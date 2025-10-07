Quách Ngọc Tuyên tiết lộ lý do vợ kém 16 tuổi xin vai trong phim mới

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên vừa công bố dự án phim chiếu mạng mang tên “Trăng điên”, dự kiến phát hành tập đầu tiên vào tối 17/10.

Phim do Ngọc Tưởng đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: NSND Việt Anh, Quách Ngọc Tuyên, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh... Tuy nhiên, cái tên gây chú ý nhất là Thảo Hân, bà xã kém 16 tuổi của Quách Ngọc Tuyên.

Quách Ngọc Tuyên và bà xã Thảo Hân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo tiết lộ của nam diễn viên, vợ anh vào vai y tá. Vai diễn có thoại và không nặng ký nhưng với Thảo Hân, đây là một thử thách không nhỏ. Bởi lẽ, cô vốn rất "nhát" máy quay, lại chưa từng tham gia diễn xuất.

Quách Ngọc Tuyên bộc bạch: “Tôi làm nhiều phim rồi nhưng đây là lần đầu tiên vợ và cả gia đình theo sát đoàn phim. Vì toàn bộ bối cảnh ở Bảo Lộc, Lâm Đồng nên tôi đưa cả gia đình đi cùng, để có thời gian bên nhau nhiều hơn. Bình thường tham gia gameshow, Hân ít nói vì "nhát" máy quay. Vậy mà lần này, Hân chủ động nói, muốn có một vai".

Trong phim, Thảo Hân diễn với NSND Việt Anh - gương mặt kỳ cựu trong nghề. Điều này càng gia tăng áp lực cho bà xã Quách Ngọc Tuyên. Tuy nhiên, phần thể hiện của Thảo Hân khiến chính cô cũng bất ngờ.

Thảo Hân trên phim trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quách Ngọc Tuyên tiết lộ: "Lúc đầu, tôi nghĩ Hân muốn có kỷ niệm. Nhưng sau đó tôi mới biết, Hân tham gia phim vì muốn đem lại may mắn cho tôi. Vợ chồng tôi luôn nghĩ rằng, chúng tôi đem tới may mắn cho nhau".

Theo nam diễn viên, thời điểm quay phim diễn ra lúc bão đổ bộ trong khi bối cảnh đa số ngoài trời.

"Hân thấy tôi lo nên lúc nào cũng động viên, rồi nằng nặc đòi theo tôi ra hiện trường, để con ở khách sạn cho bà ngoại chăm. Có hôm Hân không theo đoàn được thì liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình. Hân mong khi cô ấy tham gia, tôi sẽ may mắn được thời tiết ủng hộ", Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

Gần 20 năm làm nghề, Quách Ngọc Tuyên từng đảm nhận nhiều dạng vai nhưng vai diễn lần này khác lạ nhất với anh. "Tôi tâm đắc về kịch bản, về thể loại phim. Có thể nói đây là thể loại lạ nhất từ trước đến giờ mà tôi làm", Quách Ngọc Tuyên nói.

Nam diễn viên cho biết, đây cũng là mong ước của anh sau những vai diễn thành công trong Lật mặt 7 và Lật mặt 8.