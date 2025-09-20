RHYDER bước ra khỏi vùng tối sau cơn sốt "Anh trai say hi"

RHYDER tên thật là Nguyễn Quang Anh, được biết đến khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Sau thời gian tạm rời ánh đèn sân khấu để tập trung học tập và hoàn thiện giọng hát, Quang Anh trở lại với nghệ danh RHYDER, theo đuổi dòng nhạc rap, hip hop, R&B... và gây chú ý khi xuất hiện tại Rap Việt.

Tuy nhiên, phải đến Anh trai say hi, RHYDER mới thật sự tạo dấu ấn với những bản hit Chịu cách mình nói thua, Hào quang, Dân chơi sao phải khóc…Với khả năng hát, rap, sáng tác, chơi nhạc cụ, nam ca sĩ xuất sắc giành ngôi á quân.

RHYDER tìm lại hào quang sau "Anh trai say hi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

RHYDER thừa nhận, anh nhận được nhiều thứ sau Anh trai say hi. Ngôi vị á quân như món quà giúp anh tin tưởng bản thân hơn. "Tinh thần của tôi lên cao và muốn làm nghề, cống hiến nhiều hơn", ca sĩ chia sẻ.

Nhìn lại hành trình 12 năm, RHYDER nói anh biết ơn bản thân đã không ngừng cố gắng và cảm ơn khán giả đã luôn bên cạnh suốt ngần ấy thời gian. Nhờ cơn sốt Anh trai say hi, RHYDER đắt show, cát-xê tăng, cuộc sống nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, trong khi nhiều nghệ sĩ tận dụng "sức nóng" chương trình để ra mắt sản phẩm, RHYDER lại có phần im ắng khiến người hâm mộ "sốt ruột". Mới đây, nam ca sĩ mới chính thức phát hành MV Sau cơn suy với hình ảnh có phần thăng trầm, trưởng thành hơn so với trước đây.

Nam ca sĩ hướng đến hình ảnh trưởng thành hơn sau 12 năm theo đuổi âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

RHYDER cho biết thông qua ca khúc, anh muốn khắc họa sự cô đơn, trống trải sau khi vượt qua những vòng lặp của nỗi buồn dai dẳng, “khởi động” lại cuộc sống. “Tôi tin rằng thế giới tinh thần của chúng ta cũng sẽ có những lúc cần “xóa trắng” mọi cảm xúc, kỳ vọng để tìm lại chính mình”, RHYDER chia sẻ.

Ca sĩ cho biết anh muốn khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn cảm nhận không gian nội tâm của một người khi bước ra khỏi vùng tối của bản thân, để tái tạo những giá trị mới. Đây cũng là thông điệp anh gửi gắm trong hành trình âm nhạc tiếp theo của mình.

Khán giả nhận xét ca khúc không hướng đến sự bùng nổ kỹ thuật mà mang đến cảm giác nghẹn ngào, dâng tràn, cho thấy sự thay đổi của RHYDER trong việc xử lý bài hát, đặt trọng tâm vào trải nghiệm cảm xúc, thay vì tập trung kỹ thuật.