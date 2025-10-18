Rapper WEAN từng bị chê bai ngoại hình, lột xác sau "Anh trai say hi"

Rapper WEAN từng có nhiều năm hoạt động trong giới underground (nhạc ngầm) trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua Anh trai say hi. Trong chương trình, nam rapper có khả năng rap tốt, được yêu thích nhờ cách nói chuyện duyên dáng, đối lập với vẻ ngoài gai góc.

Sau khi tạo “cú bùng nổ" với bản hit Chân thành tại tứ kết, WEAN rời chương trình trước thềm chung kết, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Dù vậy, nam rapper vẫn duy trì được sức nóng và có lượng người hâm mộ đông đảo.

WEAN thừa nhận, anh thấy bản thân có nhiều thay đổi sau khi tham gia chương trình. Ngày trước, anh khá ngại ngùng, rụt rè khi đứng trước máy quay, còn hiện tại dạn dĩ, thoải mái tương tác trước ống kính.

Nam rapper tiết lộ, trong suốt những năm cấp hai và cấp ba, anh luôn bị bạn bè mang ngoại hình ra chọc ghẹo, mỉa mai. Sau đó, anh quyết tâm giảm cân, thay đổi phong cách thời trang.

Ngoài những bản nhạc cá tính, phong cách thời trang sáng tạo và mang đậm dấu ấn cá nhân cũng giúp WEAN ghi điểm. Anh từng xuất hiện trên Tạp chí Elle Trung Quốc - một trong những tạp chí thời trang danh tiếng. Tham gia Anh trai say hi, anh còn được nhắc đến với danh xưng "rapper quyến rũ".

Từng bị chê bai ngoại hình, rapper WEAN giờ đây được khen ngợi về phong cách thời trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, WEAN ra mắt MV Bao lâu rồi em, do chính anh sáng tác và sản xuất, đánh dấu bước đi tiếp theo, sau hành trình Anh trai say hi. "Tôi muốn khán giả nhớ đến tên của mình sau khi xem MV này và sẽ không bao giờ phải thắc mắc WEAN là ai”, WEAN nhấn mạnh.

Đây là lần đầu nam rapper ra mắt một MV chỉn chu, đầu tư cả về hình ảnh lẫn kinh phí. Đặc biệt, trang phục, phụ kiện trong MV được WEAN chăm chút kỹ lưỡng.

Ca khúc khai thác đề tài tình yêu và những khoảng lặng nội tâm của một chàng trai từng yêu hết mình nhưng nhận lại nhiều tổn thương. Trong cảnh cuối MV, nam rapper bật khóc nức nở. WEAN cho biết, anh chỉ thực hiện cảnh quay này đúng một lần và đó cũng là phân đoạn để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất.