Bị hơn 100 người tố xâm hại, "ông trùm" Diddy nhiều lần khẳng định vô tội

Ngôi sao nhạc rap nhờ luật sư chuyển lời tới truyền thông: "Trước tòa, sự thật sẽ chiến thắng. Tôi chưa bao giờ tấn công tình dục bất kỳ ai, người lớn hay trẻ vị thành niên, đàn ông hay phụ nữ".

Nam ca sĩ nổi tiếng nước Mỹ đang bị giam giữ tại Nhà tù Metropolitan, Brooklyn (Mỹ). Ông trùm hip hop bị từ chối bảo lãnh 3 lần dù sẵn sàng bỏ ra 50 triệu USD. Diddy đang chờ ngày hầu tòa, vướng cáo buộc như: Tống tiền, buôn bán tình dục và mại dâm.

Diddy nhiều lần khẳng định bản thân vô tội, chưa từng xâm hại tình dục bất kỳ ai (Ảnh: Getty Images).

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) từ ngày 16/9. Chỉ trong vòng một tháng, hàng trăm người nhận là nạn nhân của Diddy, gồm cả nam và nữ, đã lên tiếng tố cáo, làm đơn kiện Diddy lên tòa án. Nhiều người trong số họ xác nhận bị xâm hại tình dục ở tuổi vị thành niên.

Theo cáo trạng do Cục Điều tra An ninh Mỹ công bố, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Diddy kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính. Nam rapper còn sử dụng các biện pháp cưỡng chế khác như: Theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Tuần trước, truyền thông quốc tế xôn xao trước thông tin, một người phụ nữ hiện 37 tuổi nhận là nạn nhân của Diddy. Cô tố cáo ngôi sao nhạc rap xâm hại cô vào thời điểm cô mới 13 tuổi.

Vụ điều tra với Diddy thu hút sự quan tâm của truyền thông bởi trong vòng vài tháng, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hollywood cũng liên tục bị réo tên, vướng nghi vấn có liên quan tới các cáo buộc đối với nam ca sĩ 54 tuổi.

Theo The Post, gần đây, hàng loạt nghệ sĩ như Eva Longoria, Fergie, Ice-T, Quincy Jones, Ashton Kutcher, Ashlee Simpson, Joe Francis và Paris Hilton bị gọi tên sau khi loạt video, hình ảnh thác loạn của Diddy bị phanh phui.

Theo bằng chứng mới của The Post, những vụ việc khét tiếng của Diddy thường xảy ra sau bữa tiệc có sự tham gia của các ngôi sao trong làng giải trí. Diddy và nhiều ngôi sao Hollywood được cho là có hành vi cưỡng bức phụ nữ kéo dài nhiều giờ.

Hình ảnh tiệc tùng của Diddy bị rò rỉ, ảnh hưởng tới nhiều nghệ sĩ nổi tiếng (Ảnh: The Post).

Các bữa tiệc tại gia của Diddy có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Hollywood (Ảnh: News).

Các nghệ sĩ như Eva Longoria, Fergie, Ice-T, Quincy Jones và Paris Hilton được nhìn thấy tham dự bữa tiệc kéo dài đến sáng sau lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2005. Sau đó, Diddy di chuyển đến biệt thự ở Miami (Mỹ) để tổ chức tiệc thác loạn.

Loạt hình ảnh, video được chia sẻ gần đây cho thấy Diddy và nhóm người thực hiện hành vi quan hệ tập thể, có sử dụng chất kích thích. Được biết, video được cho là nằm trong loạt bằng chứng được thu thập tố cáo hành vi phạm tội của ngôi sao nhạc rap. Một trong số đó bị rò rỉ và đang được rao bán cho các cơ quan truyền thông.

Nhiều video thác loạn khác có ngày tháng trùng với sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao tại lễ trao giải MTV VMAs năm 2004-2005 ở Miami, Super Bowl 2005. Thêm nhiều nghệ sĩ như Ashton Kutcher, Ashlee Simpson và Joe Francis cũng vướng nghi vấn liên quan tới ông trùm nhạc rap.

Hồi tháng 3, đặc vụ liên bang đột kích nhà của Diddy ở Miami và Los Angeles (Mỹ), thu giữ hàng trăm video, đồ chơi tình dục và 1.000 chai dầu em bé. Văn phòng Luật sư Mỹ tuyên bố những bữa tiệc tình dục không phải lúc nào cũng có sự đồng thuận.

Sean Combs (nghệ danh Diddy) thành lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993, góp phần đưa âm nhạc hip-hop trở nên nổi tiếng toàn cầu. Nam rapper có nhiều nghệ danh khác như Puff Daddy và P Diddy, từng ký hợp đồng và hợp tác sản xuất âm nhạc với các tên tuổi như Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey và Boyz II Men.

Nam rapper từng đoạt 3 giải Grammy và có ảnh hưởng lớn với âm nhạc thế giới. Trong nhiều năm, Diddy tích lũy được khối tài sản lớn, đặc biệt là nhờ vào kinh doanh rượu. Theo Forbes, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng 1 tỷ USD vào năm 2022 và xuống còn 600 triệu USD vào năm 2024.