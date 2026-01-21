Nữ hoạ sĩ vẽ 37 tranh sơn mài từ những ký ức thanh xuân

Ngày 20/1, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra lễ khai mạc triển lãm Mộng nhiệt đới của họa sĩ Phạm Trà My.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 37 tác phẩm sơn mài được tác giả sáng tác từ năm 2018-2025, mở ra một không gian hội họa giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên nhiệt đới trở thành hình ảnh biểu tượng cho đời sống nội tâm của người nghệ sĩ.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm (Ảnh: Lan Anh).

Tại sự kiện, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - chia sẻ rằng, khi xem tranh của Trà My, ông nhận ra hành trình lặng lẽ, bền bỉ để có những tác phẩm đẹp của nữ hoạ sĩ.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn khẳng định, những tác phẩm của họa sĩ Phạm Trà My có những dấu ấn riêng mang tâm tư, tình cảm, những suy tư, trăn trở của mình trong đó.

Họa sĩ Phạm Trà My cho biết, khi vẽ tranh sơn mài, cô đã dành nhiều thời gian và sự kiên nhẫn cao độ, cô thậm chí ngồi nhiều tiếng để hoàn thành 1 chi tiết của bức tranh.

“Tôi xem sơn mài như một người bạn đồng hành. Nhờ sơn mài, tôi rèn luyện được tính nhẫn nại, hun đúc nội lực sáng tạo, đồng thời, nuôi dưỡng niềm tin bền bỉ vào khả năng khai mở những chiều sâu nghệ thuật.

Với tôi, những điều rực rỡ cũng có thể buồn và nỗi buồn chưa chắc đã u tối. Tác phẩm của tôi, vì thế, vừa như khoe, vừa như giấu, vừa gợi mở, vừa giữ lại một khoảng lặng cần thiết", họa sĩ Phạm Trà My bày tỏ.

Với quan niệm “vẽ tranh như một cách trang trí cho tâm hồn”, hội họa trở thành không gian trú ẩn cho cảm xúc và những mộng tưởng riêng tư của Phạm Trà My. Nữ hoạ sĩ cho biết, khi vẽ tranh, cô thấy các hình ảnh hoa lá, thiên nhiên luôn lặp đi lặp lại trong ký ức và những giấc mơ tuổi trẻ của mình.

Tranh "Mơ hoa" của Phạm Trà My (Ảnh: Lan Anh).

Mười năm gắn bó với sơn mài cũng là thời gian Trà My vừa học vừa hoàn thiện các kỹ thuật cần thiết. Cô học hỏi qua bạn bè, tham dự các khóa đào tạo ở làng nghề, đến bảo tàng xem tranh…

Triển lãm Mộng nhiệt đới mở cửa đến hết ngày 27/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.