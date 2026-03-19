Phùng Khánh Linh nói về mất mát giữa lúc hai đêm nhạc “cháy vé”

Hai đêm diễn thuộc tour Giữa một vạn của Phùng Khánh Linh sắp diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) nhận được sự quan tâm của khán giả khi "cháy vé" chỉ sau 10 phút. Ban đầu, chương trình chỉ dự kiến diễn ra một đêm nhưng sau đó ban tổ chức quyết định mở thêm buổi thứ hai để đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Chia sẻ về điều này, Phùng Khánh Linh cho biết: “Ban đầu live concert chỉ có một đêm diễn, nhưng nhờ sự yêu thương của khán giả, tôi có thêm đêm thứ hai và cả hai đều hết vé chỉ trong 10 phút. Vì vậy, ngoài những tiết mục đặc biệt, tôi muốn dành tặng mọi người một món quà, đó là ca khúc hoàn toàn mới mang tên Giả vờ”.

Tạo hình Phùng Khánh Linh trong album mới gây ấn tượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau album Giữa một vạn người, Giả vờ như một lát cắt cảm xúc mới của Phùng Khánh Linh. Ca khúc khai thác trạng thái tâm lý khi con người đối diện với mất mát, đặc biệt là cảm giác phủ nhận, vốn là giai đoạn mà người trong cuộc vẫn cố tin rằng mọi thứ chưa thay đổi.

Thông qua sản phẩm này, nữ ca sĩ không tìm cách lý giải hay vượt qua nỗi buồn, mà lựa chọn ở lại trong cảm xúc một cách tự nhiên.

“Ai trong chúng ta cũng từng có lúc như vậy, khi mọi thứ đã thay đổi nhưng mình chưa sẵn sàng đối diện. Và điều đó cũng không sao cả, đó là một phần của hành trình cảm xúc”, cô chia sẻ.

Theo Phùng Khánh Linh, “giả vờ” không mang ý nghĩa tiêu cực, mà là một cách tự bảo vệ cảm xúc khi con người chưa sẵn sàng đối diện thực tế.

Phùng Khánh Linh nhận được nhiều sự chú ý sau khi ra mắt album mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca khúc do chính cô sáng tác, phần sản xuất có sự tham gia của các cộng sự quen thuộc như Blossom, Đại Lâm và Phú Phạm - những người từng đồng hành trong album trước. Về âm nhạc, bài hát kết hợp nền trống mang hơi hướng rock với các lớp âm thanh dàn nhạc, tạo không gian rộng và có chiều sâu.

Sắp tới đây, live concert Giữa một vạn của Phùng Khánh Linh sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) vào ngày 21 và 22/3.