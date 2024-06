Hà Lê không nhận là đại gia, tự nhận "ngoan" hơn khi lấy vợ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Lê cho biết, ngay khi được mời vào chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai (gọi tắt là Anh Tài), anh đồng ý ngay vì muốn được thử sức với những điều mới mẻ.

Rapper Hà Lê là 1 trong 33 anh tài tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nếu không nhận lời, chắc tôi sẽ rất hối hận vì ở chương trình, tôi có thêm trải nghiệm thú vị. Tôi có lo lắng về việc sẽ hành xử ra sao khi được gặp những người mình ngưỡng mộ nhưng không sợ bị "lép vế". Mỗi anh tài đến với chương trình đều sẽ mang đến những thế mạnh riêng và đóng góp vào sự thành công chung của nhau", Hà Lê bày tỏ.

Nam rapper cho hay, dù có áp lực nhưng anh sẽ "chuyển hóa" những thử thách thành động lực. Anh cũng sẽ cố gắng khám phá giới hạn bản thân để cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc nhất.

"Có thể ở chương trình sẽ có những tình huống bất ngờ, những sự cố từ "trên trời rơi xuống" nhưng tôi sẽ đương đầu và cố gắng vượt qua...", anh nói.

Hà Lê thấy mình hợp với nhiều người trong chương trình vì các khách mời của Anh Tài đều là người cởi mở và dành cho nhau sự thân thiện, quan tâm nhau.

Anh bộc bạch: "Tôi thấy hợp nhất với rocker Đỗ Hoàng Hiệp, rapper Rhymastic, Kiên Ứng. Hà Lê đang mang đến chương trình sự tử tế và một trái tim "nóng" để cháy hết mình trên sân khấu".

Khi phóng viên Dân trí hỏi: Bà xã nói gì khi anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Hà Lê cho biết, khi anh tham gia Anh Tài, bà xã anh cũng có mặt trong một chương trình thực tế khác về nhảy múa tại TPHCM.

"Chúng tôi ở hai quận khác nhau nhưng luôn ủng hộ và động viên nhau trong công việc. Tôi tin rằng, mình và bà xã sẽ có những kỷ niệm đẹp tại các sân chơi âm nhạc, nghệ thuật", anh chia sẻ.

Hà Lê và rocker Đỗ Hoàng Hiệp (trái) tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hà Lê cho biết thêm, sau khi kết hôn, anh thấy mình "ngoan" hơn, thay đổi nhiều nhất là việc "bớt nói to". Dù vợ không nhắc nhở nhưng đi chơi, anh luôn về sớm. Anh nói, mình cũng muốn thay đổi tật xấu, để cả hai hòa hợp với nhau hơn.

"Nghệ sĩ khi lập gia đình, cuộc sống không còn được bay bổng, phiêu du như trước. Tôi vẫn đam mê, vẫn khát khao với việc sáng tạo, nhưng đi kèm với đó là áp lực về cuộc sống, bắt buộc trong công việc phải có tư duy để mang lại nhiều lợi ích cho mình nhất.

Ngày xưa thích mới làm, không thích tôi không làm. Bây giờ không thích vẫn làm, nhưng cố gắng làm một cách sảng khoái, sung sướng. Có vợ ở bên động viên thì tôi cũng có động lực để làm việc chăm chỉ hơn", anh bộc bạch.

Nói về thông tin "Hà Lê là đại gia ngầm", anh phản hồi: "Đúng là Hà Lê giàu lắm, nhưng giàu tình cảm. Nếu nói tôi là đại gia yêu thương, tôi xin nhận ngay. Còn lại, không đúng đâu...".

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, từng là thành viên của nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ. Anh có khả năng đọc rap và nhảy hip hop ấn tượng.

Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng lại có đam mê với âm nhạc. Anh từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance.

Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển như Ở trọ, Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội…

Đầu năm 2023, anh kết hôn với biên đạo múa Gia Linh (SN 1997). Họ quen nhau từ 10 năm trước, khi Gia Linh tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy có Hà Lê làm biên đạo và giám khảo.