"Mẹ 4 con" Vân Trang: Tôi không phải đại gia, sinh nhiều con là lựa chọn!

Tự hào vì là "mẹ đông con của showbiz Việt"

Sau gần một thập niên kết hôn với doanh nhân Lưu Hữu Quân, Vân Trang vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Cô lên xe hoa năm 2016, sau đó liên tục sinh 4 con. Đến nay, Vân Trang là một trong những diễn viên đông con của showbiz Việt với tổ ấm viên mãn.

Từ khi lập gia đình, cô hạn chế đóng phim, thay vào đó dành phần lớn thời gian chăm sóc các con.

Vợ chồng Vân Trang - Hữu Quân đón Tết bên 4 con nhỏ (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Chăm 4 bé thì không thể không mệt. Mỗi đứa một tính cách và hành trình khám phá sự trưởng thành của các con giống như mỗi ngày mình khui một món quà vậy, vừa hồi hộp vừa thú vị.

Những lúc 4 con cùng chơi đùa, cãi vã hay khóc lóc, tôi thấy mình như người đi trên dây, phải thật sự vững tâm mới có thể "sống sót" qua một ngày. Nhưng sau tất cả, cảm giác tôi nhận lại vẫn là hạnh phúc. Nhà tôi lúc nào cũng chí chóe, ồn ào mà vui lắm. Với tôi, vậy là đủ”, nữ diễn viên chia sẻ.

Trước việc được gọi là "bà mẹ đông con của showbiz Việt", Vân Trang cho biết mình không hề cảm thấy áp lực, ngược lại còn thấy tự hào. Theo nữ diễn viên, đó là một may mắn lớn khi chỉ trải qua 3 lần sinh nở nhưng có được 4 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, đáng yêu.

Tổ ấm viên mãn của Vân Trang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cô nói thêm: “Việc sinh nhiều con hoàn toàn là lựa chọn cá nhân. Không ai ép buộc, cũng không phải vì mong muốn của chồng, mà xuất phát từ chính mong muốn của tôi. Vì vậy, mỗi khi được nhắc đến như một trong những bà mẹ đông con của showbiz, tôi đón nhận bằng tâm thế vui vẻ thay vì áp lực”.

Chia sẻ về cách hai vợ chồng phân chia vai trò trong gia đình đông con, Vân Trang cho biết cả hai rất may mắn khi có ông bà nội ở sát bên, luôn hỗ trợ chăm sóc các cháu.

“Trong gia đình, chồng tôi sẽ giữ vai trò nghiêm khắc, còn tôi bao dung hơn. Tôi thiên về tình cảm, để các con có thể nhõng nhẽo, mè nheo và cảm thấy được an ủi khi tìm về. Còn chồng tôi lo chuyện học hành của các con. Anh khá nghiêm trong việc dạy bảo, để rèn các con đi đúng định hướng gia đình đã đặt ra”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên đón sinh nhật bên các con (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi không phải đại gia ngầm"

Bên cạnh việc lùi lại dành thời gian cho gia đình, Vân Trang còn được xem là “đại gia ngầm” gắn với khu nghỉ dưỡng rộng lớn của gia đình. Về điều này, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận. Cô cho rằng điều quý giá nhất của mình chính là gia đình. Với cô, tình cảm luôn quan trọng hơn vật chất.

Diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ: “Khu nghỉ dưỡng rộng khoảng 5ha mà mọi người hay nhắc đến cũng không phải tài sản của riêng tôi. Đó là công sức chung của cả gia đình hai bên, cô dì chú bác cùng góp tiền, góp sức xây dựng.

Nếu không có mọi người, một mình tôi chắc chắn không thể làm được. Một ngày chỉ có 24 tiếng, tôi vừa chăm con, vừa lo cho gia đình thì không thể tự quản lý hết mọi thứ. Tôi không xem đó là tài sản riêng và càng không nghĩ mình là đại gia. Với tôi, đủ là được”.

Vân Trang đón Tết bên gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong những năm qua, thay vì xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, Vân Trang chọn tận hưởng những khoảnh khắc đời thường giản dị như đưa đón con, cùng con học bài, trò chuyện mỗi tối.

“Với tôi, gia đình quan trọng, con cái quan trọng. Nhìn các con vui vẻ, hạnh phúc, có đủ ba lẫn mẹ ở bên, tự nhiên những mệt mỏi, hay cả nỗi nhớ nghề trong tôi cũng vơi đi rất nhiều”, nữ diễn viên tâm sự.

Diễn viên 9X thừa nhận bản thân đã chững lại, không còn lao vào guồng quay công việc dày đặc như trước.

“Tôi cảm nhận rõ mình đã lùi lại một bước so với nhịp làm nghề trước đây. Cũng có chút bùi ngùi, nhưng sự bùi ngùi ấy không phải vì hối tiếc, mà vì tình yêu với nghề vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nghĩ đây chỉ là bước lùi tạm thời. Khi các con lớn hơn một chút, khi tôi yên tâm hơn về gia đình, tôi sẽ quay trở lại hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ hơn”, cô bày tỏ.

Với Vân Trang, việc tạm gác bớt ánh đèn sân khấu không đồng nghĩa với rời bỏ đam mê. Đó đơn giản là sự sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong từng giai đoạn cuộc đời. Lớn lên trong một gia đình đề cao sự gắn kết, cô mong các con mình cũng có được điều tương tự.

“Vì tôi lớn lên trong môi trường như vậy nên khi làm mẹ, tôi cũng muốn dành điều đó cho con. Ở bên con không chỉ là chăm sóc, mà còn là đồng hành và chia sẻ. Tôi cố gắng ở cạnh con, tỷ tê, tâm sự, dạy con những điều mà có khi phải ra đời thêm nhiều năm nữa con mới tự học được”, nữ diễn viên nói thêm.

Diễn viên Vân Trang lúc trẻ (Ảnh: Chụp màn hình).

Tạm gác hào quang, không gác đam mê

Nhìn lại hành trình gần hai thập niên gắn bó với nghệ thuật, Vân Trang đối diện bằng sự điềm tĩnh của một người đã đi qua nhiều thăng trầm.

Cô kể, mình bắt đầu làm nghề từ năm 16-17 tuổi. Khoảng 10 năm đầu tiên là quãng thời gian hoạt động mạnh mẽ và sôi nổi nhất, với lịch làm việc dày đặc, từ phim truyền hình, điện ảnh đến các sự kiện.

Vân Trang trải lòng: “Nhưng nếu nhìn lại, trong 10 năm đầu làm nghề, tôi đã dành trọn thanh xuân của mình cho nghệ thuật rồi. Gần như không có một phút thảnh thơi. Tôi đã hết lòng, hết sức, hết mình với sự nghiệp. Thì bây giờ, tôi chọn hết lòng, hết sức, hết mình cho tuổi thơ của con. Với tôi, mọi thứ đơn giản vậy thôi, không phải sự ép buộc hay hy sinh.

Còn chuyện phụ nữ trong showbiz phải “giữ nhiệt” tên tuổi, thật lòng mà nói, từ lúc bước vào nghề tới giờ, tôi chưa bao giờ sống trong tâm thế phải cào cấu để giữ chỗ đứng hay giữ hào quang. Mọi thứ đến với tôi khá tự nhiên".

Vân Trang và các đồng nghiệp tụ họp đầu năm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Vân Trang, đã có những khoảnh khắc cô ngồi xuống, đặt mọi thứ lên bàn cân giữa việc tiếp tục lao vào công việc và ở nhà cùng con.

“Nhưng sau tất cả, tôi vẫn thấy con quan trọng hơn. Tuổi thơ của con thì không thể quay trở lại. Còn sự nghiệp của mẹ… đúng là thanh xuân với nghề diễn cũng chỉ có một lần”, "bà mẹ 4 con" trải lòng.

Dù vậy, khao khát làm nghề trong cô chưa bao giờ nguội tắt. “Thật sự, đến thời điểm này, tôi rất khao khát được quay lại làm nghề. 10 năm vắng bóng cũng là một khoảng thời gian khá dài. Nếu có một cơ hội đủ thuyết phục, tôi sẵn sàng trở lại”, Vân Trang bày tỏ.

Nhan sắc của Vân Trang ở tuổi 36 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhắc đến năm Bính Ngọ - năm tuổi của mình - Vân Trang tỏ ra hào hứng thay vì lo lắng.

“Tôi nghĩ đơn giản thôi, năm tuổi là năm của mình mà. Một đời người đâu có bao nhiêu lần được gặp lại năm con giáp của chính mình. Vậy nên tôi xem đó là điều may mắn”, Vân Trang chia sẻ.

Nhìn lại những năm Ngọ trước đây, cô nhận ra mỗi lần đều gắn với một bước ngoặt lớn trong đời, năm 12 tuổi rời quê lên TPHCM học tập, năm 24 tuổi có sự nghiệp và chuẩn bị bước vào hôn nhân. Và ở lần thứ ba này, nữ diễn viên háo hức chờ đón những thay đổi mới, với niềm tin rằng khi mình nghĩ tích cực, những điều tích cực cũng sẽ đến.