Phim truyền hình "hot" nhất Hàn Quốc sau "Điệu Cha Cha Cha làng biển"

Dân trí Qua mặt hai dự án truyền hình được truyền thông kỳ vọng và quan tâm đặc biệt là "Jirisan" của Jeon Ji Hyun và "Thanh tra Koo" của Lee Young Ae, bộ phim "Thiếu nữ và quý ông" đang đạt tỉ suất ấn tượng.

Thiếu nữ và quý ông (Young lady and gentleman) chính thức lên sóng vào cuối tháng 9 vừa rồi với sự góp mặt của những tên tuổi quen thuộc trên màn ảnh xứ Hàn như Ji Hyun Woo, Lee Se Hee...

Thiếu nữ và quý ông đã chạm mức tỷ suất bạn xem đài cao ngất ngưởng, hơn 22%, ngang tầm với loạt bom tấn truyền hình đình đám, ngay trong tập đầu ra mắt. Phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm lãng mạn, tái hiện câu chuyện tình yêu giữa một cô gái cá tính ở độ tuổi 20 và một người cha đơn thân ở độ tuổi 40.

"Thiếu nữ và quý ông" thuộc thể loại tâm lý tình cảm nhẹ nhàng.

Thiếu nữ và quý ông xoay quanh câu chuyện cuộc đời của Lee Yong Gook (Ji Hyun Woo đóng) - một người đàn ông mất vợ và vẫn chưa hết đau khổ. Để tiện chăm sóc ba con nhỏ, Yong Gook quyết định thuê Park Dan Dan (Lee Se Hee đóng) làm gia sư và để cô sống tại nhà. Từ đó, hai nhân vật chính của phim dần nảy sinh tình cảm.

Trừ chi tiết gây tranh cãi khi tái hiện cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhân vật chính là Lee Yong Gook (Ji Hyun Woo đóng) 27 tuổi và Park Dan Dan (Kim Min Seo đóng) lúc đó mới 13 tuổi, bộ phim đang nhận được nhiều lời khen của người xem về mạch phim và cũng như nội dung.

Hiện tại, Thiếu nữ và quý ông có lượng xem gấp nhiều lần so với các tác phẩm chiếu cùng ngày là siêu phẩm truyền hình hành động Jirisan có sự tham gia diễn xuất của "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun và Thanh tra Koo có sự góp mặt của "nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae…

Dàn diễn viên của "Thiếu nữ và quý ông".

Tài tử Ji Hyun Woo, nam chính của Thiếu nữ và quý ông, từng chia sẻ, thông điệp của bộ phim chính là "tình yêu không có giới hạn tuổi tác" khi khán giả nhận xét khoảng cách 14 tuổi giữa hai diễn viên chính khá lớn.

Tính đến tập 12 mới phát sóng, đạo diễn Shin Chang Seok và biên kịch Kim Sa Kyung của Thiếu nữ và quý ông đã làm khán giả hài lòng với mạch phim nhiều cảm xúc, tự nhiên và gần gũi.

Thuộc mô típ khá quen thuộc của màn ảnh nhỏ xứ Hàn, chính là mối quan hệ giữa nàng Lọ Lem và hoàng tử nhà giàu, nhưng cách dẫn dắt của Thiếu nữ và quý ông vẫn khiến khán giả bị cuốn vào bộ phim.

"Thiếu nữ và quý ông" đang chiếm tỉ lệ rating cao tại Hàn Quốc nhờ chuyện phim nhẹ nhàng và gần gũi về cuộc sống gia đình.

Không chỉ tập trung vào chuyện tình chú - cháu của hai nhân vật chính, Thiếu nữ và quý ông còn đề cập tới các mối quan hệ tình cảm gần gũi và chân thực giữa các thành viên trong gia đình. Đây cũng là yếu tố giúp Thiếu nữ và quý ông thành công, trở thành món ăn "tinh thần" cuối tuần nhẹ nhàng với khán giả giống Điệu Cha Cha Cha làng biển cách đây không lâu.

Từ rating 22,7% trong tập 1, tập 12 và là tập phim mới nhất của Thiếu nữ và quý ông đã đạt 30%, một con số vô cùng ấn tượng. Bộ phim cũng là chủ đề bàn tán thịnh hành trên các diễn đàn và mạng xã hội châu Á.

Hiện tại, nhiều bộ phim truyền hình đình đám của Hàn Quốc đang lần lượt ra mắt như Jirisan, Thanh tra Koo và Quái vật Chimera… Sắp tới, bộ phim tâm lý tình cảm Now, We are breaking up, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Song Hye Kyo cũng khiến fan yêu điện ảnh hồi hộp chờ đợi.

Trailer giới thiệu phim "Young Lady And Gentleman"

Mi Vân

Theo Naver