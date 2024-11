"Ông trùm nhạc rap" Diddy phản hồi thông tin về video nhạy cảm

Những ngày qua, chia sẻ của nhân chứng Courtney Burgess gây xôn xao truyền thông quốc tế. Courtney Burgess và luật sư đã trình diện cơ quan điều tra hồi cuối tuần vừa rồi. Trong chia sẻ với truyền thông, người đàn ông tên Courtney Burgess xác nhận sự tồn tại của video "nóng" được cho là của Diddy và những người có liên quan.

Trong chương trình Banfield của NewsNation, Courtney Burgess tiết lộ thêm, anh được Kim Porter (tình cũ nam rapper) đưa cho 11 ổ đĩa USB trước khi cô qua đời vào năm 2018. Kim Porter từng gắn bó với Diddy hơn 10 năm và có 3 người con chung với ngôi sao nhạc rap bị điều tra. Cô mất vì bệnh viêm phổi.

Nhân chứng Courtney Burgess và luật sư xác nhận sự tồn tại của video "nóng" của Diddy và nghệ sĩ nổi tiếng (Ảnh: TMZ).

Trong buổi trò chuyện với phóng viên, Courtney Burgess kể rằng, video ghi lại hình ảnh của Diddy và 8 người nổi tiếng. Người này cho biết, những đối tượng trong video có cả trẻ vị thành niên và tất cả đều chịu ảnh hưởng bởi chất gây nghiện. Theo Courtney Burgess, họ dường như là "nạn nhân" chứ không phải "thủ phạm".

Cuối tháng 10, Courtney Burgess được các đặc vụ từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ liên lạc và triệu tập. Theo TMZ, lệnh triệu tập yêu cầu Courtney Burgess giao nộp tất cả hồ sơ, bao gồm ổ đĩa USB, ổ cứng, thiết bị lưu trữ điện tử hoặc thiết bị chứa video và các tệp liên quan tới Diddy.

Courtney Burgess cũng tuyên bố đang giữ trong tay bản gốc cuốn hồi ký Kim's Lost Words: A Journey for Justice, from the other side. Hồi ký được phát hành hồi tháng 9 vừa rồi và được cho là vạch trần tội ác bị che giấu suốt nhiều năm của "ông trùm nhạc rap".

Thời điểm cuốn sách này được phát hành, Diddy đã bị tạm giam để điều tra các cáo buộc liên quan tới hiếp dâm, buôn bán tình dục... Các con chung của Diddy và cố người mẫu Kim Porter đã lên tiếng phủ nhận các thông tin được viết trong cuốn sách.

Hình ảnh tại một bữa tiệc tổ chức tại gia của Diddy trong quá khứ (Ảnh: People).

Kể từ khi Diddy bị bắt vào tháng 9, nhiều cuộn băng được cho là của ngôi sao nhạc rap đã được rao bán trên mạng. Diddy được xem là một ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí thế giới, có mối quan hệ rộng khắp giới giải trí.

Những bữa tiệc được tổ chức tại dinh thự của Diddy hơn một thập kỷ từng được xem là huyền thoại tại Hollywood vì sự tham gia của đông đảo ngôi sao nổi tiếng.

Thời điểm Diddy bị bắt và điều tra, nhiều nghệ sĩ có liên quan tới ngôi sao nhạc rap cũng liên tục bị réo gọi tên. Tới thời điểm này, rất hiếm nghệ sĩ lên tiếng phản hồi những thông tin liên quan tới Diddy.

Jennifer Lopez, người tình cũ của Diddy, đã né tránh câu hỏi liên quan tới ngôi sao nhạc rap khi cô xuất hiện tại buổi ra mắt bộ phim Unstoppable tại Los Angeles (Mỹ), tháng 11.

Tiết lộ của nhân chứng Courtney Burgess gây chấn động truyền thông thế giới. Theo TMZ, các luật sư của Diddy đã yêu cầu thẩm phán hạn chế nhân chứng Courtney Burgess và luật sư của anh phát ngôn bên ngoài tòa án. Họ mong muốn lệnh cấm phát ngôn nhanh chóng có hiệu lực.

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) từ ngày 16/9. Đến nay, hàng trăm người nhận là nạn nhân của Diddy, gồm cả nam và nữ, đã lên tiếng tố cáo, làm đơn kiện Diddy lên tòa án. Nhiều người trong số họ xác nhận bị xâm hại tình dục ở tuổi vị thành niên.

Diddy thành lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993, góp phần đưa âm nhạc hip-hop trở nên nổi tiếng toàn cầu. Ngôi sao 54 tuổi từng đoạt 3 giải Grammy và có ảnh hưởng lớn với âm nhạc thế giới.

Những thông tin bên ngoài trại giam đang tạo bất lợi cho Diddy (Ảnh: Getty Images).

Trong nhiều năm, Diddy tích lũy được khối tài sản lớn, đặc biệt là nhờ vào kinh doanh rượu. Theo Forbes, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng 1 tỷ USD vào năm 2022 và xuống còn 600 triệu USD vào năm 2024.

Vụ điều tra khiến hình ảnh của Diddy trong mắt công chúng trở nên xấu xí. Làn sóng tẩy chay, lên án Diddy được cho là lan rộng khắp nước Mỹ trong thời điểm những thông tin tiêu cực về ngôi sao nhạc rap liên tục được đăng tải.

Mới đây, Eric Adams - thị trưởng thành phố New York - quyết định tước "chìa khóa của thành phố" mà ông từng trao cho rapper cách đây 9 năm. Chiếc chìa khóa này được xem là biểu tượng chứng tỏ tầm ảnh hưởng đến thành phố của người sở hữu nó.

Theo TMZ, Diddy đang bị giam giữ tách biệt với các tù nhân khác trong Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở New York (Mỹ). Ngôi sao nổi tiếng đã bị từ chối tại ngoại 3 lần dù sẵn sàng bỏ ra 50 triệu USD. Diddy sẽ tiếp tục hầu tòa vào tháng 5 năm sau.