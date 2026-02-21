Phương Anh Đào sau cú sốc 18 tuổi: "Tôi không sợ bị lừa dối, sai thì sửa"

Sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Phương Anh Đào trở lại với phim điện ảnh Báu vật trời cho. Đây là lần tái xuất đáng chú ý sau thành công của Mai - bộ phim giúp cô trở thành "mỹ nhân trăm tỷ" và ghi dấu ấn về khả năng bảo chứng phòng vé.

Lần này, nữ diễn viên tiếp tục hợp tác cùng Tuấn Trần, bạn diễn quen thuộc từng tạo được sự chú ý trong phim trước.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Phương Anh Đào phản hồi những ý kiến tranh luận về việc cô tiếp tục sánh đôi với Tuấn Trần, màn "đối đầu" với đạo diễn Trấn Thành trong đường đua phim Tết, cách nhìn nhận danh xưng "ngọc nữ màn ảnh" cũng như quan điểm cuộc sống, tình yêu tuổi 34.

Phương Anh Đào chia sẻ về màn đối đầu Trấn Thành, những ý kiến so sánh với Ninh Dương Lan Ngọc (Video: Bích Phương).

"Tôi sẽ được nhắc với những bạn diễn khác chứ không chỉ riêng Tuấn Trần"

Trở lại sau 2 năm vắng bóng nhưng Phương Anh Đào tiếp tục sánh đôi cùng Tuấn Trần. Sau thành công của "Mai", bạn có áp lực "phải tạo hiệu ứng" với sự tái hợp này?

- Tôi không nghĩ mình áp lực mà thấy bản thân may mắn vì vẫn được mọi người quan tâm. Câu chuyện của tôi và Tuấn Trần trong Báu vật trời cho có những sự khác biệt so với Mai. Ở phim Mai, Mai và Sâu gặp những trắc trở khi định kiến xã hội, rào cản gia đình ảnh hưởng tình yêu đôi lứa, còn Hồng và Ngọc của Báu vật trời cho lại có câu chuyện trớ trêu, hữu duyên khi bất ngờ có con chung.

Tôi trân trọng những góp ý, chia sẻ từ mọi người, nhưng lần trở lại này tôi rất hài lòng. Sau một vài vai diễn nặng tâm lý, có cái kết buồn, tôi muốn đóng một nhân vật thực sự được yêu thương, đón nhận hạnh phúc ở cuối phim. Ngoài ra, nhân vật Ngọc cũng có những tình huống thú vị, các cảnh hành động mới mẻ khiến tôi vô cùng hào hứng.

Phương Anh Đào trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bích Phương).

Phương Anh Đào chuẩn bị tinh thần ra sao trước những ý kiến trái chiều về vai diễn cũng như sức hút của bộ phim mới?

- Điều duy nhất mình có thể chắc chắn là mình nỗ lực đến đâu, đi đến cùng với những quyết định của mình ra sao, làm tốt chuyên môn của mình như thế nào, còn những vấn đề khác lại phụ thuộc vào sự cộng hưởng của mình với mọi người, cách "xào nấu" của ê-kíp.

Khi đứa con tinh thần được ra rạp, nó sẽ phải tự sống của đời riêng. Phim có chạm được cảm xúc khán giả hay không, thì tôi không thể biết trước. Mình chỉ cần làm tốt những điều mình chọn.

Trong quá trình diễn chung cùng Tuấn Trần, hai người giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm ra sao?

- Thực ra tôi luôn thích làm việc cùng những người cá tính. Mỗi người đều có cuộc đời khác nhau, môi trường làm việc khác nhau, nên có quan điểm khác nhau là điều bình thường. Tuy nhiên, dù bất đồng, chúng ta vẫn cần xây dựng sự tích cực khi kết nối cùng nhau.

Hợp tác cùng đạo diễn Lê Thanh Sơn, Tuấn Trần hay bạn diễn nào khác, tôi luôn lắng nghe, chọn lọc những góc nhìn khác nhau. Khi đó, tôi nhận ra ai cũng có điểm mù nhất định khiến mình không nhận ra được những điều đó.

Tôi thấy tuyệt vời khi con đường làm nghề của mình có người bạn cho mình những ý kiến góp ý để mình hoàn thiện những non nớt, thiếu sót. Chúng tôi luôn nhìn vào sự cố gắng của đối phương để thúc đẩy nhau đi lên.

Màn tái hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ (Ảnh: Bích Phương).

Phương Anh Đào có lo ngại rằng từ nay tên tuổi bạn chỉ gắn với Tuấn Trần?

- Khi tôi vẫn còn làm nghề, sau bộ phim này tôi sẽ tiếp tục có những dự án khác, đóng cùng những bạn diễn khác và Tuấn cũng vậy. Tôi nghĩ mình sẽ được nhắc đến với nhiều vai diễn mới, câu chuyện mới.

Tuy nhiên, nếu có lần thứ 3 kết hợp cùng Tuấn Trần, chúng tôi thích thử nghiệm một câu chuyện mà cả 2 đối đầu nhau, thậm chí "một mất một còn" (cười).

Được Trấn Thành nâng đỡ, "một bước thành sao" từ phim của Trấn Thành, nhưng đường đua phim Tết năm nay bạn lại ở vị thế đối đầu với đàn anh. Bạn nghĩ sao?

- Anh em chúng tôi vẫn còn làm nghề, nên sẽ có rất nhiều dịp chạm mặt nhau. Khi có những bộ phim thú vị, chúng tôi mong muốn phục vụ cho khán giả, cùng vận động cho thị trường điện ảnh chung, chứ không hề suy nghĩ rằng mình đối đầu, cạnh tranh với ai.

Dịp chiếu ra mắt Báu vật trời cho, tôi và Tuấn Trần có gửi lời mời anh Trấn Thành đến xem, mong nhận được sự góp ý từ anh ấy. Ở một góc độ nào đó, tôi rất biết ơn anh Thành. Ở phim Mai, anh ấy đã chia sẻ, chỉ dạy cho tôi nhiều điều. Bệ phóng từ Mai giúp tôi được khán giả yêu thương nhiều hơn.

Năm ngoái, khi phim Bộ tứ báo thủ của anh Thành ra rạp, tôi đã đến xem và ủng hộ anh ấy. Năm nay, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục học hỏi, ủng hộ lẫn nhau. Đó là điều đáng trân quý trong hành trình làm nghề.

Sau thành công của "Mai", Phương Anh Đào có vị thế vững chắc trong sự nghiệp (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi không so sánh mình với người này, người kia"

Trong lứa diễn viên 9X trở về sau, Phương Anh Đào đang được đánh giá là cái tên nổi bật về chuyên môn lẫn giá trị thương mại, có danh xưng "ngọc nữ màn ảnh", "diễn viên trăm tỷ". Bạn nhìn nhận vị trí của mình thế nào?

- Những danh xưng tôi có được là nhờ sự yêu thương của khán giả, còn khi bước ra phim trường, tôi chỉ muốn làm sao để mỗi vai diễn đều có sự khác biệt so với những gì mình từng thể hiện.

Nhiều người so sánh con đường của Phương Anh Đào và Ninh Dương Lan Ngọc. Cùng là "ngọc nữ màn ảnh" nhưng sau này bạn được nhận xét bứt phá hơn đồng nghiệp?

- Tôi chỉ muốn làm tốt nhất chuyên môn của một diễn viên. Còn con đường của mỗi người khác nhau, cách vận động khác nhau, nên đặt lên bàn cân so sánh sẽ không công bằng đối với tất cả.

Ai thành công, tôi sẽ lấy đó làm động lực để mình tiến lên. Quan trọng là mình cần hỏi bản thân mình khi làm điều gì đó, rằng mình đã hài lòng hay chưa? Nếu chưa, mình tiếp tục cố gắng, chứ tôi không so với người này, người kia.

Phương Anh Đào phản hồi so sánh sự nghiệp của cô và Ninh Dương Lan Ngọc (Ảnh: Bích Phương).

Không đóng phim ồ ạt, cũng không tham gia quá nhiều sự kiện, vậy Phương Anh Đào cân đối thu nhập thế nào?

- Mọi người hay trêu tôi rằng sao thấy tôi đi làm mà "chill" (thư giãn - PV) quá, sao 2 năm mới đóng một bộ phim, hỏi tôi có ổn không. Nhưng tôi nghĩ rằng những yếu tố để có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc rồi cũng sẽ đến, nên mình không cần quá áp lực.

Tôi luôn nhìn mọi điều với góc nhìn tích cực, luôn nghĩ may mắn. Suy nghĩ này giúp tôi có cuộc sống tốt đẹp, bình an hơn. Ngoài ra, khi không diễn xuất, tôi cũng có một số công việc khác. Quan trọng là bạn muốn cuộc sống ở mức nào. Nếu chỉ cần điều kiện vừa phải thì đi làm vừa phải, nếu muốn nhiều hơn thì cần cố gắng hơn.

Người đàn ông như thế nào sẽ chiếm được trái tim của Phương Anh Đào?

- Người mà tôi lựa chọn sẽ là người chiếm được sự tin tưởng từ gia đình, người thân của tôi.

Tôi là người đi theo con tim nhiều hơn lý trí. So với một người giàu có nhưng không khiến mình có cảm xúc, với một người có điều kiện vừa phải nhưng biết nỗ lực cho sự nghiệp, tạo được cảm xúc cho mình, thì tôi nghiêng về vế thứ hai.

Cuộc đời này không ngắn cũng không dài, quan trọng là mình nên chọn làm điều mình thích. Cuộc đời cũng luôn có nhân duyên bất ngờ. Biết đâu số phận sẽ cho mình một món quà nào đó thì sao (cười).

Sắc vóc tuổi 34 của Phương Anh Đào (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong phim "Báu vật trời cho", nhân vật Hồng khao khát có con, có mái ấm. Còn Phương Anh Đào dự tính thế nào về việc kết hôn, xây dựng hạnh phúc cho riêng mình?

- Tôi chưa trả được lời bao giờ mình sẽ lập gia đình, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi dành năng lượng cho công việc và người thân xung quanh. Những điều xa xôi hơn thì hãy để tương lai đi tới đâu thì tới (cười).

Từng bị người yêu phản bội năm 18 tuổi, trải qua hành trình trưởng thành, Phương Anh Đào học được điều gì về chính mình trong tình yêu, cách bước tiếp khi một mối quan hệ không trọn vẹn?

- Trong tình yêu, có lúc mình đúng, có lúc mình sai chứ không phải bao giờ mình cũng là người tuyệt vời. Nếu trong một mối quan hệ, mình là người thiệt thòi, gặp những chuyện không trọn vẹn, thì hãy nghĩ rằng vũ trụ đang dành tặng cho mình sự sắp đặt mới. Bản thân mình cũng thường nhìn lại rằng sau mối quan hệ này mình rút ra được điều gì, có bài học nào về tình yêu.

Cuộc đời này còn nhiều điều thú vị lắm, hãy cứ yêu đi, đừng sợ bị lừa dối, thất bại, đau khổ. Hãy cứ trải nghiệm. Chính mỗi người sẽ có câu trả lời rằng mình nên làm gì với mối quan hệ này, mình có đang hạnh phúc hay mình cần phải rời đi. Nếu mình làm sai cũng không cần lo sợ, sai thì sửa (cười).

Cảm ơn Phương Anh Đào vì những chia sẻ!