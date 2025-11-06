Còn 2 ngày, show của "ông hoàng Kpop" G-Dragon vẫn còn vé

G-Dragon - người được khán giả mệnh danh là “ông hoàng K-pop” - sắp đem show quốc tế G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tới Việt Nam vào ngày 8-9/11 tới đây.

Nam ca sĩ G-Dragon sắp đến biểu diễn tại Việt Nam (Ảnh: Instagram @getyourcrayon8818).

Hai đêm diễn của G-Dragon sẽ diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên), chỉ vài tháng sau khi nam ca sĩ trình diễn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) hồi tháng 6.

Lần trở lại này được xem là màn tái xuất quy mô nhất của G-Dragon tại Việt Nam. Thế nhưng, trái với "hiện tượng cháy vé" từng xảy ra với các show âm nhạc quốc tế tại Việt Nam, sức mua vé đêm nhạc của G-Dragon không như nhiều người kỳ vọng.

Ngay khi mở bán, vé của đêm diễn đầu tiên 8/11 được công bố là đã bán hết sạch, thậm chí nhiều người cho biết không thể truy cập trang bán vé vì lượng truy cập quá cao.

Tuy nhiên, khi ban tổ chức bất ngờ mở thêm đêm diễn 9/11, bức tranh lại đổi chiều: Lượng vé tiêu thụ chậm hơn hẳn, nhiều hạng vé vẫn còn trống, và tình trạng rao bán lại vé với giá thấp hơn giá gốc đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả chia sẻ rằng, họ đã “săn vé” sớm vì tin rằng G-Dragon sẽ chỉ trình diễn một đêm duy nhất. Khi ban tổ chức bất ngờ công bố thêm đêm diễn thứ hai, tâm lý độc quyền ban đầu bị mất đi, khiến không ít người chọn chờ sát ngày mới quyết định mua vé, thay vì vội vàng như trước.

Theo ghi nhận trên trang bán vé Ticketbox ngày 5/11, nhiều hạng vé cho đêm diễn ngày 9/11 của G-Dragon hiển thị trạng thái “còn chỗ”, bao gồm cả các khu vực có mức giá trung bình và thấp (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, khán giả Phương Linh cho biết cô từng không kịp mua vé đêm 8/11 do lượng truy cập quá lớn, nhưng khi thấy mở thêm một đêm diễn, tâm lý lại thoải mái hơn, nên không vội mua vé.

“Ban đầu, mình tưởng G-Dragon chỉ diễn một đêm duy nhất ngày 8/11 nên đã vội vàng đặt vé mà không thành. Đến lúc biết tin có thêm đêm 9/11 thì thấy không còn gấp nữa, chờ sát ngày có khi còn mua được vé rẻ hơn”, Linh nói.

Đáng chú ý, trên các nhóm mua bán vé, tình trạng rao bán vé lỗ vốn cũng đang diễn ra phổ biến. Nhiều người chấp nhận bán lại rẻ hơn vài trăm nghìn đến cả triệu đồng so với giá gốc, chỉ mong thu hồi được phần nào chi phí.

Một phần lý do là vì đêm nhạc tổ chức ngoài trời vào giai đoạn giao mùa tại Hà Nội, với thời tiết mưa gió thất thường, khiến nhiều khán giả lo ngại sức khỏe và trải nghiệm nghe - nhìn có thể không trọn vẹn.

Trên các hội nhóm, nhiều người chấp nhận lỗ, rao bán vé với giá rẻ hơn giá gốc (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thuỳ Dung (SN 1999, Hà Nội) cho biết cô đã mua vé sớm để chắc suất, nhưng hiện đang rao bán lại vì sợ mưa gió.

“Mình mua vé sớm để chắc chỗ, nhưng giờ thời tiết thất thường quá, sợ đi xem ngoài trời dễ ốm, không đi làm được nên muốn bán lại. Rao mãi mà vẫn chưa bán được, vì phần lớn mọi người đều chờ giảm giá sâu hơn”, Dung nói.

Bên cạnh lý do cá nhân, một số khán giả cho biết họ bất ngờ khi được đơn vị tổ chức chương trình tặng vé cho đêm diễn 9/11, dù trước đó đã bỏ tiền mua vé cho ngày 8/11.

Anh Lâm (SN 1997) cho hay: “Nếu biết ngân hàng có tặng vé cho khách hàng thân thiết thì mình đã không phải vội vàng săn vé như trước. Giờ thấy hơi tiếc, vì vừa mất công mua, lại được tặng thêm vé miễn phí, nên giờ phải rao bán bớt”.

Khán giả bán lại vé đã mua vì có thêm vé được ngân hàng tặng (Ảnh: Chụp màn hình).

Một số người chấp nhận bán lại rẻ hơn vài trăm nghìn đến cả triệu đồng so với giá gốc, chỉ mong thu hồi được phần nào chi phí. Dù vậy, nhiều bài đăng rao bán vé suốt cả ngày vẫn chưa có người hỏi mua, cho thấy sức hút của show G-Dragon dường như đang chững lại so với kỳ vọng ban đầu.

Không chỉ khán giả thông thường, nhiều người chủ đích "phe vé" cũng rơi vào cảnh “đứng ngồi không yên”.

Họ từng mong kiếm lời trong giai đoạn đầu khi vé khan hiếm, giá chênh cao, nhưng hiện nay lượng vé còn nhiều, nhu cầu mua lại giảm mạnh khiến việc sang nhượng trở nên khó khăn.

Trên các hội nhóm Facebook, nhiều người rao bán vé với mức giá thấp hơn giá gốc, chấp nhận bán lỗ để thu hồi phần nào chi phí hoặc không muốn giữ vé đến sát ngày diễn (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong vai người cần mua vé đêm nhạc, phóng viên Dân trí liên hệ một người bán vé đang tìm khách sang nhượng hạng vé GA2B cho ngày 9/11.

“Giá vé GA2B mình bán là 7 triệu đồng/cặp", người bán nói.

Sau khi thương thảo, người bán tiếp tục đưa ra đề nghị: “Giá gốc 7,6 triệu, mình có thể giảm thêm 900.000 đồng”.

Phóng viên Dân trí ghi nhận, nhiều người bán vé tỏ rõ mong muốn sang nhượng nhanh, sẵn sàng hạ giá (Ảnh: Chụp màn hình).

Hiện tượng này được cộng đồng người hâm mộ lý giải bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất, trong bối cảnh thời tiết Hà Nội đang mưa gió thất thường, không phải ai cũng sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để xem cùng một nghệ sĩ trong 2 đêm liên tiếp.

Thứ 2, việc mở bán gấp rút và chiến dịch truyền thông ban đầu nhấn mạnh “chỉ một đêm duy nhất” đã tạo ra hiệu ứng sốt ảo, khiến đêm đầu cháy vé nhanh chóng nhưng lại làm giảm sức hút của đêm thứ 2.

Cuối cùng, tâm lý khán giả Việt hiện nay cũng thay đổi rõ rệt. Người hâm mộ có xu hướng thực tế và cân nhắc hơn: Thay vì vội vàng mua vé vì sợ “hết chỗ”, họ chờ sát ngày để theo dõi dự báo thời tiết, đọc phản hồi của những người đi trước rồi mới quyết định.

Nam ca sĩ đến Hà Nội biểu diễn hồi tháng 6 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Hiện tượng còn tồn vé sát ngày biểu diễn của G-Dragon tại Việt Nam cũng phản ánh phần nào sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả và cách vận hành thị trường âm nhạc trong nước.

Nếu như vài năm trước, chỉ cần một ngôi sao Hàn Quốc đến là đủ để tạo "cơn sốt", thì giờ đây, khán giả Việt đã trở nên chọn lọc hơn. Họ quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm thực tế, chất lượng dịch vụ và không gian, thay vì chỉ dựa vào tên tuổi nghệ sĩ.

Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường biểu diễn Việt Nam đang phát triển với những yêu cầu cao hơn.