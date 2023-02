"Titanic" trở lại sau 25 năm, khán giả "thuộc lòng kịch bản vẫn muốn xem"

Titanic ra mắt năm 1997, có chi phí sản xuất lên đến 200 triệu USD, là phim điện ảnh tái hiện thảm họa chìm tàu Titanic chấn động lịch sử. Bên cạnh đó, phim còn vẽ nên câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa chàng họa sĩ nghèo Jack (Leonardo DiCaprio thủ vai) và nàng tiểu thư Rose (Kate Winslet thủ vai).

"Titanic" được lấy cảm hứng từ thảm họa chìm tàu Titanic chấn động lịch sử (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Dù ra mắt cách đây hơn 25 năm nhưng ngay khi có thông tin phim được chiếu lại, nhiều khán giả để lại bình luận, cho biết chắc chắn sẽ ra rạp để thưởng thức lại tác phẩm điện ảnh này dù đã nhiều lần xem qua. Một tài khoản viết: "Thuộc lòng kịch bản rồi mà vẫn muốn đi xem". Một khán giả khác bình luận: "Phim 10 tiếng coi cũng không chán chứ đừng nói hơn 3 tiếng".

Bên cạnh đó, các khán giả trẻ tuổi, chưa từng xem qua chuyện tình yêu của Rose và Jack cũng hết sức nóng lòng để trải nghiệm tác phẩm nổi tiếng này.

Chuyện tình của Rose và Jack từng lấy đi không ít nước mắt của khán giả (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Nhiều người háo hức chờ đợi để thưởng thức lại tác phẩm này (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Với sự đầu tư chỉn chu, quy mô hoành tráng cùng sự thể hiện của dàn diễn viên, Titanic đã nắm giữ kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại suốt nhiều năm. Không chỉ vậy, tác phẩm của đạo diễn James Cameron còn vinh dự thắng 11 trong tổng số 14 đề cử Oscar - kỷ lục mà hiếm có phim nào làm được.

Hình ảnh Jack và Rose cùng đứng trên mũi tàu hay bức chân dung của Rose, sợi dây chuyền có mặt màu xanh biếc và cả thảm kịch kinh hoàng trong bộ phim đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả, trở thành đề tài bàn luận suốt nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, ca khúc My heart will go on (James Homer sáng tác) - nhạc phim do Celine Dion trình bày - cũng trở thành bản tình ca kinh điển mà ai nghe qua cũng thấy dạt dào cảm xúc.

Tại Việt Nam, Titanic sẽ chính thức trở lại các rạp chiếu vào ngày 10/2 với định dạng chất lượng cao.