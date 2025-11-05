Quảng Ninh tổ chức hòa nhạc “Đất mỏ anh hùng” với 30.000 khán giả

Chiều 4/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Quảng Ninh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” và chuỗi hoạt động chào mừng 89 năm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Ngày Miền mỏ bất khuất (12/11/1936-12/11/2025).

Sở VH-TT&DL Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố thông tin về chương trình nghệ thuật (Ảnh: Hoàng Nga).

Theo lãnh đạo sở, các hoạt động diễn ra từ ngày 10 đến 16/11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh cùng Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long). Đây là chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch quy mô lớn do UBND tỉnh chỉ đạo, Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp tổ chức, nhằm tri ân công nhân mỏ và tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, khát vọng phát triển của người Quảng Ninh.

Điểm nhấn là hòa nhạc “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” diễn ra lúc 20h ngày 12/11 tại Quảng trường 30/10. Chương trình nghệ thuật chính luận có thời lượng 120 phút, gồm ba chương: Từ lòng đất - ngọn lửa niềm tin, Kỷ luật - Đồng tâm: Mạch nguồn sức mạnh và Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Chương trình kết hợp âm nhạc, xiếc, phóng sự và trình diễn hiện đại, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Bích Phương, Tóc Tiên, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, nhóm Oplus và Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Dự kiến có hơn 30.000 khán giả trực tiếp và hàng triệu người xem qua truyền hình, nền tảng số. Vé mời miễn phí được phát cho nhân dân và du khách, mở đăng ký từ 19h ngày 5/11.

Cùng thời gian này, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công nghệ sản xuất than, với 160 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, hàng tiêu biểu vùng miền và thiết bị hiện đại ngành than.

Khu vực ngoài trời có hoạt động trải nghiệm bắn súng ảo, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn phục vụ khách tham quan.

Bên cạnh đó, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra với chủ đề “Giao hòa sắc màu văn hóa các dân tộc Quảng Ninh”, giới thiệu các tiết mục nghệ thuật truyền thống, trình diễn trang phục, diễn xướng dân gian, võ thuật và xiếc dân tộc.

Từ ngày 5 đến 10/11, Tuần phim đặc biệt “Vùng mỏ Quảng Ninh - Dấu ấn và Khát vọng” sẽ chiếu miễn phí các bộ phim về cách mạng, lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến tại Quảng trường 30/10 và Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Các phim được trình chiếu bằng hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh ánh sáng hiện đại, tạo không gian thưởng thức sinh động.

Hình ảnh tại concert Quảng Ninh diễn ngày 29/10 (Ảnh: Đ.X.).

Đến nay, công tác chuẩn bị cho chương trình và chuỗi sự kiện đã được các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm hạ tầng, an ninh, môi trường, y tế và thông tin liên lạc.

Thông qua các hoạt động này, Quảng Ninh khẳng định bước tiến trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật cấp vùng.