Nữ ca sĩ đình đám Hàn Quốc bị “bắt quả tang” cặp kè với người có gia đình

Scandal được phanh phui trên chương trình Case Chief của đài JTBC. Tại đây, ê-kíp công bố đoạn video trích xuất từ camera giám sát, ghi lại cảnh Sook Haeng có hành động thân mật với một người đàn ông đã có vợ (gọi là A) trong thang máy.

Theo nội dung chương trình, người đứng ra tố cáo là vợ của A. Cô được giới thiệu là một bà nội trợ sống kín tiếng suốt 20 năm và rơi vào cú sốc lớn khi phát hiện chồng ngoại tình.

Bằng chứng cặp kè với người có gia đình của ca sĩ Sook Haeng được công bố trong chương trình thực tế Hàn Quốc (Ảnh: JTBC).

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Case Chief, người vợ cho biết cô từng yêu cầu Sook Haeng chấm dứt liên lạc với chồng mình, nếu không sẽ tiến hành kiện thông qua công ty quản lý của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, sau đó cô phát hiện hai người đã sống chung và tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm.

“Trước khi gửi thông báo pháp lý chính thức, tôi đã cho cô ta cơ hội cuối cùng. Nhưng cô ta đáp lại tôi bằng thái độ thách thức và yêu cầu tôi dừng liên lạc”, vợ của A nói.

Theo trang Newsen, tháng 9 năm ngoái, vợ của A đã chính thức đệ đơn kiện Sook Haeng, yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần. Do phía nữ ca sĩ không phản hồi, vụ việc được đưa ra tòa án và phiên xét xử đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 4 tới.

Trước đó, thông qua kênh YouTube của phóng viên Lee Jin Ho, A lên tiếng cho rằng cuộc hôn nhân của anh đã rạn nứt từ lâu và hai vợ chồng trong tình trạng ly thân khi anh bắt đầu mối quan hệ với Sook Haeng. Anh khẳng định đã nhiều lần thảo luận chuyện ly hôn với vợ.

Tuy nhiên, lời giải thích này vấp phải làn sóng chỉ trích từ công chúng, bởi về mặt pháp lý, A vẫn là người có gia đình khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Ngoài việc bị kiện, Sook Haeng còn đối mặt với làn sóng tẩy chay từ công chúng và nguy cơ mất sự nghiệp (Ảnh: Yonhap).

Về phía mình, Sook Haeng gửi lời xin lỗi tới vợ của A, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện A vì lừa dối cô về tình trạng hôn nhân. “Tôi tin rằng cuộc hôn nhân của A đã thực sự tan vỡ nên mới bắt đầu hẹn hò với anh ta. Thậm chí, tôi còn giới thiệu anh ta với bố mẹ như chồng tương lai của mình. Tôi đã chấm dứt mối quan hệ với A sau khi biết những lời nói của anh ta là giả dối, đồng thời gửi lời xin lỗi tới vợ A”, Sook Haeng chia sẻ.

Nữ ca sĩ khẳng định không trốn tránh trách nhiệm pháp lý: “Tôi đã lên kế hoạch thực hiện các hành động pháp lý chống lại A, bởi anh ta đã lừa dối tôi. Tôi sẽ bắt anh ta phải bồi thường cho mình sau tất cả mọi chuyện”.

Sook Haeng là ca sĩ dòng nhạc trot (thể loại nhạc pop truyền thống lâu đời nhất của Hàn Quốc), được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Miss Trot và King of Mask Singer tại Hàn Quốc. Sau ồn ào, cô tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật và bị nhiều chương trình truyền hình cắt sóng.