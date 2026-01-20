Phía sau cảnh phim giờ vàng VTV hút gần 9 triệu lượt xem

Ít ai ngờ, phía sau cảnh quay căng thẳng, kịch tính ấy, không khí hậu trường lại hoàn toàn trái ngược.

Sau thời gian vắng bóng, Minh Hoàng trở lại màn ảnh nhỏ với vai luật sư Trung trong Cách em 1 milimet - nhân vật phản diện giữ vai trò then chốt trong cao trào của bộ phim.

Trung là bạn thân của Nghiêm (Chí Nhân đóng), người liên tiếp mắc sai lầm trong hôn nhân. Không chỉ hỗ trợ về mặt pháp lý, Trung còn trực tiếp giúp Nghiêm dựng kịch bản gài bẫy vợ ngoại tình để giành lợi thế khi ly hôn.

Tuy nhiên, kế hoạch của 2 người nhanh chóng phản tác dụng khi chính họ bị “gài bẫy ngược”, khiến bộ mặt thật của Nghiêm bị phơi bày.

Trích đoạn tập 39 phim "Cách em 1 milimet" (Video: VTV Giải trí).

Phân đoạn cao trào này sau khi đăng tải trên Fanpage VTV Giải trí hiện đã thu hút gần 9 triệu lượt xem, nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành một trong những cảnh phim được bàn luận nhiều nhất những ngày qua.

Nhiều khán giả đánh giá đây là một trong những cảnh phim hấp dẫn, gay cấn, thỏa mãn số đông, giải tỏa cảm xúc tích tụ suốt nhiều tập.

Không ít người còn cho rằng cảnh quay này hay và có sức hút không kém với phân đoạn nhân vật Bách (Huỳnh Anh) tận mắt chứng kiến sự phản bội của vợ sắp cưới - một cảnh phim từng gây “bão” mạng xã hội trước đó.

Thậm chí, chính các diễn viên tham gia cảnh quay như Minh Hoàng và Trọng Lân cũng để lại bình luận hài hước rằng “buồn cười mà không dám cười”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Minh Hoàng cho biết, anh không ngờ trích đoạn phim lại lan tỏa mạnh đến vậy. Nam diễn viên vui khi biết mình đã góp một phần nhỏ vào tập phim gây “bão”, nhận được nhiều bình luận khen ngợi và sự hài lòng từ khán giả.

Anh đồng thời tiết lộ, bầu không khí trên trường quay hoàn toàn khác với cảm giác căng thẳng mà khán giả thấy trên màn ảnh.

“Trên phim thì rất nghẹt thở, nhưng ngoài đời lại khá vui. Đây là cảnh có đông diễn viên nên không khí thoải mái. Tuy vậy, khi vào quay, tất cả đều tập trung cao độ, vì vậy công việc diễn ra suôn sẻ”, anh nói.

Minh Hoàng được nhận xét hợp với vai phản diện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo nam diễn viên, chính sự nghiêm túc và phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp đã giúp phân đoạn nhiều lớp cảm xúc này đạt hiệu quả khi lên sóng. Với anh, đây là một trong những cảnh quay đáng nhớ dù thời lượng vai diễn không dài.

Nhận xét về bạn diễn Chí Nhân, Minh Hoàng cho rằng, nếu xét ngoài đời, Chí Nhân là người “đáng thương” vì phải chịu nhiều cảnh bị đánh, bị đấm nhất phim. Tuy nhiên, với nhân vật Nghiêm, anh không có sự bênh vực.

Minh Hoàng chia sẻ: “Nghiêm đã nhiều lần gây tổn thương cho vợ. Cảnh ở tập 39 giống như giọt nước tràn ly, thêm một lần nữa vạch trần con người thật của Nghiêm trong cuộc hôn nhân này”.

Nam diễn viên bày tỏ rằng, anh vui khi được trở lại màn ảnh với vai luật sư Trung, dù đây không phải tuyến nhân vật dài hơi. Với anh, vai này ngắn nhưng có dấu ấn và khá ấn tượng.

“Tôi hạnh phúc khi nhận được tình cảm của khán giả dành cho mình và anh Chí Nhân. Hai anh em thường xuyên diễn chung và hay bị gắn mác “mặt búng ra sự khốn nạn”, nghe cũng thích thú (cười).

Bản thân mong muốn sẽ tiếp tục được thử sức với những vai đểu và thậm tệ hơn nữa. Và dù là dạng nhân vật nào, tôi rất vui khi có cơ hội được thể hiện và làm mới mình trên màn ảnh”, anh nói.

Diễn viên trẻ Minh Hoàng (Hoàng Jacob, SN 1993) sở hữu chiều cao 1,86m, từng theo học lớp diễn viên kịch truyền hình tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Với các bạn trẻ, Minh Hoàng không phải là gương mặt xa lạ. Trước khi xuất hiện trong dự án phim của VTV và được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu, Minh Hoàng từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Anh từng đá cho CLB Hà Nội từ năm 13-16 tuổi.

Minh Hoàng cũng từng giành danh hiệu Ngôi sao thời trang của 2!Magazine, Hoa học trò Icon của báo Hoa học trò. Năm 2020, Minh Hoàng đã giành giải Quán quân trong chương trình truyền hình Quý ông đại chiến mùa 3 nhờ màn diễn xuất cực kỳ ấn tượng và khéo léo cùng Lâm Vỹ Dạ.

Minh Hoàng từng góp mặt trong nhiều phim giờ vàng như: Quỳnh búp bê, Sinh tử, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Những nẻo đường gần xa…

Tháng 11/2024, Minh Hoàng tổ chức đám cưới với bạn gái Kim Ngân. Cuối năm 2025, cặp đôi đón con trai đầu lòng.

Dù quỹ thời gian luôn kín lịch, Minh Hoàng khẳng định diễn xuất vẫn là đam mê không thể thay thế. “Diễn xuất là đam mê nên tôi không bao giờ cho phép mình làm việc hời hợt. Có người cho rằng tôi tập trung kinh doanh hơn, nhưng với tôi, đã làm việc gì thì cũng cố gắng hết mình, đặc biệt là với nghề diễn”, anh bộc bạch.