Oscar 2026 công bố đề cử: “Chàng thơ” Timothée Chalamet đi vào lịch sử
(Dân trí) - Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố danh sách đề cử Oscar 2026. Trong số các tên tuổi được xướng lên, Timothée Chalamet tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.
Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, những ứng viên nổi bật gồm Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan và Wagner Moura. Trong đó, Chalamet (30 tuổi) tạo dấu mốc lịch sử khi trở thành nam diễn viên trẻ nhất góp mặt trong 8 bộ phim được đề cử Phim hay nhất tại Oscar.
Không dừng lại ở đó, anh còn là nam diễn viên đầu tiên kể từ Marlon Brando đạt 3 đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc trước khi tròn 31 tuổi - cột mốc mà Hollywood đã không chứng kiến suốt hơn 70 năm qua.
Trước thềm Oscar 2026, Timothée Chalamet đã giành chiến thắng ở nhiều giải thưởng quan trọng như Quả cầu vàng và Critics’ Choice với vai diễn trong Marty Supreme, củng cố vị thế ngôi sao hàng đầu của thế hệ diễn viên trẻ Hollywood.
Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, Emma Stone tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Ở tuổi 37, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất trong lịch sử đạt 7 đề cử Oscar, lần này với cú đúp đề cử cho bộ phim Bugonia ở hạng mục Nữ chính xuất sắc và Nhà sản xuất xuất sắc.
Cạnh tranh với Emma Stone là loạt gương mặt đáng chú ý gồm Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) và Renate Reinsve (Sentimental Value).
Danh sách đề cử Oscar 2026 còn gây chấn động với bộ phim Sinners, khi tác phẩm này nhận tới 16 đề cử, dẫn đầu toàn bộ mùa giải. Bộ phim kinh dị ma cà rồng lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ chính thức phá vỡ kỷ lục 14 đề cử từng thuộc về All About Eve, Titanic và La La Land.
Theo sát Sinners là One Battle After Another - bộ phim chính luận gai góc xoay quanh chủ nghĩa cực đoan chính trị - với 13 đề cử quan trọng. Dù không thành công về doanh thu khi chưa thể thu hồi kinh phí sản xuất 135 triệu USD, tác phẩm vẫn được đánh giá là “tài sản giá trị” của Warner Bros.
Cả Sinners và One Battle After Another đều góp mặt ở hạng mục Phim hay nhất, cùng các đối thủ đáng chú ý khác gồm Frankenstein, Bugonia, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Train Dreams, F1 và The Secret Agent. Tạp chí Variety nhận định Oscar 2026 sẽ là một trong những mùa giải cạnh tranh khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Ở mảng phim độc lập, hãng Neon tiếp tục khẳng định vị thế khi giành tổng cộng 18 đề cử, chủ yếu đến từ các phim nói tiếng nước ngoài như Sentimental Value và The Secret Agent, dù quy mô sản xuất khiêm tốn hơn đáng kể so với các hãng lớn.
Lễ trao giải Oscar 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 15/3, với sự dẫn dắt của danh hài Conan O’Brien.
Danh sách đề cử Oscar 2026
Phim hay nhất
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Đạo diễn xuất sắc nhất
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Joachim Trier - Sentimental Value
Ryan Coogler - Sinners
Nam diễn viên chính xuất sắc
Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Sinners
Wagner Moura - The Secret Agent
Nữ diễn viên chính xuất sắc
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Sentimental Value
Emma Stone - Bugonia
Nam diễn viên phụ xuất sắc
Benicio Del Toro - One Battle After Another
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Sinners
Sean Penn - One Battle After Another
Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Nữ diễn viên phụ xuất sắc
Elle Fanning - Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
Amy Madigan - Weapons
Wunmi Mosaku - Sinners
Teyana Taylor - One Battle After Another
Kịch bản chuyển thể xuất sắc
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Kịch bản gốc xuất sắc
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Phim hoạt hình dài hay nhất
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Phim tài liệu dài hay nhất
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Ca khúc trong phim hay nhất
Dear Me - Diane Warren: Relentless
Golden - KPop Demon Hunters
I Lied to You - Sinners
Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi
Train Dreams - Train Dreams