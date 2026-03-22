Minh Hằng: Nhan sắc U40 gây chú ý, "quy tắc" giữ hôn nhân với chồng đại gia

Gần đây, "chị đẹp" Minh Hằng trở lại với ca khúc Hoa hồng ai vun trồng, hợp tác cùng ca sĩ Tóc Tiên. Hình tượng gợi cảm, tự tin và nhan sắc thăng hạng của nữ ca sĩ nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Minh Hằng chia sẻ, thông qua ca khúc mới, cô muốn truyền thông điệp về người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ, biết yêu thương chính mình.

"Chúng ta cần hiểu bản thân một cách sâu sắc, đối thoại được với chính mình, thì lúc đó sẽ yêu được con người bên trong chúng ta. Tôi tâm đắc một câu rằng: Khi người phụ nữ đủ yêu thương bản thân, thì mới khiến người khác yêu mình. Nếu không biết thương mình, thì người khác sẽ thương mình, làm mình hạnh phúc bằng cách nào?", Minh Hằng nói.

Giọng ca 8X cho biết thêm, phụ nữ không cần làm điều gì khó khăn, cầu kỳ quá mức, chỉ cần thả lỏng suy nghĩ và cảm nhận tình yêu thương chính mình. "Lúc đó, mọi việc còn lại sẽ được an bài", ca sĩ cho hay.

Hai mươi năm làm nghề, Minh Hằng vẫn duy trì sức hút riêng. Hơn một năm qua, cô cũng có nhiều cảm hứng, động lực hơn với âm nhạc sau quãng thời gian đóng phim, tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Minh Hằng cho biết, cô hiện nỗ lực cân bằng nhiều vai trò trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Dù bận rộn chăm lo cho tổ ấm, ca sĩ vẫn nhiệt huyết, giữ niềm đam mê nghệ thuật. Mỗi dự án, Minh Hằng đều chỉn chu, đầu tư kỹ lưỡng để mang lại sản phẩm tốt cho khán giả.

Đặc biệt, ca sĩ cảm thấy may mắn khi chồng luôn ủng hộ trong mọi quyết định, là hậu phương vững chắc để cô yên tâm cống hiến những lúc bận rộn công việc. Có những thời điểm, Minh Hằng thấy công việc nhiều thử thách, áp lực nhưng nhờ sự động viên từ gia đình, cô có thêm động lực để bước tiếp.

Kết hôn năm 2022, Minh Hằng cảm nhận hạnh phúc là những giây phút bình yên trong cuộc sống bên chồng và con trai. Dù hiếm khi công khai mặt chồng trên mạng xã hội, ca sĩ vẫn khéo léo chia sẻ những khoảnh khắc được chồng đại gia chiều chuộng, tặng quà, đưa đón.

Minh Hằng nhấn mạnh, cô thường trò chuyện cùng bạn đời về những nhu cầu được quan tâm, yêu thương. "Phụ nữ dù chưa kết hôn hay đã lập gia đình, thì vẫn luôn cần nhận được sự quan tâm, cử chỉ ngọt ngào, sự vun đắp, sự trân trọng từ nửa kia. Chứ không phải người vợ luôn là người chăm sóc, chiều chuộng chồng. Vợ quan tâm mà chồng thờ ơ thì không được. Nên tôi luôn nói với chồng rằng không bao giờ được thờ ơ với vợ", nữ ca sĩ đưa ra quan điểm.

Minh Hằng hé lộ thêm, quan điểm của cô về tình yêu thay đổi từ khi gặp ông xã. "Ngày xưa, tôi không tin vào tình yêu lắm vì trải qua tuổi thơ ba mẹ đổ vỡ. Nhưng khi gặp được đúng người, anh cho tôi cảm nhận nguồn năng lượng an toàn. Tôi nhận ra tình yêu là có thật, tình yêu luôn hiện hữu xung quanh", ca sĩ chia sẻ.

Trong mắt Minh Hằng, bạn đời là người biết nhường nhịn, luôn thấu hiểu cô. "Với một người đàn ông tự chủ tài chính như anh ấy, anh không cần vợ đi làm. Nhưng anh vẫn ủng hộ tôi bước ra ngoài làm việc, tôi rất biết ơn anh vì điều đó", Minh Hằng nói.

Ở tuổi 39, giọng ca Một vòng Trái đất trưởng thành, chín chắn, biết cân bằng bản thân sau hành trình làm mẹ. Trước đây, Minh Hằng thích xài hàng hiệu, nhưng từ khi có con, cô cân nhắc chi tiêu. Quá trình chăm con, nữ ca sĩ học cách kiên nhẫn, bao dung trong cuộc sống, thả lỏng những mong cầu, áp lực. Hơn một năm qua, cô tích cực trở lại nghệ thuật, hoạt động năng nổ cũng vì muốn trở thành tấm gương cho con, khiến con hãnh diện vì có người mẹ chăm chỉ.

"Tôi từng nghĩ rằng phụ nữ rực rỡ là khi không vướng bận chuyện gia đình, được toàn tâm toàn ý chăm lo sự nghiệp. Nhưng bây giờ, mỗi khi nhận một công việc nào đó, tôi cân nhắc rất nhiều. Mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, làm sao để mình vẫn có thời gian dành cho chồng con", Minh Hằng nói.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh, vai trò làm mẹ khó hơn làm nghệ thuật. Trong công việc, nếu mệt mỏi, cô có thể nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng. Trong vai trò làm vợ, cô có thể xin phép chồng đi chơi cùng bạn bè. Nhưng trong vai trò người mẹ, cô tự nhắc mình "không bao giờ được buông". Dù bận rộn như thế nào, cô vẫn luôn đưa con đi học mỗi ngày, tối về nhà lo bữa cơm, giấc ngủ cho con.

Nhiều khán giả khen Minh Hằng không chỉ có cuộc sống viên mãn mà ngoại hình cũng ngày càng thăng hạng, "khó tin đã bước vào tuổi U40". Cô sở hữu vóc dáng thon gọn dù đã qua một lần sinh nở.

Đời thường hay những chuyến du lịch, Minh Hằng ưu tiên chọn mặc trang phục tôn dáng. Phong cách thời trang của nữ ca sĩ được nhận xét thời thượng, bám sát xu hướng, không thua kém nhiều đàn em gen Z.

Nói về bí quyết giữ gìn sắc vóc, Minh Hằng cho rằng, việc trau chuốt ngoại hình, tập luyện, ăn uống theo chế độ lành mạnh cũng là một trong những điều thể hiện sự yêu thương, trân trọng bản thân của phụ nữ.

Minh Hằng sinh năm 1987, được khán giả biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Tháng 6/2022, Minh Hằng kết hôn với ông xã doanh nhân sau 6 năm hẹn hò. Hôn lễ của nữ diễn viên diễn ra tại Vũng Tàu với sự góp mặt của nhiều sao Việt. Minh Hằng sinh con đầu lòng vào cuối tháng 8/2023. Trước đó, cô mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

