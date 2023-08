Nữ thần tượng bất ngờ nổi tiếng vì tin đồn là vợ bé của Lương Triều Vỹ

Lương Triều Vỹ vướng tin đồn hẹn hò diễn viên kém 36 tuổi

Mới đây, trang TVBS (Đài Loan) bất ngờ chia sẻ thông tin tài tử Lương Triều Vỹ ngoại tình với nữ ca sĩ kiêm diễn viên trẻ Trình Tiêu. Cô kém đàn anh tới 36 tuổi và là gương mặt mới của làng giải trí Hoa ngữ.

Theo TVBS, Lương Triều Vỹ được cho là bắt đầu mối quan hệ với Trình Tiêu từ cuối năm ngoái. Hai người từng bị bắt gặp sánh đôi trên đường phố. Nguồn tin của TVBS còn tiết lộ, Lương Triều Vỹ và Trình Tiêu đang chung sống. Nam diễn viên 61 tuổi còn mua nhà cho tình trẻ.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên trẻ Trình Tiêu bất ngờ bị tung tin hẹn hò bí mật với nam diễn viên có gia đình Lương Triều Vỹ (Ảnh: Naver).

Theo nguồn tin của TVBS, Lưu Gia Linh (vợ Lương Triều Vỹ) biết rõ mối quan hệ này và đã gặp gỡ tình trẻ của chồng. Ngay sau khi tin tức được đăng tải, phía Trình Tiêu đã phủ nhận gay gắt. "Đó chỉ là tin giả mạo", phía Trình Tiêu nói.

Lương Triều Vỹ cũng lên tiếng phản hồi. Nam diễn viên 61 tuổi phủ nhận việc anh phản bội vợ hay có gia đình riêng bên ngoài. Lương Triều Vỹ (SN 1962) là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí châu Á qua các phim như A Phi chính truyện, Tâm trạng khi yêu, Sắc, Giới, Shang Chi…

Theo China Press, khi tin đồn Lương Triều Vỹ bùng nổ, Lưu Gia Linh dường như không bận tâm. Trên trang cá nhân, minh tinh xứ hương cảng đăng ảnh đi tập thể dục, vui vẻ tận hưởng cuộc sống an yên. Song, cô không lên tiếng bình luận.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ là cặp tình nhân có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, họ cũng là cặp đôi gây nhiều tò mò vì có cuộc sống có phần khác biệt.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ là cặp đôi bền chặt của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Cả hai đều giàu có, tài năng, nổi tiếng. Sau 20 năm hẹn hò, hai người quyết định tiến tới hôn nhân trong một hôn lễ tốn kém nhất nhì làng giải trí Hong Kong.

Gần 15 năm làm vợ chồng, họ liên tục gây tranh cãi vì cuộc sống khác biệt. Trong khi phần lớn các gia đình khác, vợ chồng đều ở gần nhau thì Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ lại duy trì việc yêu xa.

Lưu Gia Linh đóng phim, quản lý công việc kinh doanh tại Hong Kong trong khi chồng cô thường xuyên đi đóng phim tại nước ngoài hay Trung Quốc đại lục. Thỉnh thoảng, họ mới gặp nhau tại Hong Kong hoặc đi du lịch nước ngoài.

Cặp đôi cũng không có con chung, tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Song, những điều đó không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người.

Lương Triều Vỹ không gây sức ép sinh nở cho vợ. Đổi lại, Lưu Gia Linh cũng tôn trọng khoảng trời riêng và công việc của chồng. Vì vậy, họ nhiều lần đối mặt với tin đồn ly hôn, hôn nhân rạn nứt hay ngoại tình.

Lưu Gia Linh không phản hồi thông tin chồng cô hẹn hò với nữ diễn viên Trình Tiêu (Ảnh: Sohu).

Trước khi vướng tin đồn tình cảm với Trình Tiêu, Lương Triều Vỹ từng bị nghi ngờ có tình cảm đặc biệt với Châu Tấn trong lần cộng tác vào năm 2013 hay vướng tin đồn cặp kè trợ lý vào năm 2019.

Tuy nhiên, các thông tin này đều được nhân vật chính lên tiếng phủ nhận. Đến nay, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh vẫn ở bên nhau.

Trình Tiêu bất ngờ được săn đón trên mạng xã hội

Việc trở thành bạn gái tin đồn của Lương Triều Vỹ đã khiến cái tên Trình Tiêu được săn tìm trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông Trung Quốc gần 2 ngày qua.

Trình Tiêu (SN 1998) từng là thành viên một nhóm nhạc thần tượng ở Hàn Quốc trước khi trở về Trung Quốc hoạt động.

Năm 2016, cô chính thức ra mắt với tư cách thành viên trung tâm của nhóm nhạc Cosmic Girls. Trình Tiêu cũng là nghệ sĩ thần tượng Trung Quốc đầu tiên giữ vai trò trưởng nhóm tại một nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn.

Trình Tiêu sở hữu gương mặt đẹp, ngoại hình sáng sân khấu và khả năng vũ đạo, ca hát tốt. Sau khi ra mắt, cô được nhiều nhãn hàng tại Hàn Quốc săn đón, và được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình tại Hàn Quốc như Law of the Jungle, The Return Of Superman.

Trình Tiêu phủ nhận thông tin cô là bồ "nhí" của Lương Triều Vỹ (Ảnh: Sina).

Năm 2018, Trình Tiêu quyết định trở về Trung Quốc hoạt động. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên được công ty quản lý đặc biệt nâng đỡ, tạo cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng tại Trung Quốc như La Vân Hi, Hứa Khải, Phạm Thừa Thừa, Trần Phi Vũ…

Tuy nhiên, việc về Trung Quốc lập nghiệp của Trình Tiêu không được đánh giá cao. Tên tuổi của cô trong vài năm qua tại Trung Quốc không nổi bật.

Trình Tiêu được định hướng trở thành diễn viên và có cơ hội ghép đôi với nhiều nam diễn viên nổi tiếng. Song, các vai diễn của Trình Tiêu chưa có sức hút. Thời gian gần đây, cô trở lại làm ca sĩ và theo đuổi hình ảnh quyến rũ.

Về đời tư, nữ nghệ sĩ trẻ từng dính tin đồn tình cảm với Vương Nhất Bác. Tin đồn bùng phát khi một số hình ảnh thân mật của 2 người trên trường quay của một chương trình được chia sẻ. Thông tin này dần chìm vào quên lãng dù cả hai đều không phản hồi.

Trình Tiêu từng giữ vai trò trung tâm trong nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc - Cosmic Girls (Ảnh: Sina).

Trình Tiêu theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ khi về Trung Quốc xây dựng sự nghiệp từ năm 2018 (Ảnh: Sina).

Trình Tiêu và Hứa Khải (Ảnh: Sohu).