“Cô gái làng chài” Anh Đào: Đời thường xinh đẹp, đi dép mẹ chồng đóng phim

Bộ phim truyền hình Không giới hạn phát sóng vào lúc 21h các tối trong tuần trên kênh VTV1, đang thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Khai thác đề tài về cuộc sống của người lính trong thời bình, bộ phim không chỉ mang đến những giây phút suy ngẫm mà còn tạo nên sức hút nhờ những tình huống đời thường thú vị.

Bên cạnh dàn diễn viên trẻ quen thuộc như: Tô Dũng, Steven Nguyễn, Minh Trang... sự xuất hiện của Anh Đào trong vai Khánh Linh - cô gái làng chài có tính cách hài hước, hồn nhiên, giàu năng lượng, sống thiện lương nhưng cũng rất khảng khái, thẳng thắn - trở thành tâm điểm chú ý và nhận được sự yêu mến của khán giả.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Anh Đào cho biết, Khánh Linh có lẽ là vai diễn "xấu" nhất của cô từ trước đến nay.

Nữ diễn viên vui vẻ tiết lộ: "Để hóa thân vào nhân vật Khánh Linh, ngoài việc hóa trang cho da đen sạm đi, trang phục trong phim đều do tôi tự đi sắm ở chợ hàng thùng. Tôi phải lục tìm dưới đáy những đống quần áo cũ kỹ nhất, bởi chỉ cần trang phục mới một chút thôi là cảm giác “diễn” sẽ lộ ra ngay.

Chi phí cho phần trang phục của vai diễn chỉ vào khoảng vài ba triệu đồng. Thậm chí, đôi giày hồng huyền thoại của Khánh Linh trên phim cũng là tôi mượn của mẹ chồng mình".

Trên các diễn đàn yêu phim Việt, diễn xuất của Anh Đào trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi với hàng loạt bình luận hài hước cùng những lời khen “có cánh” dành cho lối thể hiện tự nhiên, duyên dáng của cô.

Đáng chú ý, các trích đoạn có sự xuất hiện của Anh Đào thường xuyên thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Anh Đào chia sẻ thêm rằng, càng về sau, nhân vật Khánh Linh sẽ càng có chiều sâu và bộc lộ những giá trị nhân văn hơn, chứ không chỉ dừng lại ở hình ảnh một cô gái lanh chanh, lo chuyện bao đồng. Nữ diễn viên cũng thừa nhận, cô cảm thấy may mắn khi có cơ hội đảm nhận vai diễn này.

Diễn viên Anh Đào sinh năm 1996 ở Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), trong gia đình không có ai làm nghệ thuật. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại sân khấu Lệ Ngọc.

Anh Đào là gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình giờ vàng VTV, cô đảm nhận loạt vai nữ chính trong các dự án như: Lối về miền hoa, Gặp em ngày nắng, Vui lên nào, anh em ơi... Cô cũng vào vai Đoàn Thị Điểm trong phim điện ảnh đầu tay Hồng Hà nữ sĩ - phim chiếu Tết 2024 - do Nhà nước đặt hàng.

Trái ngược với hình ảnh cô gái làng chài có làn da đen sạm, vẻ ngoài chân chất, mộc mạc trong Không giới hạn, ngoài đời Anh Đào lại gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn cùng phong cách thời trang thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại, sang chảnh.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh với nhiều phong cách khác nhau, khi dịu dàng, nữ tính, lúc lại cá tính, quyến rũ. Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, Anh Đào đều nhận được nhiều lời khen cùng lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Trong đời thường, cô biến hóa với phong cách thời trang năng động, trẻ trung, góp phần tôn lên vẻ ngoài hiện đại và cuốn hút.

Sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, đằm thắm, Anh Đào dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện.

