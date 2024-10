Chuỗi thành tích rực rỡ với "APT." giúp Rosé qua mặt Jennie và Lisa

Ngày 18/10, MV APT. của Rosé (Blackpink) và Bruno Mars chính thức trình làng. Đây được xem là màn hợp tác ấn tượng và độc đáo giữa "ông hoàng nhạc Funk" cùng "bông hồng nước Úc".

APT. - (viết tắt của Apartment, tạm dịch: Căn hộ) được sáng tác bởi chính Bruno Mars và Rosé. Ca khúc là đĩa đơn độc lập và không nằm trong album cá nhân của 2 nghệ sĩ.

"APT." mang lại chuỗi thành công lớn cho Rosé và Bruno Mars (Ảnh: Naver).

MV APT. được thực hiện đơn giản trong một studio nhưng chứa những góc quay đậm chất nghệ thuật. Ca khúc mang màu sắc pop rock quen thuộc với thể loại âm nhạc sở trường của Rosé và Bruno Mars.

Sự kết hợp thú vị giữa Rosé và Bruno Mars, hình ảnh mới mẻ của thành viên nhóm Blackpink đã mang lại chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ cho APT.

Ca khúc vui nhộn nhanh chóng chinh phục đông đảo người yêu nhạc toàn cầu, kể cả thị trường khó tính nhất là Mỹ.

Đến ngày 22/10, APT. đã leo lên vị trí thứ 82 trên bảng xếp hạng All-Genre (mọi thể loại âm nhạc) của Apple Music. Đây là thứ hạng cao nhất mà một nữ nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) đạt được trong lịch sử bảng xếp hạng này.

APT. cũng thống trị bảng xếp hạng Mỹ của Spotify, tăng 4 bậc với hơn 1,5 triệu lượt phát trực tuyến. Rosé trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Mỹ. Trước đó, chỉ có nhóm BTS và ca sĩ Jungkook đạt được thành tích này với tư cách nghệ sĩ Kpop.

Ca khúc mới của Rosé cũng vượt mặt Die With A Smile của Lady Gaga và Bruno Mars để dẫn đầu top 50 bài hát của Spotify toàn cầu, với hơn 11 triệu lượt phát (tính đến ngày 22/10). Thành viên của Blackpink trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên làm được điều này.

Rosé trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Mỹ (Ảnh: Instagram).

Bảng xếp hạng Spotify toàn cầu còn có sự xuất hiện của Jennie, Lisa với các thứ hạng là 9 và 13. Đây là lần đầu tiên, 3 sản phẩm âm nhạc riêng của 3 cô gái nhóm Blackpink đều cùng có mặt trong top 15 bảng xếp hạng Spotify toàn cầu vào cùng thời điểm.

Trên YouTube, MV APT. hiện vượt 82 triệu lượt xem sau 3 ngày được trình làng. APT. cũng đứng đầu cả bảng xếp hạng bài hát iTunes toàn cầu và châu Âu.

Ca khúc mới của Rosé còn giữ vị trí số 1 trong top 100 bảng xếp hạng âm nhạc của Mellon (Hàn Quốc) ngay sau khi ra mắt và giữ nguyên thứ hạng đến hiện tại. Ở các bảng xếp hạng khác của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc là Flo, Genie và Bugs, APT. cũng giữ vị trí đầu bảng.

Tạp chí âm nhạc Anh NME chấm điểm tuyệt đối 5/5 cho APT. với lời nhận xét: "Ngôi sao Blackpink từ lâu đã chứng minh cô biết cách tạo ra một bài hát tuyệt đỉnh. On The Ground và Gone là những ca khúc solo (cá nhân - PV) được cô phát hành thông qua YG Entertainment vào năm 2021.

Hai ca khúc này đều thể hiện rõ năng khiếu hoàn hảo của cô về nhạc pop. Trong APT., hương vị đầu tiên trong chương solo mới của Rosé với hãng thu âm Atlantic Records, cô đã có một bước tiến vượt bậc và đưa ra một tuyên bố táo bạo".

Sự thành công của Rosé bắt nguồn từ tài năng của nữ nghệ sĩ và một chiến lược phát hành được khen ngợi tinh tế, khôn ngoan (Ảnh: Instagram).

APT. cũng giúp Rosé lập kỷ lục bài hát mới được nghe nhiều nhất của Spotify toàn cầu, với hơn 6,85 triệu lượt phát trực tuyến khi ra mắt. Cô cũng giành danh hiệu "màn ra mắt lớn nhất của một nữ nghệ sĩ Kpop trên Spotify" từ New Woman của Lisa.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến Rosé. Phần lớn ý kiến dành lời khen ngợi cho sản phẩm âm nhạc mới và sự thay đổi sáng tạo của cô. Khán giả cũng cho rằng, người đẹp xứng đáng với thành tích đó.

Rosé là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn - Blackpink. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, có khả năng vũ đạo tốt và chất giọng nổi bật. Mỹ nhân 9X sở hữu dáng vóc thanh mảnh và mái tóc vàng đặc trưng.

Giới chuyên môn cũng đánh giá Rosé là thành viên có khả năng hát tốt và trình diễn chuyên nghiệp nhất nhóm. Ngoại hình xinh đẹp, vũ đạo tốt và giọng hát cuốn hút cùng khả năng chơi nhạc cụ tốt giúp cô có một lượng fan không nhỏ trên toàn thế giới.

Một năm qua, Rosé hoạt động khá trầm lắng so với hai người đồng nghiệp là Lisa và Jennie. Tới tháng 10, cô mới bất ngờ tái xuất với ca khúc APT. và lập chuỗi thành tích ấn tượng.

Rosé không quảng bá rầm rộ cho "đứa con tinh thần" của mình trước khi ra mắt. Chỉ 1 ngày trước khi APT. được đăng tải lên YouTube, khán giả mới biết về màn hợp tác giữa người đẹp và ngôi sao giành 15 giải Grammy.

Tối 16/10, Rosé đăng lên Instagram bức ảnh chụp cùng Bruno kèm dòng chú thích: "Đêm mà tôi dạy Bruno cách chơi trò uống rượu của Hàn Quốc".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Rosé tiết lộ Bruno đích thân chọn APT. làm ca khúc kết hợp của họ. Cô gửi cho nam ca sĩ 3 bài hát và nghĩ có thể bị từ chối, nhưng cuối cùng APT. đã thuyết phục được anh.

Theo truyền thông Hàn Quốc, APT. thành công một phần bởi ca khúc vừa mang âm hưởng hiện đại vừa giữ được các yếu tố về văn hóa Hàn Quốc.