Grammy 2026: Lady Gaga thắng giải, gửi lời cảm ơn bạn đời

Lễ trao giải Grammy 2026 được truyền hình trực tiếp trên nền tảng Paramount+. Giải thưởng năm nay vinh danh các tác phẩm phát hành trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện âm nhạc danh giá và được mong chờ nhất trong năm.

MC Trevor Noah tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình, đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp anh đồng hành cùng Grammy. Theo ban tổ chức, hơn 20 nghệ sĩ và ban nhạc tham gia biểu diễn trong đêm trao giải, với những cái tên nổi bật như Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter và Rosé.

Bên cạnh đó, ca sĩ Harry Styles, diễn viên Jeff Goldblum và Teyana Taylor góp mặt trong vai trò nghệ sĩ trao giải.

Rosé nhận 3 đề cử tại Grammy 2026 (Ảnh: Naver).

Về đề cử, rapper Kendrick Lamar dẫn đầu với 9 đề cử. Theo sau là Lady Gaga cùng hai nhà sản xuất Jack Antonoff và Cirkut với 7 đề cử. Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas và kỹ sư hòa âm Serban Ghenea cùng xếp ở vị trí tiếp theo với 6 đề cử.

Năm nay, Grammy bổ sung 2 hạng mục mới gồm: Bìa album xuất sắc và Album nhạc đồng quê truyền thống xuất sắc. Đồng thời, hạng mục Album nhạc đồng quê xuất sắc trước đây được đổi tên thành Album nhạc đồng quê đương đại xuất sắc.

Theo nhận định của Variety và Billboard, mùa giải Grammy 2026 được đánh giá là khó đoán, đặc biệt ở 4 hạng mục quan trọng nhất gồm: Album của năm, Bản thu âm của năm, Ca khúc của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc. Đây đều là các hạng mục thuộc nhóm giải chính.

Lady Gaga nhận 7 đề cử tại Grammy 2026 (Ảnh: Getty).

Một trong những gương mặt thu hút sự chú ý đặc biệt tại Grammy 2026 là Rosé (thành viên Blackpink). Nữ ca sĩ vừa là nghệ sĩ biểu diễn chính thức, vừa nhận ba đề cử quan trọng gồm: Ca khúc của năm, Bản thu âm của năm và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất. Cả 3 đề cử đều dành cho ca khúc APT. - sản phẩm hợp tác giữa Rosé và Bruno Mars, từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

Ở hạng mục Bản thu âm của năm, APT. sẽ cạnh tranh với các ca khúc nổi bật như DTMF (Bad Bunny), Manchild (Sabrina Carpenter), Anxiety (Doechii), Wildflower (Billie Eilish), Abracadabra (Lady Gaga), Luther (Kendrick Lamar & SZA) và The Subway (Chappell Roan).

Rosé xuất hiện trên thảm đỏ Grammy 2026 (Ảnh: Getty).

Hạng mục Ca khúc của năm cũng được đánh giá là cuộc đua gay cấn với sự góp mặt của Abracadabra, Anxiety, APT., DTMF, Golden, Luther, Manchild và Wildflower.

Trong khi đó, hạng mục Album của năm quy tụ nhiều tên tuổi lớn gồm Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny), Swag (Justin Bieber), Man’s Best Friend (Sabrina Carpenter), Let God Sort ‘Em Out (Clipse), Mayhem (Lady Gaga), GNX (Kendrick Lamar) và Mutt (Leon Thomas).

Việc vừa biểu diễn vừa nhận nhiều đề cử quan trọng giúp Rosé trở thành một trong những nghệ sĩ châu Á được chú ý nhất tại Grammy 2026, đánh dấu cột mốc đáng kể trong hành trình phát triển sự nghiệp solo (cá nhân) của cô tại thị trường Âu - Mỹ.

Ngoài Rosé, nhóm nhạc nữ KATSEYE - dự án hợp tác giữa HYBE Labels và Geffen Records - cũng góp mặt tại Grammy năm nay với đề cử ở 2 hạng mục gồm: Nghệ sĩ mới xuất sắc và Nhóm nhạc/song ca xuất sắc.

Grammy được tổ chức lần đầu vào năm 1959 bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và tác phẩm có đóng góp nổi bật cho ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.