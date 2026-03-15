NSND Công Lý, NSND Tự Long rộn ràng đi bầu cử

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Chiều Xuân cho biết, ngày 15/3 chị cùng ông xã đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Nữ nghệ sĩ cho biết, ngày bầu cử cũng là kỷ niệm 39 năm ngày cưới của chị và ông xã nên gia đình chị có niềm vui nhân đôi.

Hồng Khanh - con gái út của nghệ sĩ Chiều Xuân - cũng lần đầu tham gia bầu cử. Sau đó, cả nhà nán lại chụp ảnh lưu niệm.

NSND Công Lý có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 12 (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Anh bày tỏ sự hân hoan khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

NSND Tự Long bày tỏ sự háo hức khi tham gia bỏ phiếu tại đơn vị của mình. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần vào sự kiện chính trị quan trọng này.

NSND Xuân Bắc cùng vợ và các con đến điểm bầu cử ở địa phương. "Gia đình có 3 người được bầu nhưng cả nhà chia phiếu ra cầm chụp ảnh cho " giống người lớn". Bầu xong cất kỹ thẻ ngay. Kỷ niệm lưu giữ sau này mở xem", Xuân Bắc chia sẻ.

Diễn viên Minh Tiệp chia sẻ niềm hân hoan khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. "Sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND. Mỗi lá phiếu là một niềm tin, một trách nhiệm đối với Tổ quốc", nam diễn viên nói.

Á hậu Châu Anh đang là Trung úy, công tác tại khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vì vậy cô cùng đơn vị thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Láng (Hà Nội). “Mỗi lá phiếu - một niềm tin. Hôm nay tôi đi bầu cử”, Châu Anh chia sẻ.

