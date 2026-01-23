Oscar 2026 công bố đề cử: “Chàng thơ” Timothée Chalamet đi vào lịch sử

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, những ứng viên nổi bật gồm Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan và Wagner Moura. Trong đó, Chalamet (30 tuổi) tạo dấu mốc lịch sử khi trở thành nam diễn viên trẻ nhất góp mặt trong 8 bộ phim được đề cử Phim hay nhất tại Oscar.

Không dừng lại ở đó, anh còn là nam diễn viên đầu tiên kể từ Marlon Brando đạt 3 đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc trước khi tròn 31 tuổi - cột mốc mà Hollywood đã không chứng kiến suốt hơn 70 năm qua.

Timothée Chalamet là ứng viên sáng giá tại Oscar 2026 (Ảnh: Getty).

Trước thềm Oscar 2026, Timothée Chalamet đã giành chiến thắng ở nhiều giải thưởng quan trọng như Quả cầu vàng và Critics’ Choice với vai diễn trong Marty Supreme, củng cố vị thế ngôi sao hàng đầu của thế hệ diễn viên trẻ Hollywood.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, Emma Stone tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Ở tuổi 37, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất trong lịch sử đạt 7 đề cử Oscar, lần này với cú đúp đề cử cho bộ phim Bugonia ở hạng mục Nữ chính xuất sắc và Nhà sản xuất xuất sắc.

Cạnh tranh với Emma Stone là loạt gương mặt đáng chú ý gồm Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) và Renate Reinsve (Sentimental Value).

Danh sách đề cử Oscar 2026 còn gây chấn động với bộ phim Sinners, khi tác phẩm này nhận tới 16 đề cử, dẫn đầu toàn bộ mùa giải. Bộ phim kinh dị ma cà rồng lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ chính thức phá vỡ kỷ lục 14 đề cử từng thuộc về All About Eve, Titanic và La La Land.

Theo sát Sinners là One Battle After Another - bộ phim chính luận gai góc xoay quanh chủ nghĩa cực đoan chính trị - với 13 đề cử quan trọng. Dù không thành công về doanh thu khi chưa thể thu hồi kinh phí sản xuất 135 triệu USD, tác phẩm vẫn được đánh giá là “tài sản giá trị” của Warner Bros.

Emma Stone nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc và Nhà sản xuất xuất sắc tại Oscar 2026 (Ảnh: Getty).

Cả Sinners và One Battle After Another đều góp mặt ở hạng mục Phim hay nhất, cùng các đối thủ đáng chú ý khác gồm Frankenstein, Bugonia, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Train Dreams, F1 và The Secret Agent. Tạp chí Variety nhận định Oscar 2026 sẽ là một trong những mùa giải cạnh tranh khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ở mảng phim độc lập, hãng Neon tiếp tục khẳng định vị thế khi giành tổng cộng 18 đề cử, chủ yếu đến từ các phim nói tiếng nước ngoài như Sentimental Value và The Secret Agent, dù quy mô sản xuất khiêm tốn hơn đáng kể so với các hãng lớn.

Lễ trao giải Oscar 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 15/3, với sự dẫn dắt của danh hài Conan O’Brien.