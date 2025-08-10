Phùng Khánh Linh để tóc bạch kim, chơi guitar điện gây bất ngờ cho khán giả

Tối 9/8, ca sĩ Phùng Khánh Linh tổ chức đêm nhạc "Off the record" tại TPHCM, đánh dấu chặng đường thứ 4 trong mini tour vòng quanh các tỉnh thành Việt Nam. Khán phòng có sức chứa khoảng 700 người được lấp đầy, đêm nhạc cũng được bán sạch vé từ nhiều ngày trước.

Trên sân khấu, Phùng Khánh Linh xuất hiện với mái tóc bạch kim và hình tượng cá tính mà cô xây dựng gần đây. Nữ ca sĩ trình diễn gần 20 ca khúc và lần đầu thể hiện ca khúc mới mang tên Tâm sự với đêm một mình.

Phong cách khác lạ của Phùng Khánh Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi đang biểu diễn cuồng nhiệt loạt hit quen thuộc, Phùng Khánh Linh bất ngờ "biến mất" khỏi sân khấu, rồi trở lại với cây guitar điện trên tay. Cô tự đệm và trình diễn ca khúc mới, khiến khán phòng vỡ òa.

Phùng Khánh Linh cho biết việc phát hành ca khúc ngay trong đêm diễn là cách cô tăng thêm sự kết nối trực tiếp với người hâm mộ, biến những khán giả tham dự đêm nhạc trở thành những người đầu tiên được trải nghiệm ca khúc mới.

Đây là sáng tác của Phùng Khánh Linh, đồng sản xuất cùng Carson Hogan (thành viên ban nhạc indie rock The Wildlife) và Blossom (người sản xuất 2 ca khúc trước đó Ước anh tan nát con tim và Em đau).

Ca khúc mang âm hưởng alternative pop pha chút indie rock, là bản tự sự lặng lẽ, ghi lại những khoảnh khắc cô độc giữa đêm dài không ngủ, khi nữ ca sĩ trò chuyện với chính mình về những điều chưa nói và mối tình đã qua.

Nếu 3 ca khúc trước là Ước anh tan nát con tim, Em đau và Khóc Blóck chất chứa tổn thương và giận dữ, thì ca khúc mới lại khép lại câu chuyện bằng không gian suy tư, sâu lắng, hướng đến sự giải thoát và bình yên.

Phùng Khánh Linh giao lưu cùng người hâm mộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ mang đến ca khúc mới, nữ ca sĩ còn dẫn dắt người hâm mộ qua những bản hit ghi dấu ấn trong sự nghiệp như Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Cô gái nhân ái, Sao anh không hiểu, Gói tình em rồi về, Sài Gòn ôm lấy em, Hôm nay tôi buồn…

Ba ca khúc Ước anh tan nát con tim, Em đau và Khóc Blóck cũng được cô hát live một lần nữa, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng trăm khán giả.