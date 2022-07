Phát sốt trước vẻ đẹp của Hoa hậu Đền Hùng duy nhất sau 30 năm đăng quang

Mới đây, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến công chúng "phát sốt" khi khoe thân hình thon gọn và nóng bỏng trong bộ ảnh mới. Không quá khi nói rằng, Giáng My là một trong những hoa hậu thế hệ 7x đẹp nhất Việt Nam.

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My được chia sẻ trên trang cá nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong bộ ảnh mới, "mỹ nhân không tuổi" diện bikini khoe làn da trắng nổi bật, sắc vóc ngọt ngào và thân hình gợi cảm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau 30 năm đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, Giáng My vẫn giữ được nét trẻ đẹp, quyến rũ đáng ngưỡng mộ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giáng My từng chia sẻ "Tôi nặng cân hơn nhiều người nhưng trông không béo vì hình thể săn chắc, chủ yếu là cơ" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người đẹp duy trì thói quen luyện tập Yoga, ngồi thiền hàng ngày và ăn uống lành mạnh, khoa học để có cơ thể khỏe đẹp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tuổi tác chưa bao giờ là yếu tố cản trở Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khi diện bikini (Ảnh; Facebook)

Nhìn những hình ảnh này của Giáng My không ai tin chị đã ngoài 50 tuổi. Nhan sắc của Hoa hậu khiến gái đôi mươi cũng phải "ghen tỵ" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mỗi lần Giáng My diện áo tắm đều khiến dân tình xuýt xoa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhan sắc "vạn người mê' của Hoa hậu Giáng My dù đã tuổi 51 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giáng My khi sinh ra đã ở vạch đích, trong một gia đình nghệ thuật. Bố cô là đạo diễn có tiếng còn mẹ là giảng viên âm nhạc. Năm 1992, được xem là cột mốc quan trọng trong cuộc đời Giáng My khi cô giành được ngôi vị Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng, khi đó Giáng My đang là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Nhan sắc rạng rỡ cùng khiến thức lịch sử nổi trội của Giáng My đã khiến giám khảo của cuộc thi ấn tượng. Cô từng chia sẻ, hành trang đi thi của mình ở cuộc thi sắc đẹp kể trên ngoài trang phục còn có 3 cuốn sách về lịch sử. Đây cũng là cuộc thi được tổ chức một lần duy nhất, sau 30 năm, Giáng My vẫn chưa có người kế vị.

Giáng My không chỉ nổi tiếng với danh hiệu Hoa hậu Đền Hùng, cô còn là "nữ hoàng ảnh lịch", diễn viên nổi tiếng thập niên 90. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, Giáng My và diễn viên Lý Hùng từng là cặp đôi màn ảnh được hàng triệu khán giả Việt yêu mến.

Trong suốt sự nghiệp diễn viên, cô đã có hơn 40 vai chính trong nhiều bộ phim đình đám một thời. Những bộ phim cô từng tham gia và để lại ấn tượng có thể kể đến như: Yêu nàng hoa hậu, Sài Gòn trong trái tim em, Kế hoạch 99, Truy nã tội phạm quốc tế, Tráng sĩ Bồ đề, Phi vụ phượng hoàng, Người đẹp đêm trăng…

Vẻ đẹp thoát tục, tựa "tiên nữ giáng trần" của Giáng My thuở còn thanh xuân (Ảnh: Sưu tầm).

Giáng My của hiện tại (Ảnh: Facebook nhân vật).