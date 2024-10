Pháo: Nữ rapper gen Z gợi cảm, hé lộ chuyện có nhà ở Hà Nội lẫn TPHCM

"Được so sánh với tlinh là điều may mắn"

Từ thí sinh của chương trình "King of rap" đến nữ rapper gen Z nổi bật làng rap Việt, nhìn lại chặng hành trình của mình, bạn thấy sao?

- Bây giờ ngẫm lại, tôi giật mình vì không nghĩ mình đã làm nghề được 5-6 năm. Chính tôi cũng thấy khâm phục bản thân vì vẫn kiên trì đến giờ. Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, tôi thấy mình khá may mắn so với nghệ sĩ khác.

Những điều đã trải qua không phải là trở ngại lớn với tôi. Đó chỉ là những vấp ngã nhỏ, nhắc nhở tôi cần quyết liệt hơn với nghề. Còn lại, tôi nghĩ mình vẫn may mắn khi nhận được nhiều sự yêu thương từ đồng nghiệp, khán giả.

Là những nữ rapper nổi bật ở thị trường nhạc Việt, Pháo và tlinh thường bị đặt lên cán cân so sánh. Bạn nghĩ sao về "đối thủ" của mình?

- Tôi thấy, việc được so sánh với tlinh là điều may mắn cho mình! Bởi vì, tlinh rất giỏi và ai cũng thừa nhận năng lực của chị. Khi được so sánh thì có nghĩa bạn đang được nhìn nhận ở mức bằng hoặc hơn.

Cho nên, được so sánh với những người tài giỏi và thông minh như thế, bản thân tôi thấy tự hào vì có thể khán giả cũng đánh giá mình khá ổn đấy!

Pháo và tlinh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lúc còn đi học, chắc hẳn Pháo rất nổi loạn?

- Tôi nghĩ ai cũng có một thời nổi loạn. Khi chọn con đường rap, tôi đã có phần nổi loạn hơn bạn bè một chút. Tuy "giao diện" của tôi có hơi phá cách, cơ bản tôi vẫn là người nhẹ nhàng. Chẳng qua vì làm rapper nên cần gai góc trên sân khấu, quan điểm cá nhân mạnh để xây dựng màu sắc bản thân trong cộng đồng nhạc rap.

Mẹ tôi rất khó tính. Mẹ thường không cho đi chơi về muộn, không chơi với bạn nam, chỉ chơi với nhóm đông người. Ngày xưa, tôi nghĩ đó là sự khắt khe, nhưng giờ tôi hiểu mẹ chỉ muốn tốt cho mình.

Tôi cũng mất khoảng thời gian khá lâu để thuyết phục mẹ ủng hộ những việc mình làm. May mắn khi thấy tôi trưởng thành, mẹ không còn khắt khe nữa và để con gái tự chủ mọi thứ.

Rapper sở hữu phong cách ăn mặc cá tính (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần đây, chuyện học vấn của nghệ sĩ cũng được quan tâm khá nhiều, Pháo có thoải mái nói về điều này?

- Đó là lý do tôi nói, nếu không làm nghệ thuật tôi không biết làm nghề gì khác. Thành tích học tập của tôi cũng "lẹt đẹt". Nếu không theo nghề rap, không biết bây giờ tôi sẽ thế nào.

Quyết định cạo đầu của Pháo cũng là cách bạn muốn thể hiện cá tính của mình?

- Tôi rất thích các hình ảnh sao nữ cạo đầu nên muốn thử nghiệm. Và việc tham gia "Sao nhập ngũ" là thời điểm thích hợp để tôi làm việc đó. Vì trong môi trường quân ngũ thì việc gội đầu rất hạn chế. Mái tóc ngắn này thuận tiện sinh hoạt trong môi trường quân ngũ.

Tuy có người khen, người chê nhưng tôi cảm thấy không có nhiều trở ngại với mái tóc mới của mình. Tuy nhiên, để phù hợp với những dự án sắp tới, tôi phải nuôi lại mái tóc dài.

Bố mẹ phản ứng ra sao với diện mạo đầu đinh của Pháo?

- Mẹ tôi không ủng hộ mái tóc này, nhưng vì bị tôi đưa vào thế bị động. Khi tôi xin mẹ cắt tóc ngắn, mẹ đồng ý nhưng mẹ không ngờ tóc ngắn đến mức độ này.

Khi thấy mái tóc của tôi, mẹ tôi đứng hình. Mẹ rất yêu tóc dài nên việc trong nhà bỗng xuất hiện cô gái tóc ngắn như con trai khiến bà bị sốc.

"Ở nhà tôi rất ngoan, đưa mẹ giữ hết thu nhập"

Bố mẹ nói gì về con đường nghệ thuật của bạn?

- Bố mẹ ủng hộ việc tôi theo đuổi nghệ thuật. Mọi người thấy nổi loạn nhưng chỉ ở trên sân khấu thôi, chứ ở nhà tôi rất ngoan. Nếu tôi không ngoan, mẹ sẽ không phát lương cho tôi nữa...

Là rapper genZ được săn đón, tích cực chạy show, quảng cáo dày đặc, hẳn chuyện mua nhà, mua xe đều trong khả năng của Pháo?

- Tôi thấy mình may mắn khi nhận ra được sự yêu thương và ủng hộ của khán giả. Tôi không khoe nhưng cũng không giấu khán giả, rằng Tuyên Quang , Hà Nội, TPHCM tôi đều có cho mình một nơi để về. Còn xe thì tôi chưa có vì đang dùng "ké" xe của mẹ, nhưng tính là của tôi cũng được!

Tôi nghĩ, không phải nghệ sĩ nào cũng có khả năng kiếm được nhiều trên nền tảng nhạc số. Tuy nhiên, nếu chỉ trông chờ thu nhập từ nền tảng nhạc số thì không đủ để vận hành. Do đó, việc chạy show hay quay quảng cáo cũng là cách tăng thu nhập.

Nữ rapper khoe nhan sắc gợi cảm ở tuổi 21 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 21 mà có được số tài sản kể trên, hẳn Pháo là người tích góp rất giỏi?

- Tôi không phải là người có khả năng tích góp nhưng mẹ giúp tôi làm điều đó. Tôi đưa hết thu nhập cho mẹ giữ, vì tôi không có khả năng giữ tiền.

Mẹ giữ hết tiền nên tôi luôn nghĩ mình phải đi làm để duy trì "miếng cơm" cho mình. Mẹ là nguồn động lực chính để tôi yêu nghề hơn bao giờ hết. Mỗi khi cần tiêu xài cho việc gì lớn, tôi phải đưa bảng báo cáo cho mẹ là cần dùng bao nhiêu tiền, dùng cho việc gì, bao lâu sẽ hoàn vốn (cười).

Pháo lớn lên trong một gia đình thế nào?

- Bố mẹ tôi không sống chung với nhau lâu rồi. Mẹ tôi kinh doanh ở nước ngoài nên tôi chủ yếu sống chung với bà ngoại. Ở với bà từ nhỏ nên tôi cảm thấy sự liên kết giữa hai bà cháu rất nồng nàn.

Từ bé, tôi đã nhận được nhiều sự yêu thương từ hai người phụ nữ đặc biệt là mẹ và ngoại. Họ cho tôi rất nhiều cảm xúc, giúp tôi biết yêu thương bản thân hơn. Vì tôi biết có mẹ và bà luôn yêu thương nên trong tôi luôn có sự tự tin đặc biệt.

Sau chia tay, Pháo và Tez vẫn giữ mối quan hệ tốt. Có vẻ bạn khá cởi mở với việc làm bạn với người yêu cũ?

- Trong lúc còn quen nhau, giữa tôi và bạn Tez không xảy ra những mâu thuẫn nghiêm trọng hoặc làm tổn thương nhau, nên chúng tôi vẫn có thể làm bạn sau chia tay. Cả hai vẫn là đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ nhau, không ngại nếu bị nhắc tên cùng nhau.

Pháo có đem sự gai góc, cứng rắn của mình vào tình yêu?

- Tôi là người độc tài, độc đoán trong tình yêu. Do đó, trong một mối quan hệ, tôi luôn ở thế trên, thích bắt nạt đối phương.

Chuyện yêu nhau thì tôi nghĩ nên phụ thuộc vào cảm xúc, chứ không có một tiêu chuẩn cụ thể. Thật ra, trải nghiệm tình yêu của tôi cũng không có nhiều. Tôi cũng khá thoải mái nếu đối diện với chuyện thất tình. Biết đâu nhờ thất tình mà tôi có một album nhạc buồn để tặng khán giả.

Dấu ấn tại "Sao nhập ngũ"

Vì sao Pháo tham gia "Sao nhập ngũ"?

- Tôi là fan của chương trình và mong muốn được tham gia từ lâu. Ở các mùa trước, ban tổ chức ngỏ lời mời nhưng tôi không thể tham gia vì vướng lịch trình cá nhân. May mắn là sau nhiều mùa, tôi vẫn nhận được lời mời từ chương trình.

Tôi tham gia để chứng minh cho gia đình thấy là mình không lười lắm đâu, vẫn có thể dậy sớm, nấu cơm, dọn dẹp...

Người ta nói tham gia chương trình truyền hình thực tế là con dao hai lưỡi, nếu may mắn sẽ được yêu mến rất nhiều và ngược lại. Bạn chuẩn bị tâm lý ra sao?

- Khi lựa chọn con đường trở thành rapper, tôi nghĩ thời điểm ban đầu khán giả cũng khó chấp nhận hình ảnh của mình.

Cho nên, khi tham gia chương trình thực tế, tôi cũng chuẩn bị tâm lý đối diện với ý kiến đa chiều. Nếu vấp phải ý kiến trái chiều, tôi vẫn sẽ đối mặt, cải thiện bản thân tốt hơn.

Pháo tại chương trình "Sao nhập ngũ" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều sao nữ tham gia "Sao nhập ngũ" từng vấp tranh cãi vì yếu đuối, hay khóc khi tham gia các thử thách. Pháo đã trải qua điều đó, bạn thấy sao?

- Tôi nghĩ, nghệ sĩ nào đến với chương trình cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chấp nhận thử thách. Tuy nhiên, bước vào trải nghiệm thực tế thì cảm xúc là điều rất khó kiểm soát.

Đôi khi khán giả xem qua màn hình sẽ thấy bình thường, nhưng phải trải qua và có mặt chứng kiến thì mọi người mới hiểu tại sao chúng tôi lại có cảm xúc như thế!

Nhìn tôi mạnh mẽ thế thôi, nhưng cũng khóc nhiều đấy. Tuy nhiên, tôi không khóc vì thử thách mà vì hiệu ứng dây chuyền từ đồng đội của mình (cười).

Trong quá trình tham gia, chúng tôi nhìn nhau để cố gắng, không ai kêu than. Đôi lúc tôi nghĩ đến chuyện dừng lại, nhưng thấy đồng đội không ngừng cố gắng nên tôi động viên bản thân vượt qua.

So với thành viên khác, có vẻ Pháo có phần trầm tính khi lên sóng?

- Tôi tự tin mình là thành viên nói nhiều nhất trong "Sao nhập ngũ". Tuy nhiên, tôi bị hiệu ứng ngại máy quay nên có thể khán giả thấy tôi kiệm lời. Nhưng tôi khẳng định là mình nói nhiều không kém chị Misthy.

Cảm ơn Pháo vì buổi trò chuyện!