thần tượng

Sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng, Rosé trở lại đường đua âm nhạc một cách âm thầm và gây ấn tượng mạnh với ca khúc APT., kết hợp cùng siêu sao Bruno Mars, vào giữa tháng 10. Trước đó, Rosé gần như không có hoạt động nào.

Rosé phát hành album "Rosie" vào tháng 12 tới (Ảnh: Instagram).

Cuối tháng 11, cô tiếp tục tung ra đĩa đơn thứ 2 mang tên Number One Girl. Ca khúc có thành tích khiêm tốn hơn so với APT. nhưng vẫn giúp Rosé nhận nhiều lời khen. Được biết, đầu tháng 12 tới, người đẹp sẽ tung ra album cá nhân đầu tay mang tên Rosie, gồm 12 ca khúc do chính cô tham gia viết lời và sáng tác.

Theo truyền thông Mỹ, Rosé đã ký hợp đồng với hãng Warner Chappell Music. Giọng ca của nhóm Blackpink trở thành nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) đầu tiên ký hợp đồng với hãng. Warner Chappell Music cũng là đơn vị phát hành ca khúc thành công APT. của Rosé và Bruno Mars.

Ca khúc khuynh đảo các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu, trong đó có thành tích vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 toàn cầu.

Chia sẻ về quyết định đầu quân cho Warner Chappell Music, người đẹp sinh năm 1997 nói: "Tôi thực sự rất vui khi được đứng trong hàng ngũ của Warner Chappell Music. Tôi tin mình sẽ có một hành trình tuyệt vời".

Đại diện của Warner Chappell Music cũng dành lời khen ngợi cho Rosé, đánh giá cao những thành tích cô từng đạt được trong quá khứ. "Hãy chờ xem, âm nhạc của cô ấy sẽ đưa chúng ta đến đâu", đại diện của hãng nói.

Người đẹp sinh năm 1997 thổ lộ, cảm hứng cho loạt ca khúc trong album Rosie là những trải nghiệm độc hại trong quá khứ.

Rosé thành công vang dội với ca khúc mới "APT." (Ảnh: Naver).

Thành viên nhóm Blackpink thú nhận, những quy tắc hẹn hò khắc nghiệt trong thế giới Kpop khiến cô sợ hãi khi đưa những chủ đề như trái tim tan vỡ và người yêu cũ vào album mới.

Nữ ca sĩ xinh đẹp tâm sự với tờ New York Times, cô không biết có thể cho mọi người thấy những khía cạnh giấu kín của bản thân không. Theo Rosé, những cung bậc cảm xúc của con người như nỗi đau khổ, tình yêu đã mất hay giận dữ đều trở nên đáng sợ với cô.

Rosé cũng chia sẻ về chất liệu tạo nên những ca khúc mới của cô trong chương trình YouTube Hot Ones: "Tất cả cảm xúc thô sơ và chân thực mà tôi chưa từng nói đến trước đây. Nó giống như một sự tái hiện. Vì vậy, nó có rất nhiều câu chuyện đau lòng của tôi và những cảm xúc dễ bị tổn thương được xây dựng trong đó. Đó là điều tôi thích nhất khi sáng tác, bạn có thể biến một thứ không quá tuyệt vời thành một thứ đẹp đẽ".

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, Rosé xúc động chia sẻ về những thách thức khi trở thành thần tượng Kpop, đặc biệt là tình trạng quấy rối trên không gian mạng mà các nghệ sĩ nữ phải đối mặt.

Nhớ về những ngày đầu trở thành thực tập sinh, được huấn luyện trở thành ngôi sao thần tượng, cô nói: "Tôi không hiểu được nỗi cô đơn mà bản thân trải qua. Cú sốc đó đã trở thành một chấn thương trong tôi. Nhưng tôi đã sống sót".

Rosé thừa nhận, thời gian làm thực tập sinh khiến cô sợ hãi và áp lực (Ảnh: News).

Rosé kể, cô phải tuân thủ lịch trình tập luyện nghiêm ngặt với các buổi tập kết thúc vào sáng ngày hôm sau. Ngoài ra, cô thừa nhận nỗi sợ phải trở về Australia trong thất bại đã giúp cô có thêm động lực.

Giọng ca nổi tiếng xứ Hàn tâm sự, cô nhận thấy bản thân khá mạnh mẽ và tích cực. Song, đôi khi, cô cũng cảm thấy cạn kiệt cảm xúc vì những bình luận tiêu cực, những sự công kích từ bên ngoài. "May mắn, việc sáng tác các bài hát đã giúp tôi vượt qua", cô nói.

Khi được hỏi về những thách thức lớn nhất khi là ngôi sao thần tượng, Rosé kể: "Chúng tôi được đào tạo để thể hiện bản thân hoàn hảo mọi lúc, ngay cả khi tương tác trực tiếp với người hâm mộ. Tôi thấy bản thân phải có trách nhiệm với điều đó khi xuất hiện trước công chúng".

Rosé sinh ra và lớn lên tại Australia. Tuy nhiên, từ năm 15 tuổi, cô trở về Hàn Quốc, trở thành thực tập sinh của tập đoàn giải trí YG Entertainment. Sau này, cô gia nhập làng giải trí Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm Blackpink.

Trong 8 năm hoạt động, Rosé và các thành viên của Blackpink gặt hái nhiều thành công lớn, trở thành nhóm nhạc toàn cầu.

Từ cuối năm 2023, Rosé kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment để phát triển sự nghiệp riêng. Song, cô vẫn chịu sự quản lý của YG Entertainment trong các hoạt động chung của Blackpink.