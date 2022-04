Ông bầu siêu giàu U70 Simon Cowell giải thích lý do sắp cưới bạn gái trẻ

Simon Cowell sở hữu khối tài sản ước chừng 500 triệu USD và là doanh nhân kiêm giám đốc điều hành công ty thu âm, một trong những ông bầu giàu nhất nước Anh. Simon Cowell đã làm giám khảo cho loạt cuộc thi tìm kiếm tài năng truyền hình Anh như Pop Idol (2001-2003), The X Factor Anh và Britain's Got Talent cũng như các cuộc thi tìm kiếm tài năng truyền hình Mỹ như American Idol, The X Factor Mỹ và America's Got Talent. Cowell là người sáng lập và là chủ sở hữu duy nhất của công ty giải trí Syco của Anh.

Simon Cowell đẹp đôi bên Lauren Silverman (Video: C FourYou).

Năm 2013, Cowell bắt đầu hẹn hò với người đẹp kém ông 18 tuổi Lauren Silverman, vợ cũ một người bạn thân của ông. Cặp đôi đính hôn vào tháng một vừa qua sau khi có với nhau một cậu con trai 8 tuổi. Trong quá khứ, Simon Cowell từng hẹn hò với rất nhiều người đẹp nổi tiếng khác còn Lauren Silverman có một cậu con trai tên là Adam, 16 tuổi, kết quả cuộc hôn nhân với chồng cũ Andrew Silverman.

Trả lời phỏng vấn gần đây, Simon Cowell cho biết, ở tuổi 63, ông cảm thấy mình không thể tiếp tục đi hẹn hò được nữa và ông đã thay đổi suy nghĩ của mình về hôn nhân sau khi yêu Lauren Silverman.

Ông trùm âm nhạc cho biết ông quyết định cầu hôn người bạn gái lâu năm vào tháng 1/2022 sau khi ông và bạn gái chung sống và gắn bó hơn trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành.

Simon Cowell mô tả đại dịch Covid-19 là thời điểm "tạo nên hoặc làm tan vỡ" các mối quan hệ và cho biết, thời gian giãn cách xã hội, ông và Lauren xích lại gần nhau hơn và họ nhận ra rằng mối quan hệ của họ thực sự tốt như thế nào và ở bên nhau họ hạnh phúc, vui vẻ ra sao.

Simon chưa từng kết hôn trong quá khứ và giờ đây ông nói với tờ The Sun rằng: "Tôi không thể nghĩ mình lại đi hẹn hò với ai nữa. Ý tưởng hẹn hò bây giờ là quá kỳ lạ". Simon từng không tin vào hôn nhân nhưng ông đã thay đổi quan điểm của mình sau khi yêu Lauren.

Simon Cowell sắp kết hôn với bạn gái kém 18 tuổi Lauren Silverman (Ảnh: Getty Images).

Giám khảo Britain's Got Talent tiết lộ một lý do khác khiến ông quyết định cầu hôn bạn gái xinh đẹp bởi ông cảm thấy đó là điều đúng đắn nên làm cho cậu con trai 8 tuổi của họ. "Đối với Eric, khi cậu nhóc lớn hơn, cậu nhóc sẽ hỏi ngày càng nhiều về cha mẹ của mình và tôi nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm cho cậu bé", Simon chia sẻ.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Sun, ông bầu siêu giàu cho biết ông luôn ngưỡng mộ cuộc hôn nhân tuyệt vời của bố mẹ mình vì bố mẹ ông cũng là những người bạn tốt nhất của nhau.

Simon Cowell đưa bạn gái và con trai nhỏ đi ăn (Video: Buzzipper).

Nói về việc cầu hôn bạn gái kém 18 tuổi, Simon Cowell cho biết, ông không phải người lãng mạn nên cũng không quỳ gối khi ngỏ lời cầu hôn. Simon cầu hôn Lauren trong chuyến đi nghỉ ở Barbados đầu năm mới, trước mặt con trai của họ. Simon Cowell nói ông không lo lắng trước khi cầu hôn Lauren bởi vì cặp đôi từng thảo luận về loại nhẫn mà Lauren thích.

Simon Cowell đang lên kế hoạch cho hôn lễ của mình. Ông nói, ngày cưới của ông sẽ là một bất ngờ đối với tất cả khách mời và thậm chí cả với bạn gái Lauren. "Tôi đang lên kế hoạch cho một đám cưới nhỏ, nếu không thì tôi biết điều gì sẽ xảy ra, sẽ có khoảng 600 vị khách và nó sẽ mất kiểm soát giống như bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của tôi", Simon hài hước nói.

Vào năm 2008, Simon từng phát biểu: "Tôi không tin vào hôn nhân, chắc chắn nó không hợp với ngành giải trí. Sự thật là nếu bạn kết hôn thì trong một hoặc hai năm, ngành này sẽ loại bỏ bạn".

Simon Cowell và Lauren Silverman có với nhau một cậu con trai năm nay 8 tuổi (Ảnh: Getty Images).

Một nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết: "Lauren đã trở thành hậu phương vững chắc của Simon trong vài năm qua. Cô ấy hỗ trợ Simon trong tất cả mọi việc và họ thực sự là một cặp đôi tuyệt vời. Dù Simon chưa bao giờ nghĩ mình là mẫu người thích kết hôn nhưng anh ấy nhận ra rằng mình đã gặp được người phụ nữ trong mộng và đã tới lúc cần đặt lên tay bạn gái một chiếc nhẫn. Anh ấy không thể hạnh phúc hơn".

Một người bạn của cặp đôi nói thêm với tạp chí People rằng: "Cả Simon và Lauren đều rất hạnh phúc. Họ đã ở bên nhau một thời gian dài và rất yêu thương nhau nên việc họ đính hôn không phải là một bất ngờ lớn đối với những người bạn thân của họ".