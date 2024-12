Rapper Pháo mang nguồn năng lượng trẻ trung đến "Nhịp điệu trẻ"

Ngày 29/12, chương trình âm nhạc Nhịp điệu trẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ diễn ra tại Cung Thiếu nhi (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nằm trong chuỗi những sự kiện âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội năm 2024, Nhịp điệu trẻ với phong cách nhạc điện tử sẽ mang tới khán giả một bữa tiệc âm nhạc đa dạng về thể loại, phong phú về hình thức biểu diễn.

Nữ rapper Pháo sẽ góp mặt tại chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình do nhạc sĩ Quốc Trung làm tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ như: ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất Munan Hàn Quốc, "anh tài" Hà Lê, rapper Pháo, nhóm nhạc Oplus, ca sĩ Khánh Thy, Ninh Trịnh Quang Minh và DJ Mindaniel.

Ban nhạc trẻ Oplus sẽ dành tặng khán giả những ca khúc đầy tình yêu dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước như: Khát vọng tuổi trẻ, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Việt Nam muôn màu...

Những ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội như Khánh Thy sẽ mang tới ca khúc Xinh tươi Việt Nam, Ninh Trịnh Quang Minh với Đất nước lời ru… Đây là những ca khúc gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, được hòa âm phối khí lại mang âm hưởng thời đại mới.

Mang theo lời hứa sẽ quay trở lại Việt Nam biểu diễn, nam ca sĩ, nhạc sĩ tài năng Hàn Quốc Munan sẽ khuấy động Nhịp điệu trẻ với loạt ca khúc với âm hưởng soft rock và disco của thập niên 70 như: Your life, Comes in two, When I was young, Naked…

"Anh tài" Hà Lê hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục bùng nổ tại "Nhịp điệu trẻ" (Ảnh: Ban tổ chức).

"Anh tài" Hà Lê, nữ rapper Pháo cũng sẽ khiến đêm diễn bùng nổ với loạt hit quen thuộc như: Một ngày chẳng nắng, Kìa bóng dáng ai, Cho anh, Just you (rapper Pháo) hay I will call it love, Mưa hồng, Món quà (Hà Lê).

Bên cạnh đó, nhiều món quà âm nhạc sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và nhạc sĩ Quốc Trung dành tặng cho khán giả ngay trong đêm diễn.

Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h30 trên kênh Hà Nội 2, ứng dụng Hà Nội On và các nền tảng số của Đài PTTH Hà Nội.