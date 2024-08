Phim mới bị cho là ủng hộ ngoại tình, Bi Rain lên tiếng

Red Swan dài 10 tập và vừa kết thúc. Phim chính thức lên sóng vào ngày 3/7 và từng được khán giả chờ đón trước khi trình chiếu. Phim đánh dấu sự kết đôi của hai ngôi sao đình đám, tài năng của điện ảnh xứ Hàn là Bi Rain và Kim Ha Neul.

Red Swan hứa hẹn là một câu chuyện kịch tính xoay quanh chuyện tình một phu nhân nhà tài phiệt và một anh vệ sĩ điển trai. Phim cũng hé lộ những âm mưu đấu đá và cuộc sống ngột ngạt của giới thượng lưu.

Bi Rain và Kim Ha Neul trong "Red Swan" (Ảnh: Naver).

Chuyện phim kể về tay golf hàng đầu Oh Wan Soo (Kim Ha Neul đóng) trở thành con dâu nhà hào môn của tập đoàn Hwain danh tiếng, giàu có của Hàn Quốc. Wan Soo được gọi là thiên thần từ thiện và nổi tiếng toàn cầu vì việc làm cứu giúp nhân loại của mình.

Trong mắt công chúng, cuộc sống của cô trông thật hoàn hảo nhưng thực tế lại ẩn chứa nhiều góc khuất đầy bi kịch trong một gia tộc nhà chồng mà ai cũng ấp ủ mưu kế, trừ khử lẫn nhau.

Trong một chuyến công tác ở nước ngoài, Wan Soo đã bị ám sát và được cứu bởi Seo Do Yoo (Bi Rain đóng). Anh từng tốt nghiệp cảnh sát sau đó gia nhập đội bảo vệ của tập đoàn Hwain.

Sau khi Do Yoo cứu Wan Soo thoát khỏi tử thần, anh được cử làm vệ sĩ thân cận, ngày đêm bên cạnh bảo vệ cô. Những câu chuyện âm mưu chiếm đoạt tài sản, tranh giành danh vọng, sát phạt lẫn nhau, cuộc sống ngoại tình của giới thượng lưu dần được hé lộ.

Đề tài của Red Swan không mới mẻ nhưng hai cái tên Kim Ha Neul và Bi Rain được đánh giá là bảo chứng cho thành công của phim. Song, càng lên sóng, Red Swan càng trở nên mờ nhạt, đuối sức so với các bộ phim truyền hình lên sóng cùng đợt.

Kim Ha Neul và Bi Rain có cảnh quay thân mật trong "Red Swan" (Ảnh: Naver).

Sau 10 tập phim, Red Swan đã kết thúc vào trung tuần tháng 8. Điểm cộng lớn nhất của bộ phim chính là tạo hình trẻ trung, ấn tượng và nam tính của Bi Rain. Ngoài ra, ngôi sao 42 tuổi cũng không ngại lăn xả thực hiện nhiều cảnh quay hành động trong phim.

Dù anh đã rất cố gắng nhưng Red Swan không đạt được hiệu ứng như mong đợi. Sự kết đôi giữa anh và bạn diễn Kim Ha Neul bị chê là mờ nhạt, thiếu điểm nhấn. Phim có kết thúc mở cho nhân vật của Kim Ha Neul và Bi Rain.

Mối quan hệ giữa người phụ nữ có chồng Wan Soo và chàng vệ sĩ Do Yoon đối mặt với lời chỉ trích của một bộ phận khán giả cho rằng đó là ủng hộ ngoại tình

Khi được hỏi về chuyện tình trong phim, nữ diễn viên chính Kim Ha Neul nói: "Tôi coi đó là tình yêu, không phải ngoại tình. Trong phim, nhân vật chồng tôi (Jung Gyu Woon đóng) và tình nhân (Gi Eun Se đóng) có thể mô tả bằng cụm từ "ngoại tình". Nhưng nhân vật của tôi và Do Yoon (Bi Rain đóng) có ranh giới".

Cô cho rằng nhân vật của cô là một phụ nữ đáng thương, cô đơn trong phim. Vào khoảnh khắc tuyệt vọng, cô đã gặp được Do Yoon, người duy nhất dám đứng ra bảo vệ cô.

"Nụ hôn trong phim là hợp lý, nó là lời cảm ơn hay sự thể hiện cảm xúc rất bình thường đúng với mạch phim", Kim Ha Neul nói về nụ hôn của cô với Bi Rain trong phim.

Một cảnh trong "Red Swan" (Ảnh: Naver).

Kim Ha Neul tiết lộ thêm, ở phim trường khi đó chỉ có một số nhân viên và cảm xúc của cô và bạn diễn Bi Rain diễn ra khá tự nhiên.

Về phía Bi Rain, anh đồng ý với quan điểm của Kim Ha Neul khi cho rằng, mối quan hệ của hai nhân vật trong phim không phải là ngoại tình. "Chúng tôi có nhiều cuộc trò chuyện trước khi quay phim. Tôi cũng tin rằng, đó không phải là mối quan hệ ngoài luồng. Lúc đầu, họ đâu có tình cảm với nhau", anh nói.

"Sự thương hại chuyển thành sự đồng cảm, và cuối cùng, anh ấy (Do Yoon) phải lòng nhân vật nữ. Anh bắt đầu với nhiệm vụ bảo vệ cô và trở nên liều mạng. Chính Oh Wan Soo cũng bị Do Yoon hấp dẫn khi thấy sự tận tụy của anh", Bi Rain nói thêm.

Từng được kỳ vọng tạo cú nổ khi phim lên sóng nhưng sự kết hợp giữa Kim Ha Neul và Bi Rain lại không khiến khán giả thực sự hài lòng. Một số ý kiến nhận xét, hai nghệ sĩ gạo cội diễn tròn vai, tạo hình đẹp nhưng phản ứng hóa học giữa họ lại khá mờ nhạt, gượng gạo.

Kim Ha Neul tái xuất sau thời gian dài nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sự thể hiện của nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn trong Red Swan lại không được như kỳ vọng.

Diễn xuất của cô vẫn tốt nhưng gương mặt u ám của nhân vật Wan Soo từ đầu tới cuối phim khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, không thể phủ nhận, tạo hình của Kim Ha Neul được cho là già dặn hơn Bi Rain. Ngoài đời, nữ diễn viên hơn bạn diễn 4 tuổi.

Ngoài Kim Ha Neul, Bi Rain, Red Swan còn quy tụ dàn diễn viên đình đám như Seo Yi Sook, Jung Gyu Woon, Ki Eun Se…