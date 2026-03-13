NSƯT Quách Thu Phương: Mười năm chưa yêu ai, một mình ở căn hộ 131m2

"Tôi không sợ chuyện phim giả tình thật"

Thời gian gần đây, khán giả gặp Quách Thu Phương vào vai 2 bà mẹ trong phim “Đồng hồ đếm ngược” và “Bước chân vào đời” trên VTV. Các vai diễn này có làm khó chị?

- Với một nghệ sĩ chuyên nghiệp thì 2 bà mẹ này không làm khó được tôi. Tôi thấy thú vị vì mình được thỏa sức, được sống với nhân vật của mình.

Bà Tuyết trong Đồng hồ đếm ngược là người có toan tính, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, bị tình nhân xỏ mũi. Bà Dung trong Bước chân vào đời là người yêu thương con, vì chồng nhưng cũng rất gia trưởng, muốn con trai lấy được người yêu môn đăng hậu đối.

Tôi cho rằng, các nhân vật trong phim không ghê gớm bằng nhiều người ngoài kia, tôi lại thích làm những nhân vật này để khán giả hiểu rằng cuộc sống vẫn có những chuyện như thế diễn ra và chúng ta có chấp nhận được những điều ấy không?

NSƯT Quách Thu Phương trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Khi vào vai phản diện, chị có sợ bị khán giả ghét?

- Khi nhận lời vào vai bà Dung của Bước chân vào đời, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng trêu tôi :“Em đeo khẩu trang dày chút nhé”.

Khi cầm kịch bản của phim này, tôi rất thích vì biết rằng, bà Dung sẽ bị “ném đá”. Tôi không sợ bị khán giả phản ứng mà chỉ sợ mình diễn nhạt, không ra chất nhân vật thôi.

Khi diễn, tôi không quan tâm mình đẹp hay xấu. Tôi có thể sử dụng cả cơ mặt, nếp nhăn, sẵn sàng làm xấu bản thân để diễn thật hơn.

Sau 13 năm quay lại làm phim truyền hình, Quách Thu Phương làm một loạt dự án phim hot của VTV như: “Đừng bắt em phải quên”, “Lỡ hẹn với ngày xanh”, “Đấu trí”, “Hương vị tình thân”, “Đừng nói khi yêu”… Có vẻ như chị được các đạo diễn... ưu ái?

- Chắc tôi được Tổ nghề độ và các đạo diễn yêu thương nên may mắn được góp mặt ở nhiều phim truyền hình.

Tôi và NSƯT Hoàng Hải từng làm phim Vết trượt của đạo diễn Vũ Minh Trí. Sau một thời gian dài tạm dừng làm phim, tôi được ê-kíp phim Đừng bắt em phải quên mời tham gia, điều thú vị đó cũng chính là ê-kíp làm phim Vết trượt vào 19 năm trước nên tôi nhận lời ngay.

Trở lại với phim Đừng bắt em phải quên, tôi bị "khớp" một tuần đầu. Vì thế, những tập đầu tiên của phim, tôi bị chê. Tôi cảm ơn khán giả đã thẳng thắn để mình tiến bộ hơn. Bản thân tôi cũng thấy mình diễn chưa mềm mại, bị "kịch" quá.

Phim hiện nay là thu tiếng đồng bộ, từ diễn xuất, cảm xúc và đài từ đều yêu cầu cao hơn trước nên diễn viên phải thật tập trung, chuyên nghiệp. Tôi nghĩ, mình đã có nền tảng là diễn xuất rồi nên sự thay đổi về công nghệ truyền hình mình có thể học hỏi, điều chỉnh được.

Khi đóng xong phim của Vũ Minh Trí, tôi lại được nhiều đạo diễn mời làm phim tiếp theo nên tôi “thừa thắng xông lên”, thử sức mình với nhiều vai diễn khác nhau.

Khi tôi quay lại làm phim, đồng nghiệp rất ủng hộ, khán giả chờ đón khiến bản thân thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn.

Nữ nghệ sĩ có hơn 10 năm không đóng phim mà dành thời gian lo cho gia đình.

Gần đây, khán giả còn thấy Quách Thu Phương tương tác với các bạn diễn như Hoàng Hải, Hồ Phong, Trịnh Mai Nguyên… rất tích cực? Chị không sợ bị hiểu nhầm là “phim giả tình thật”?

- Khi nhận thức của mình thay đổi thì mọi thứ đều thoải mái hơn. Tôi và NSƯT Hoàng Hải từng đóng phim với nhau từ thời trẻ.

Tôi là người phân định rõ ràng đâu là phim đâu là đời sống. Nếu tình cảm thì chỉ của nhân vật, không phải của Quách Thu Phương ngoài đời sống.

Tôi không có nhiều bạn trong nghề, thân thiết thì phải kể đến anh Hoàng Hải, Hồ Phong, mới đây thì có anh Trịnh Mai Nguyên. Khi đi cùng các anh ấy, tôi được chiều chuộng và được các anh ấy coi như "đàn ông" nên chúng tôi rất vô tư và không có gì giấu giếm cả.

Ở tuổi này, chúng tôi biết mình nên làm gì, có ranh giới thế nào nên chắc chắn không có chuyện say nắng hay yêu bạn diễn.

Nhưng thân thiết với đồng nghiệp quá, chị có sợ nửa kia của bạn diễn ghen?

- Người ta chỉ sợ khi có vấn đề gì đó, còn chúng tôi thì không có gì. Tôi là người lãng mạn nhưng luôn có nguyên tắc riêng. Nghề diễn vốn nhiều thị phi nên tôi luôn ý thức phải giữ mình.

Bố tôi làm công an, mẹ làm kế toán, khi tôi muốn thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, mẹ còn giả ốm nặng, lên tận trường xin về vì sợ tôi khổ.

Khi thấy mẹ như vậy, tôi lại có quyết tâm muốn thay đổi suy nghĩ của mẹ: Tôi phải sống ra sao để bà luôn yên tâm về tôi. Cho đến giờ, tôi cũng dạy con có nguyên tắc riêng trong cuộc sống, tình yêu.

Chị là một người mẹ nghiêm khắc hay chiều con?

- Tôi là người lúc cương lúc nhu, tôi chiều con nhưng không quá vô lối. Con gái tôi từng học khoa tiếng Italy của Đại học Hà Nội, sau 1 năm đi Italy học chương trình liên kết, con gái về nói với tôi: "Mẹ ơi, con không muốn học tiếp nữa, con muốn đi du học ngành khác".

Tôi bảo con: "Mẹ đồng ý nhưng mẹ cho con lựa chọn, nếu học chuyên ngành khác, mẹ không có "của để dành" cho con, mọi thứ ổn định con phải đi làm thêm lo học phí". Sau đó, con đã nỗ lực với ngành học Quản lý khách sạn và đang làm ở Canada.

Khi có chị gái bên đó, con trai tôi cũng sang học từ năm lớp 10. May mắn là các con tự lập sớm, nên tôi không phải lo “canh cánh” khi các con xa nhà.

Tôi yêu con nhưng không quá bao bọc con. Tôi mong các con trưởng thành và trở thành người có ích, vậy là hạnh phúc rồi.

Nữ nghệ sĩ đang sống trong một căn hộ rộng 131m2 ở Hà Nội.

"Tôi không thích yêu người ít hơn tuổi"

Cả con trai và con gái đều đi học xa, chị ở một mình có buồn không?

- Tôi đang ở một căn chung cư rộng 131m2 ở đường Tố Hữu (Hà Nội) và không thuê giúp việc. Thi thoảng các con có về thăm mẹ, lúc con đi tôi buồn, hụt hẫng lắm.

Tôi là người sống tình cảm, luôn muốn được sống cùng các con nhưng ông trời lại thử thách khi các con đi học xa nhà. Tôi sống một mình nhưng không buồn vì vẫn tìm niềm vui từ công việc.

Vốn là một người yêu nghề và đã chuẩn bị tinh thần cho mình có một quãng nghỉ trong sự nghiệp nhưng từ một nghệ sĩ đi diễn nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người bỗng ngày ngày quanh quẩn ở nhà, tôi rơi vào u uất, trầm cảm. May mắn là lúc đó, tôi đã tìm ra yoga và cân bằng được cuộc sống của mình.

Hiện nay, tôi vừa đi làm phim vừa mở một phòng tập yoga trên đường Nguyễn Tuân. Nếu không đi diễn, tôi đến phòng tập của mình để dạy các học viên. Tôi mở phòng tập yoga để thỏa sức đam mê với bộ môn thể thao này.

Ở một mình thì không tránh được cảm giác cô đơn, Quách Thu Phương làm thế nào để cân bằng cảm xúc cá nhân?

- Buổi tối, khi lái xe một mình hay lúc nhớ con tôi cũng khóc. Nhưng những điều đó chỉ đến rồi đi rất nhanh.

Khi rảnh rỗi, tôi gặp gỡ bạn bè, đi du lịch chữa lành. Khi đến với yoga, tôi có lối sống tích cực, tư duy nhạy bén hơn. Ngoài sở thích về yoga, tôi còn đam mê đọc sách.

Tôi vẫn đầu tư một khoản để đọc, đọc nhiều tri thức được mở mang hơn. Tôi thường đọc những cuốn sách về nhân quả, hay những cuốn sách về lòng nhân ái.

Quách Thu Phương từng thử sức kinh doanh nhưng bị thất bại.

Ngoài mở phòng tập yoga, chị có kinh doanh thêm gì không?

- Tôi nghĩ, ông trời không cho ai hết cả. Có người làm được kinh doanh, có người chỉ làm diễn viên mà không ôm đồm được nghề khác.

Tôi từng thử sức kinh doanh nến thơm. Tôi và một người bạn từng thuê nghệ nhân để làm nhưng vì không có thời gian, tôi cũng chưa biết nhiều về marketing nên đầu tư và đã mất một khoản kha khá… Thôi, coi như một trải nghiệm vậy (cười).

Tôi có nhiều giai đoạn rất khó khăn nhưng những vất vả ấy đã qua rồi.

Các con có động viên chị đi tìm bạn tri kỷ không?

- Hai con tôi luôn ủng hộ mẹ có bạn trai. Con gái cũng sợ mẹ tổn thương nên khá lo lắng cho tôi.

Khi yêu, Quách Thu Phương là người thế nào?

- Tôi là người khá bản năng, những người mà yêu theo bản năng thì dễ bị tổn thương vì sống theo cảm xúc.

Khi yêu, tôi cũng muốn những điều lãng mạn, thú vị nhưng hiện tại, tôi vẫn độc thân.

Nhìn chị lúc nào cũng tươi trẻ, có nhiều năng lượng tích cực nên ít người tin chị không yêu ai?

- Có lẽ, ai cũng nghĩ như vậy nên tôi phải ở một mình chăng? Thú thực là khoảng 10 năm nay tôi chưa hẹn hò ai.

Tôi không thích yêu người trẻ tuổi, đó không phải gu của tôi. Số tôi không gặp được trai trẻ, tôi thấy bản thân và họ như hai đường thẳng song song. Tôi trưởng thành hơn tuổi nên thích người lớn tuổi và đang đợi tình yêu đến với mình (cười).

Nhiều người tò mò, một người đàn ông có tính cách thế nào sẽ hợp với Quách Thu Phương?

- Khi trải qua những đổ vỡ tôi nhận thấy điều mình cần nhất là sự thấu hiểu, bao dung và sẻ chia mà không đặt ra tiêu chuẩn nào cả. Đơn giản, người ấy có thể ôm khi tôi yếu đuối, mệt mỏi, có thể che chở, bao dung với tôi.

Tôi cũng thích câu: “Muốn gặp hoàng tử thì trước hết mình phải là công chúa” nên trước tiên tôi cũng phải là một người phụ nữ có tính cách mà nửa kia cần đã.

Người ấy có phải là đại gia không?

- Không nhất thiết là giàu có nhưng cũng phải có nền tảng. Nếu như lúc còn trẻ thì yêu sẽ không nghĩ nhiều nhưng tình yêu bây giờ cũng phải có "một chút" để đảm bảo một cuộc sống tự lập, tự chủ về mọi thứ.

Tôi không đòi hỏi họ phải thế này, thế kia nhưng ít nhất cũng phải ngang bằng với tôi.

Quách Thu Phương chia sẻ về tình yêu (Video: Nguyễn Hà Nam).

Quách Thu Phương có phải là tín đồ hàng hiệu không?

- Tôi không chạy theo hàng hiệu mà chỉ sử dụng những gì thấy phù hợp. Tôi có quan điểm mặc đúng hoàn cảnh, điều kiện, đúng chỗ chứ không nhất thiết phải mặc đồ sang, đồ xịn.

Trong tủ đồ của tôi có cả những chiếc áo giá chỉ vài trăm ngàn nhưng tôi rất thích.

Thi thoảng, tôi cũng nghe được thông tin có người đồn mình giàu lắm (cười). Tôi chỉ đủ ăn, cũng không có tiền, vàng tiết kiệm, nếu mà giàu như người ta nói thì cũng tốt, có thể giúp đỡ được nhiều người hơn.

Chị đã từng chỉnh sửa gì trên khuôn mặt mình chưa?

- Tôi từng căng da mặt, cắt da thừa ở mắt chứ chưa từng thẩm mỹ như gọt hàm hay độn mặt chỉnh hình.

Khi căng da mặt, tôi chỉ làm khoảng 50% mà không căng hết cỡ vì vẫn còn làm nghề. Khi còn cơ mặt, diễn xuất sẽ tự nhiên hơn ở những đoạn cảm xúc.

Lịch trình 1 ngày của Quách Thu Phương thế nào?

- Tôi dậy từ 5h sáng, đến phòng tập. Hôm nào không đi quay, tôi ở phòng tập dạy 2-3 ca, buổi trưa tôi về dọn dẹp nhà cửa, xử lý công việc còn tồn đọng rồi ăn uống. Chiều đến, tôi lại đến phòng tập yoga.

Tôi ở một mình nên ăn uống đơn giản, chỉ khi con cái về hay bạn bè, gia đình tụ tập tôi mới bày biện nấu nướng.

Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Nữ nghệ sĩ được khen có nhan sắc, trẻ hơn tuổi.

Quách Thu Phương sinh năm 1977, sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt đài các, hiền hậu. Chị được nhiều người xem là "mỹ nhân màn ảnh nhỏ". Ở tuổi 49, chị vẫn giữ được sự tươi trẻ nhờ lối sống tích cực, chăm tập yoga. Trên sân khấu kịch, chị từng là gương mặt sáng giá của Nhà hát Tuổi trẻ với nhiều vở kịch: Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô, Kiều Loan... Chị cũng từng xuất hiện trong hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám: Sống mãi với Thủ đô, Hà Nội mùa đông năm 46, Tết này ai đến xông nhà… Gần đây, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong các dự án phim truyền hình của VFC, vào vai những bà mẹ có ngoại hình đẹp, sang chảnh.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam