Nữ rapper cá tính khiến Rhymastic và Trấn Thành "lộ" bản chất... sợ vợ

Dân trí Sự cá tính của Sidie tại tập 5 Rap Việt khiến Rhymastic thú nhận bà xã ở nhà cũng là một người giống Sidie, khiến anh phải... đầu hàng, ngay lập tức MC Trấn Thành cũng thể hiện sự đồng cảm.

Sự góp mặt của Lil Wuyn - nam rapper tài năng của nhóm 95Generation đã khiến tập 5 Rap Việt (lên sóng tối 13/11) trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Không phải là cái tên xa lạ trong làng rap, Lil Wuyn tên thật là Trần Trung Hiếu (sinh năm 1995) đã có một lượng fan đông đảo trước khi đến với Rap Việt. Nam rapper nổi bật bởi phong cách cá tính, đậm chất đường phố, các bài rap với cách gieo vần "thượng thừa" và flow nhạc cực đỉnh.

Anh được xem là đối thủ đáng gờm và được ví như nhân tố sẽ gây bất ngờ lớn tại Rap Việt năm nay.

Chọn bản rap Còn thở còn gỡ dựa trên bài hát gốc Kiếp đỏ đen, Lil Wuyn đã khiến các vị huấn luyện viên và giám khảo trên sân khấu Rap Việt "đứng ngồi không yên".

Cách chọn chủ đề thú vị, lyric ấn tượng kết hợp cùng cách đi flow chặt chẽ, phần thi của Lil' Wuyn được nhận xét là "không có điểm gì để chê". Mc Trấn Thành bình luận, tác phẩm của Lil' Wuyn là ví dụ điển hình cho một trong những bài thi vòng chinh phục nhưng mang tầm vòng chung kết.

HLV Binz phấn khích đánh giá đây là một trong những tiết mục xuất sắc nhất từ đầu mùa đến giờ. Trong khi đó, Rhymastic cho biết phần flow của bài rap đã khiến anh "chết lặng".

Rhymastic đã dùng nón vàng để thuyết phục Lil' Wuyn về đội của mình.

Gặp được "Siêu chiến binh", các huấn luyện viên thi nhau trổ tài thuyết phục. Lil' Wuyn mong ước trở thành thành viên của Karik nhưng Rhymastic "không chịu thua" cầm nón vàng để mang bằng được nhân tố tiềm năng này về đội của mình.

Sidie - cô nàng rapper cá tính cũng khiến sân khấu Rap Việt mùa 2 bùng nổ. Chọn bản rap Bánh Cuốn dựa theo bài hát gốc Bánh Trôi Nước, Sidie đã chinh phục thành công HLV Karik.

Karik cho rằng, lý do mình chọn Sidie lần này là vì "không muốn phải ân hận", anh tin Sidie có nhiều tiềm năng và sẽ làm tốt hơn nếu về đội của mình.

Trong khi đó, chia sẻ về việc không đạp chân chọn Sidie, HLV Binz cho rằng ngôn ngữ và phần trình diễn của Sidie rất hiện đại, hoàn hảo nhưng việc xử lý những nốt cao chưa thật sự tinh tế, trong khi đó, Rhymastic thừa nhận anh "chưa bao giờ có kinh nghiệm kiểm soát được những cá tính mạnh như vậy nhất là đến từ phụ nữ".

Nam giám khảo gây bất ngờ khi tiết lộ ngay trên sân khấu, bà xã ở nhà cũng là một người giống Sidie, từng khiến anh không ít lần phải... đầu hàng.

Điều này, khiến MC Trấn Thành ngay lập tức chen lời, thể hiện sự đồng cảm. "Anh rất mong vợ em và vợ anh gặp nhau thử một lần", MC Trấn Thành hài hước nói.

Lời tâm sự chân thật của Rhymastic và Trấn Thành khiến trường quay được một phen cười ngả nghiêng.

Một trong những nhân tố mới gây bất ngờ tại tập 5, phải kể đến anh chàng rapper Mai Thanh An - 20 tuổi có rap name Dlow. Bản rap Lucky Boy dựa trên bài hát gốc BlackJack của anh chàng đã gây sốt khi thu về 4 chọn cũng như "cơn mưa lời khen" đến từ ban giám khảo và các huấn luyện viên.

Dlow nhận về 4 chọn của ban giám khảo.

Karik hồ hởi nhận xét: "Lyric hay, fast flow rất trôi chảy, bố cục rất chặt chẽ. Những điểm rơi thả rất hợp lý. Phong cách biểu diễn tốt, đầy năng lượng… chưa tìm được điểm nào để chê cả".

Đứng trước thí sinh tiềm năng, các huấn luyện viên đua nhau đưa ra những lời chiêu dụ hấp dẫn. Sau hồi đắn đo lựa chọn, 2 giám khảo đã quyết định để Dlow về đội của Rhymastic.

Im possible chinh phục thành công HLV Rhymastic và Binz.

Năng lượng bùng nổ, lối kể chuyện đầy biến chuyển, chàng sinh viên đại học Quốc Gia Hà Nội - Bùi Đức Trần Hoàn, rap name Im possible đã mang đến chương trình bản rap cực ấn tượng Born To Do This dựa trên bài hát gốc Đời Là Thế Thôi. Nam rapper đã chinh phục thành công HLV Rhymastic và Binz. Cuối cùng, giám khảo LK và JustaTee đã quyết định đưa Im Possible về với team Binz.

Killic với bản rap Sẽ Ổn Thôi.

Rapper Phạm Hoàng Hải - rapname Phaos gia nhập đội của Wowy

Tập 5 Rap Việt còn có sự góp mặt ấn tượng Killic với bản rap Sẽ Ổn Thôi dựa trên bài hát gốc Cứ Chill Thôi của anh chàng. Killic được lựa chọn về với đội của Karik. Trong khi đó, rapper Phạm Hoàng Hải - rapname Phaos gia nhập đội của Wowy.

Như vậy, sau 5 tập phát sóng, team Binz đã nâng tổng số lên 7 thành viên với Cà Nâu, D.KID, Pjpo, Pretty XIX, Sol7, V# và Im Possible. Team HLV Karik đã chạm mốc 8 thí sinh gồm Mai Âm Nhạc, Seachains, 2Can, Shanhao, Xám, Coldzy và Killic, Sidie đến từ tập 5.

HLV Rhymastic sở hữu 8 thí sinh đầy nội lực gồm: 16 BRT, Mai Ngô, Vsoul, B-Wine, T.C, RAF và Lil' Wuyn, Dlow. Cuối cùng, HLV Wowy nâng đội hình lên 8 chiến binh gồm: Night T, Blacka, Free, J Jade, T.B.O, Arthur, Lập Nguyên và Phaos.

