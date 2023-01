Lối đi không giống ai và 5 cuộc hôn nhân của cha đẻ "Avatar"

Chàng thanh niên nhà nghèo bỏ học theo đuổi giấc mơ điện ảnh

Là một trong những đạo diễn thành công bậc nhất thế giới nhưng James Cameron lại xuất thân từ một gia đình không liên quan tới nghệ thuật. Ông sinh ra và lớn lên ở Ontario (Canada) trong gia đình có cha là kỹ sư điện, mẹ là y tá.

Sau khi cùng gia đình chuyển đến Mỹ, James Cameron hoàn thành chương trình trung học và theo đuổi ngành Vật lý tại một ngôi trường cao đẳng ở bang California (Mỹ). Tình yêu với điện ảnh bắt đầu nảy nở khi chàng trai 20 tuổi cùng bạn bè xem những bộ phim trong thư viện.

James Cameron và Kate Winslet, Leonardo DiCaprio (Ảnh: Getty Images).

Ở tuổi đôi mươi, James Cameron quyết định bỏ học để theo đuổi giấc mơ làm đạo diễn. Ông trải qua nhiều nghề để kiếm sống, bao gồm cả lao công, lái xe tải. Trong khoảng thời gian đó, ông tranh thủ viết kịch bản, say sưa đọc các tài liệu liên quan đến công nghệ phim khi rảnh rỗi.

Năm 1977, sau khi xem bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, ông quyết định bỏ nghề lái xe để theo đuổi đam mê với điện ảnh. James chấp nhận vay tiền để làm những phim ngắn đầu tay do chính mình viết kịch bản.

Cha đẻ của "bom tấn" Titanic cũng bắt đầu tìm hiểu những công việc về kỹ thuật trong ngành điện ảnh. Để có những trải nghiệm thực thụ, ông thử sức trong nhiều vai trò như nhân viên đạo cụ, kỹ xảo.

Năm 1984, bộ phim nổi tiếng đầu tay của ông - The Terminator ra mắt. Thành công của tác phẩm trở thành bước đệm vững chắc để James tiếp tục theo đuổi giấc mơ điện ảnh. Ông liên tiếp trình làng những tác phẩm đắt giá và nổi tiếng như Aliens (1986), The Abyss (1989), Terminator 2: Judgment Day (1991), True Lies (1994) hay Titanic (1997).

James Cameron là cha đẻ của dự án "Avatar" (Ảnh: Getty Images).

Phù thủy điện ảnh tạo nên những bom tấn tỷ USD

James Cameron được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé" khi các tác phẩm của ông đều mang về khoản doanh thu siêu lợi nhuận. The Terminator chỉ tốn 6,5 triệu USD nhưng thu về tới 78 triệu USD. True Lies tốn 115 triệu USD nhưng thu về hơn 400 triệu USD. Titanic tiêu tốn hơn 200 triệu USD kinh phí sản xuất nhưng doanh thu phòng vé đạt tới mức 1,8 tỉ USD.

Năm 2009, ông bỏ 237 triệu USD để sản xuất Avatar 1 và phim mang về doanh thu gần 3 tỷ USD. Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của James Cameron gồm Titanic (1997) và Avatar (2009) hiện lần lượt giữ vị trí thứ 3 và thứ 1 trong danh sách những bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại. Tính đến nay, các tác phẩm của ông đạt doanh thu hơn 6 tỷ USD.

Đạo diễn James Cameron tại phim trường "Avatar 2" (Ảnh: News).

Bộ phim mới nhất được trình làng của ông Avatar 2: Dòng chảy của nước vừa cán mốc 1,4 tỷ USD sau hơn hai tuần ra rạp. Đây là bộ phim thứ ba cán mốc 1 tỷ USD trong năm 2022 sau Top Gun: Maverick và Jurassic World: Dominion.

Tại Việt Nam, phim đạt doanh thu hơn 232 tỷ đồng và trở thành phim ăn khách nhất Việt Nam năm 2022. Avatar 2 cũng ghi danh vào Top 3 phim có doanh thu cao nhất Việt Nam mọi thời đại, sau Bố già và Avengers: Endgame.

Bộ phim này cũng là tâm điểm truyền thông thế giới và nhận "cơn mưa" lời khen từ giới chuyên môn, người hâm mộ. Sự trở lại của James Cameron và Avatar 2: Dòng chảy của nước được kỳ vọng là cột mốc mới cho làng điện ảnh thế giới, vốn có dấu hiệu chững lại về cả mặt công nghệ và ý tưởng sau đại dịch Covid-19.

Hiện, James đã hoàn thành quá trình sản xuất Avatar 3 và dự kiến ra rạp vào tháng 12/2024. Chia sẻ với tờ The Hollywood Reporter, đạo diễn tài năng bộc bạch muốn kể một câu chuyện sử thi qua nhiều phần phim và vẽ nên một bức tranh lớn hơn.

James Cameron và dàn diễn viên nữ của "Avatar 2", tháng 12/2022 (Ảnh: AP).

Bí quyết thành công và những lối đi "không giống ai" của James Cameron

Sự ngông cuồng, liều lĩnh, không sợ thử thách là những yếu tố giúp James Cameron thành công. Ông luôn tin tưởng các tác phẩm của mình và sẵn sàng nêu lên những quan điểm riêng dù chúng có thể gây tranh cãi.

Trong bài phỏng vấn với tờ The New York Times vào năm 2022, James Cameron tiết lộ, các nhà sản xuất từng kịch liệt phản đối bản cắt của Avatar khi ra rạp vì thời lượng quá dài. Họ đề xuất đạo diễn lược bỏ những cảnh miêu tả thiên nhiên, sinh vật vùng đất Pandora để tập trung hơn vào câu chuyện. Song, ông không chấp nhận.

Ông thuyết phục mọi người: "Các ông biết không? Tôi là người làm ra Titanic. Tòa nhà trị giá nửa tỷ USD nơi chúng ta đang họp được xây bằng tiền của bộ phim đó. Vì vậy, tôi phải được quyền làm theo ý mình". Sự lựa chọn của James là đúng khi nhiều khán giả cho biết những phân cảnh này là một trong những điều họ thích nhất ở siêu phẩm Avatar.

Thước phim đẹp mắt và ấn tượng của "Avatar 2" (Ảnh: News).

"Sau đó, họ đều cảm ơn tôi. Tôi nghĩ công việc của mình là bảo vệ tiền của nhà đầu tư. Đôi khi, tôi phải làm ngược lại ý của họ. Tuy nhiên, chỉ cần phim thành công, mọi chuyện sẽ được tha thứ", đạo diễn nổi tiếng nói.

Theo các đồng nghiệp, James Cameron là người kỹ tính và cầu toàn. Ông bắt tay nhào nặn ý tưởng Avatar: The Way Of Water từ năm 2010 nhưng phải mất 13 năm, tác phẩm con cưng này mới được ra mắt.

James kể rằng, giai đoạn đầu, nhiều ý tưởng được đưa ra rồi bị gạt bỏ. Đạo diễn U70 cảm thấy chúng đều không đủ mới lạ, giàu ý nghĩa để tiếp nối thành công của phần cũ.

Ông tìm đến biên kịch Josh Friedman và cùng viết tiếp câu chuyện của vùng đất Pandora trong suốt bốn năm từ 2013 đến 2017. Nhiều vùng đất, nhân vật mới ra đời. Đây cũng là lúc James Cameron quyết định mở rộng bộ phim và bắt tay thực hiện luôn.

Trong 13 năm, ông cũng dành thời gian nghiên cứu các công nghệ mới và cho ra mắt một dự án đẹp mắt, sống động. Những khung hình đẹp mắt đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn ảnh.

James Cameron là người sáng tạo, cầu toàn và kiên định trong công việc (Ảnh: News).

Ian Sandwell của Digital Spy đánh giá: "Không ngạc nhiên khi Avatar 2: Dòng chảy của nước là một kiệt tác hình ảnh. Phim có một câu chuyện mỏng và quá nhiều nhân vật để tung hứng nhưng James Cameron đã kết hợp tất cả lại với nhau để tạo nên một cảnh cuối phi thường, đầy cảm xúc và những pha hành động gay cấn".

James Cameron thừa nhận, phần tiếp theo của Avatar được xây dựng từ chính những cuộc đấu tranh cá nhân của ông. "Tôi nghĩ, mình làm ra nhiều thứ về mặt nghệ thuật khi tôi đã trải nghiệm việc làm cha của năm đứa con. Ý tưởng bao trùm trong phim nêu rõ gia đình chính là pháo đài. Đó là sức mạnh lớn nhất của chúng ta", ông nói với tờ Hollywood Reporter.

5 cuộc hôn nhân cùng một vụ ly hôn ồn ào tiêu tốn 50 triệu USD

Về đời tư, James Cameron kết hôn 5 lần. Đạo diễn phim Titanic kết hôn lần đầu với Sharon Williams vào năm 1978. Đến năm 1985, ông cưới nhà sản xuất Gale Anne Hurd. Năm 1989, James sánh đôi cùng đạo diễn Kathryn Bigelow. Cuộc hôn nhân thứ tư với nữ diễn viên Linda Hamilton là ồn ào nhất.

James Cameron và người vợ thứ 4 - nữ diễn viên Linda Hamilton, đồng thời cũng là một trong những nàng thơ của ông (Ảnh: DM).

Linda Hamilton là một trong những ngôi sao nữ đầu tiên nổi lên từ phim của James Cameron. Với vai nữ chính Sarah Connor trong Terminator 2: Judgment Day do James làm đạo diễn, Linda trở thành một biểu tượng tiêu biểu của các nữ anh hùng trong phim hành động ở thập niên 90.

Linda Hamilton và James Cameron làm đám cưới vào năm 1997 khi ông đang thực hiện bộ phim Titanic. Họ có một cô con gái chung, hiện 30 tuổi. Với Cameron, công việc là trên hết và gia đình chỉ đứng thứ hai. Vì vậy, nữ diễn viên Linda Hamilton không thể hòa hợp với chồng cũ.

Trong một bài phỏng vấn, Linda thừa nhận: "Sống chung với James Cameron là cơn ác mộng". Nữ diễn viên phim Terminator thừa nhận, chính cuộc sống quá nổi tiếng là nguyên nhân khiến hôn nhân của hai người đổ vỡ.

Cô kể lại: "Phải tươi cười trước đám đông và ống kính phóng viên, tham gia những bữa ăn trưa khiến tôi không chịu được. Những ngày Titanic giành giải Oscar là cơn ác mộng. Tôi liên tục bị chìm vào những áp lực".

James Cameron và người vợ thứ 5 - cựu nữ diễn viên Suzy Amis (Ảnh: People).

Vụ ly hôn của đạo diễn Titanic và Linda Hamilton cũng được xem là một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất thế giới, khi James phải chi 50 triệu USD cho Linda.

Hiện, ông đang sống cùng người vợ thứ 5 - cựu nữ diễn viên Suzy Amis. Họ có 3 cô con gái tuổi teen và nhận một cô con gái nuôi vào năm 2020. Nữ diễn viên sinh năm 1962 từng là một người mẫu.

Bà Suzy từ bỏ công việc diễn xuất từ năm 1998 và chuyển sang làm một người nghiên cứu việc ăn chay trường. Bà hiện là người đồng sáng lập một hệ thống trường học dành cho người ăn chay, hệ thống đồ uống chay và tích cực với các hoạt động bảo vệ môi trường.