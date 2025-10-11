Em út của "Anh trai say hi" hé lộ cuộc sống ở tuổi 22

Trong "Anh trai say hi" CAPTAIN BOY thể hiện nhiều khả năng như hát, rap, sáng tác, chơi nhạc cụ... Không ít tiết mục có anh tham gia như No far no star (Fillinus), You (Coldie), Chân thành (Maiquinn)... được khán giả yêu thích, thu hút lượt xem lớn trên các nền tảng.

Rapper quê ở Hòa Bình, từng đỗ thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc của Đại học Thăng Long. Gần 2 năm qua, anh chuyển vào TPHCM sinh sống và làm việc.

Thời gian đầu, nam rapper đối diện không ít khó khăn, sự khác biệt về môi trường sống, nhưng khi có cơ hội, anh luôn sẵn sàng lăn xả. Khi tên tuổi phủ sóng rộng hơn sau "Anh trai say hi", CAPTAIN BOY cũng chạy show nhiều hơn.

CAPTAIN BOY là gương mặt trẻ nhất trong chương trình "Anh trai say hi" mùa 1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ít ai biết, CAPTAIN BOY chính là "giọng ca nhí" Đức Duy từng xuất hiện trên sân khấu Giọng hát Việt nhí năm 2015. Sau này, CAPTAIN BOY tham gia nhiều cuộc thi như King of rap, Rap Việt... nhưng chưa đạt thành tích cao.

Đến "Anh trai say hi", nam rapper dần tạo được dấu ấn nhờ tư duy âm nhạc hiện đại và khả năng tự sáng tác. Tháng 10/2024, CAPTAIN BOY trình làng MV đầu tay có tên Ừ thì chia tay, sản phẩm đầu tiên đánh dấu hành trình bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Ở tuổi 22, CAPTAIN BOY có định hướng rõ ràng, một màu sắc âm nhạc riêng khó trộn lẫn. Mới đây, anh bất ngờ công bố mini concert đầu tiên mang tên “Mặt chạm mặt”, đánh dấu cột mốc mới cho hành trình hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp của mình.

CAPTAIN BOY nói đây là điều anh ấp ủ sau hành trình "Anh trai say hi", với mong muốn có một sân khấu riêng để trình diễn và gửi lời biết ơn đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Rapper chia sẻ: “Một sân khấu riêng để thể hiện, một cơ hội để được đáp lại tấm chân tình, một lời cảm ơn được trực tiếp nói ra, tôi thực sự rất háo hức".

Mini concert "Mặt chạm mặt" sẽ diễn ra vào 29/11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), mở bán vé từ ngày 15/10.

Hoàng Thư