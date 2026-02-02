Nữ nghệ sĩ "mặc như không mặc" trên thảm đỏ Grammy 2026

Lễ trao giải Grammy 2026 diễn ra vào sáng 2/2 (giờ Việt Nam) tại nhà thi đấu Crypto.com Arena, quy tụ dàn sao hạng A như Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Bad Bunny, Lady Gaga, Miley Cyrus cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Chương trình tiếp tục do MC Trevor Noah dẫn dắt, đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp và cũng là lần cuối cùng anh đảm nhiệm vai trò này tại Grammy. Về đề cử, rapper Kendrick Lamar dẫn đầu với 9 đề cử, theo sau là Lady Gaga cùng hai nhà sản xuất Jack Antonoff và Cirkut, mỗi người nhận 7 đề cử. Theo đánh giá của giới chuyên môn, mùa giải Grammy năm nay được xem là khá khó đoán.

Trước giờ trao giải, các nghệ sĩ đã lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ, thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ toàn cầu.

Chappell Roan xuất hiện trong chiếc áo choàng kín đáo, tuy nhiên sau đó cô cởi ra để lộ chiếc váy có thiết kế táo bạo, hở trước và hở sau.

Chiếc đầm màu đỏ tía xuyên thấu, được cố định trên cơ thể ca sĩ bằng những chiếc khuyên giả đính đá. Phần thân váy tụt xuống eo, khiến hoàn toàn phần thân trước bị lộ. Phần lưng của nữ ca sĩ cũng không được che chắn, lộ nguyên loạt hình xăm ấn tượng.

Chappell Roan là ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ, tên thật Kayleigh Rose Amstutz (SN 1998), được xem là hiện tượng pop mới của thế hệ Gen Z. Cô gây chú ý với phong cách âm nhạc pop pha indie, đậm màu sắc sân khấu và tinh thần tự do.

Chappell Roan bứt phá với album The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023) cùng loạt ca khúc như Good Luck, Babe!, Pink Pony Club, Hot To Go!. Bên cạnh âm nhạc, cô còn nổi bật nhờ hình ảnh táo bạo, thường xuyên biến thảm đỏ thành không gian trình diễn, qua đó trở thành một trong những gương mặt được truyền thông quốc tế chú ý nhất hiện nay.

EJAE là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc - Mỹ, được biết đến rộng rãi với vai trò sáng tác các ca khúc Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) đình đám cho nhiều nhóm nhạc hàng đầu. Nữ ca sĩ sinh năm 1991 từng là thực tập sinh tại SM Entertainment trước khi chuyển hướng sang sáng tác.

Cô đứng sau nhiều bản hit nổi tiếng như Psycho (Red Velvet), Lucid Dream (aespa), Stamp On It (GOT the beat), Run for Roses (NMIXX)… Bên cạnh vai trò nhạc sĩ, EJAE cũng hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo, sở hữu chất giọng nội lực và phong cách âm nhạc mang màu sắc R&B - pop đương đại.

Queen Latifah là nghệ sĩ đa tài người Mỹ, hoạt động nổi bật trong vai trò rapper, ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất và người dẫn chương trình. Bà được xem là một trong những nữ rapper tiên phong của hip-hop thập niên 1990, nổi bật với các ca khúc đề cao nữ quyền và bản sắc người da màu như U.N.I.T.Y..

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Queen Latifah còn ghi dấu ấn mạnh mẽ ở lĩnh vực điện ảnh với các vai diễn trong Chicago, Hairspray, Set It Off… Bà từng được đề cử Oscar, giành giải Grammy, Emmy và Quả cầu vàng, trở thành một trong số ít nghệ sĩ đạt thành tích đa dạng trên nhiều lĩnh vực giải trí.

Claudia Sulewski là người mẫu, diễn viên, influencer (người có tầm ảnh hưởng) và YouTuber nổi tiếng người Mỹ. Cô sinh năm 1996 và được biết đến rộng rãi nhờ phong cách sống hiện đại, gu thời trang tinh tế, sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Finneas là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Anh được biết đến rộng rãi với vai trò nhà sản xuất và cộng sự âm nhạc quan trọng nhất của Billie Eilish, đồng thời là anh trai ruột của nữ ca sĩ này.

Finneas là người đồng sáng tác và sản xuất hầu hết các bản hit làm nên tên tuổi Billie Eilish như Bad Guy, When the Party’s Over, Happier Than Ever. Finneas từng giành nhiều giải thưởng lớn, bao gồm Grammy cho Nhà sản xuất của năm và Bài hát của năm.

Zara Larsson là ca sĩ - nhạc sĩ người Thụy Điển. Người đẹp sinh năm 1997 nổi tiếng toàn cầu với hình ảnh ngôi sao pop châu Âu hiện đại, cá tính và giàu năng lượng.

Madison Beer là ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ, được biết đến với giọng hát nội lực, ngoại hình nổi bật và phong cách pop - R&B hiện đại. Cô bắt đầu được chú ý vào năm 2012 khi Justin Bieber chia sẻ video cover (hát lại) của cô trên mạng xã hội, mở ra con đường hoạt động chuyên nghiệp trong âm nhạc. Madison Beer dần khẳng định tên tuổi với các ca khúc như Selfish, Reckless, Baby và album Life Support (2021), được đánh giá cao về chiều sâu cảm xúc và khả năng sáng tác cá nhân.

Sabrina Carpenter là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ, nổi lên như một trong những ngôi sao pop trẻ nổi bật nhất hiện nay. Sabrina Carpenter ghi dấu ấn với phong cách pop hiện đại, ca từ táo bạo và cá tính, đặc biệt bứt phá trên thị trường quốc tế với các bản hit như Espresso, Please Please Please, Feather và album Short n’ Sweet. Cô hiện là gương mặt quen thuộc tại các lễ trao giải lớn và là một trong những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng lớn của làng nhạc quốc tế.

Lady Gaga là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và biểu tượng văn hóa người Mỹ. Trong sự nghiệp, Lady Gaga liên tục biến hóa với các album nổi bật như Born This Way, Artpop, Joanne và Chromatica. Với hàng loạt giải Grammy, Oscar, Quả cầu vàng, Lady Gaga được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất của văn hóa đại chúng đương đại.

Miley Cyrus là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ, nổi tiếng với sự nghiệp biến hóa mạnh mẽ và cá tính âm nhạc độc lập. Âm nhạc của Miley Cyrus thường khai thác chủ đề tự do cá nhân, nữ quyền và chữa lành cảm xúc. Miley sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, phong cách trình diễn phóng khoáng cùng nhiều giải thưởng lớn.

Rapper danh tiếng Chris Brown đi dự lễ trao giải Grammy 2026 cùng con gái.

Tyla là ca sĩ - nhạc sĩ người Nam Phi, được xem là hiện tượng âm nhạc toàn cầu mới của dòng nhạc pop. Cô bắt đầu gây chú ý quốc tế với ca khúc Water (2023), bản hit lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội và giúp Tyla trở thành nghệ sĩ châu Phi trẻ hiếm hoi đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng quốc tế. Tyla nhanh chóng trở thành gương mặt được các lễ trao giải và thương hiệu lớn săn đón.

Billie Eilish là ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ, hiện là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất của thế hệ Gen Z. Âm nhạc của cô mang màu sắc pop u tối, giàu cảm xúc, kết hợp phong cách sản xuất tối giản do anh trai Finneas đảm nhiệm. Cô sở hữu nhiều giải Grammy, Oscar và loạt bản hit toàn cầu.

Bad Bunny là nghệ sĩ âm nhạc người Puerto Rico nổi tiếng toàn cầu. Bad Bunny bắt đầu được chú ý từ giữa thập niên 2010, trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ hát tiếng Tây Ban Nha có ảnh hưởng nhất thế giới.

Rosé trình diễn tại Gramy 2026 và nhận được 3 đề cử quan trọng tại mùa giải năm nay. Cô được xem là niềm hi vọng của âm nhạc châu Á tại mùa giải 2026.

FKA twigs là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và nghệ sĩ trình diễn người Anh. Cô được biết đến như một trong những nghệ sĩ thể nghiệm và độc đáo nhất của nhạc pop đương đại. Bên cạnh âm nhạc, FKA twigs còn nổi bật với khả năng vũ đạo, thẩm mỹ thị giác và tư duy trình diễn khác biệt.

Cô thường sử dụng cơ thể, chuyển động và hình ảnh như một phần của ngôn ngữ nghệ thuật, qua đó trở thành biểu tượng sáng tạo có ảnh hưởng lớn trong làng nhạc và thời trang quốc tế.

Lola Young là ca sĩ - nhạc sĩ người Anh, được đánh giá là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của làn sóng pop - soul - alternative tại Anh. Cô bắt đầu được chú ý sau khi lọt vào chung kết cuộc thi Britain’s Got Talent vào năm 2016, sau đó theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp với phong cách giàu cảm xúc, ca từ thẳng thắn và giọng hát khàn đặc trưng. Lola Young gây ấn tượng với các ca khúc như Messy, Don’t Hate Me, Wish You Were Dead.

KATSEYE là nhóm nhạc nữ quốc tế được thành lập thông qua dự án hợp tác giữa HYBE Labels (Hàn Quốc) và Geffen Records (Mỹ), ra mắt vào năm 2024. Nhóm gồm 6 thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, được tuyển chọn qua chương trình sống còn The Debut: Dream Academy.

KATSEYE được định hướng hoạt động theo mô hình nhóm nhạc nữ toàn cầu, kết hợp hệ thống đào tạo Kpop với thị trường âm nhạc Âu - Mỹ.