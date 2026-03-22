MC Khánh Vy khẳng định đang độc thân, tự chủ tài chính ở tuổi 27

Ở tuổi 27, Khánh Vy cho biết cô hiện vẫn độc thân, dù từng vướng không ít tin đồn tình cảm. Nữ MC cho rằng chuyện tình cảm tùy duyên, gia đình cũng không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể về người bạn đời, nhờ đó cô cảm thấy thoải mái và không chịu áp lực.

Dù bận rộn với lịch làm việc dày đặc, Khánh Vy vẫn ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Mỗi ngày của cô xoay quanh việc ghi hình, xây dựng kịch bản, sản xuất nội dung số và làm việc với các nhãn hàng.

Khánh Vy có cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, cô duy trì việc học tập, rèn luyện thể chất và giữ thói quen ăn tối, trò chuyện cùng bố mẹ. Việc sống chung giúp cô cân bằng cảm xúc và duy trì sự gắn kết.

Về hình ảnh cá nhân, Khánh Vy cho biết không có nhiều khác biệt giữa đời thực và mạng xã hội. Cô chủ yếu chia sẻ nội dung cuộc sống thường ngày, qua đó giữ được sự gần gũi và chân thật với khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, nữ MC có thu nhập ổn định, đủ để tự chủ tài chính. Tuy nhiên, với cô, giá trị quan trọng không chỉ nằm ở vật chất mà còn là sự ghi nhận. Những giải thưởng về sáng tạo hay danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu là kết quả cho quá trình nỗ lực bền bỉ.

Trong gia đình, khi hai chị gái đã lập gia đình riêng, Khánh Vy trở thành người gắn bó nhiều nhất với bố mẹ. Cô luôn coi trọng ý kiến của người thân trong những quyết định quan trọng và nỗ lực để gia đình yên tâm.

Khánh Vy đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về công việc, Khánh Vy cho biết cô không phân biệt quy mô lớn nhỏ của các chương trình. Mỗi lần xuất hiện đều là cơ hội để thể hiện sự chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm. Dù từng thử sức ở một số chương trình giải trí, cô nhận ra bản thân phù hợp hơn với lĩnh vực giáo dục, xem đây là nơi có thể phát huy thế mạnh về kiến thức và khả năng truyền đạt.

“Tôi thấy mình chưa đủ hài hước hay nhanh nhạy trong đối đáp để theo đuổi các show giải trí thuần túy. Nhưng với các chương trình giáo dục, tôi cảm thấy tự tin hơn vì đó là môi trường mình đã quen từ nhỏ”, cô chia sẻ.

Cơ duyên đến với Đường lên đỉnh Olympia trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của Khánh Vy. Cô kể nhận được lời mời bất ngờ từ ban tổ chức, trong khi vốn đã yêu thích chương trình từ lâu. Không đắn đo quá nhiều, cô quyết định nắm bắt cơ hội với suy nghĩ đơn giản: “Cứ làm thôi”.

Ít ai biết, trước đó Khánh Vy từng trải qua thời gian dài thiếu tự tin. Tính cách ngại ngùng khiến cô không dám đăng ký tham gia các cuộc thi MC, luôn cảm thấy mình chưa đủ giỏi. Nỗi ám ảnh về sự chưa hoàn hảo nhiều lần khiến cô chùn bước, nhưng theo thời gian, nữ MC học cách chấp nhận và phát triển từ chính những điểm yếu đó.

Khánh Vy bên gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một trong những thử thách lớn nhất với Khánh Vy là giọng nói. Dù có khả năng biến hóa linh hoạt, cô vẫn thường bị nhận ra chất giọng miền Trung. Để phù hợp với công việc, Khánh Vy phải luyện tập phát âm, điều chỉnh cách nói sao cho rõ ràng, chuẩn xác hơn. Ngược lại, khả năng bắt chước và điều chỉnh giọng nói lại trở thành lợi thế riêng.

Nói về tương lai, Khánh Vy cho biết nếu có cơ hội sống ở nước ngoài, cô muốn định cư tại Mỹ, nơi từng có thời gian trải nghiệm và để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, hiện tại, nữ MC vẫn ưu tiên phát triển sự nghiệp tại Việt Nam.