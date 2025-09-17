Phim về tù nhân Côn Đảo ra mắt, khán giả tò mò nhưng chưa có lịch chiếu

Tối 16/9, phim Thanh âm vượt đại dương đã có buổi chiếu ra mắt giới chuyên môn. Tuy nhiên, lịch chiếu chính thức của phim vẫn chưa được công bố, khiến khán giả vô cùng tò mò và mong ngóng.

Về vấn đề này, đại diện đoàn phim chia sẻ: “Ê-kíp chúng tôi rất muốn bộ phim được đến với nhiều khán giả. Tuy nhiên, phim làm theo đặt hàng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sau khi làm xong sẽ giao nộp cho Cục Điện ảnh. Việc phát hành như thế nào, ở bao nhiêu rạp là theo kế hoạch của Cục và Bộ”.

Cảnh diễn viên vào vai tù nhân trong phim "Thanh âm vượt đại dương" được chia sẻ từ hậu trường (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, những hình ảnh hậu trường của bộ phim ghi lại cảnh diễn viên vào vai tù nhân gầy gò, trơ xương trong bối cảnh nhà tù Côn Đảo đã khiến dư luận xôn xao.

Nhiều người kỳ vọng rằng đây là một tác phẩm về lịch sử được thực hiện nghiêm túc và mong phim sẽ nối tiếp thành công của những bộ phim lịch sử trước đó như Mưa đỏ và Đào, phở và piano.

Một bộ phận khán giả sau khi xem những hình ảnh được hé lộ đã bày tỏ sự tò mò đối với bộ phim và không ngừng hỏi thăm về lịch chiếu của Thanh âm vượt đại dương.

Bộ phim Thanh âm vượt đại dương lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật tại Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Phim tái hiện lại câu chuyện bi tráng và đầy tự hào về ý chí bất khuất của những người chiến sĩ cách mạng.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, phim xây dựng lại bối cảnh nhà tù từng được ví là "địa ngục trần gian" tại Côn Đảo, nơi ý chí con người bị thử thách đến tận cùng. Nhưng chính tại nơi tăm tối nhất, ngọn lửa cách mạng vẫn bùng cháy mãnh liệt dưới sự chỉ đạo của tổ chức Đảng trong nhà tù.

Mạch phim theo chân nhân vật chính là Tâm (Nguyễn Thùy Dương thủ vai), một cô gái chơi đàn bầu. Cô đã dấn thân vào con đường cách mạng và nhận nhiệm vụ đặc biệt: Hóa thân thành y tá Mây để hỗ trợ các tù nhân Côn Đảo.

Tại đây, cô gặp lại người đồng chí tên Duy (Nguyễn Quang Thuận thủ vai), một chiến sĩ kiên trung đang cùng đồng đội bí mật thực hiện kế hoạch đóng thuyền vượt biển.

Những người tù ở Côn Đảo đã phải đối mặt với những đòn tra tấn man rợ nhất nhưng không hề khuất phục. Trong trái tim họ, một mục tiêu cao cả hơn cả mạng sống, đó là độc lập cho Tổ quốc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, biên kịch Đào Thùy Trang cho biết về ý tưởng đưa tiếng đàn bầu vào bộ phim thông qua nhân vật Tâm.

Chị Trang bày tỏ: "Xuyên suốt bộ phim, thanh âm của cây đàn bầu không chỉ là âm nhạc, mà chính là tiếng nói của tâm hồn, văn hóa và ý chí sắc bén của người Việt.

Tiếng đàn của Tâm đã gieo mầm nhân văn, làm rung động cả những tâm hồn tưởng chừng chai sạn nhất nơi ngục tù, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc. Đó là một sức mạnh mềm mà không xiềng xích nào có thể trói buộc".

Hình ảnh tù nhân chịu đòn roi trong phim "Thanh âm vượt đại dương" (Ảnh: Đoàn làm phim).

Nhà sản xuất bộ phim cho biết, Thanh âm vượt đại dương muốn gửi gắm một thông điệp sâu sắc tới thế hệ trẻ hôm nay. Đó là, hòa bình và tự do mà chúng ta đang hưởng không phải là điều hiển nhiên. Nó được đánh đổi bằng máu, nước mắt, và sự hy sinh của nhiều thế hệ.

"Tác phẩm này là một lời tri ân, một nén tâm nhang thành kính dâng lên những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc", nhà sản xuất nêu.

Bộ phim điện ảnh Thanh âm vượt đại dương, một tác phẩm của Công ty Cổ phần Phim truyện 1 sản xuất theo đơn đặt hàng của Nhà nước. Phim do đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện. Đạo diễn Đào Duy Phúc cũng là người chắp bút viết nên kịch bản cùng với biên kịch Đào Thùy Trang.

Các diễn viên tham gia bộ phim: Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Thùy Dương, Vĩnh Xương, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Tất Bình, Lê Như Nguyên Thành, Maurice Nash, Martin Kruger, Charlie Win...