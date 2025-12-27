Cuộc sống xa hoa và tai tiếng của tiểu thư tài phiệt Hàn Quốc vừa bị bắt

Trước khi vướng vòng lao lý, Hwang Hana từng được biết đến là một tiểu thư tài phiệt có cuộc sống xa hoa, giao du với giới nghệ sĩ và là hôn thê cũ của ca sĩ - diễn viên Park Yoo Chun.

Cô thường xuyên xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, phủ đầy hàng hiệu và được xem là gương mặt có ảnh hưởng trong giới thời trang - giải trí dù không hoạt động nghệ thuật.

Bị bắt sau thời gian bỏ trốn

Tiểu thư tài phiệt Hwang Hana ra hầu tòa vào ngày 26/12 (Ảnh: Newsen).

Theo Cảnh sát Gwacheon (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc), ngày 24/12, Hwang Hana bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật quản lý ma túy. Điều tra ban đầu cho thấy vào tháng 7/2023, tại quận Gangnam (Seoul), Hwang bị nghi đã sử dụng ống tiêm để tiêm methamphetamine cho hai người quen.

Khi bị đưa vào diện điều tra, Hwang Hana đã rời Hàn Quốc sang Thái Lan vào tháng 12/2023, khiến quá trình điều tra bị gián đoạn. Đến tháng 5/2024, cảnh sát đề nghị Interpol phát lệnh truy nã xanh nhằm xác minh nơi cư trú và vô hiệu hóa hộ chiếu của cô.

Sau đó, Hwang được cho là đã nhập cảnh trái phép vào Campuchia và sinh sống tại đây. Luật sư của cô gần đây thông báo ý định trình diện, tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ.

Ngày 25/12, cảnh sát Hàn Quốc phối hợp với nhà chức trách Campuchia thi hành lệnh bắt khẩn cấp tại sân bay quốc tế Techo (Phnom Penh, Campuchia), sau đó dẫn độ Hwang về nước.

Hwang Hana nhiều lần liên quan tới pháp luật (Ảnh: Yonhap News).

Một ngày sau khi bị dẫn độ, Hwang Hana lộ diện tại Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc). Cô diện áo khoác phao dày, đội mũ đen, đeo khẩu trang kín mặt và cúi đầu trước ống kính phóng viên.

Trước hàng loạt câu hỏi liên quan đến cáo buộc sử dụng ma túy, hành vi bỏ trốn và việc mua bán chất cấm, Hwang không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Một đại diện Sở Cảnh sát Gwacheon (Hàn Quốc) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra toàn diện các cáo buộc, bao gồm quá trình mua bán, sử dụng ma túy cũng như khả năng Hwang vi phạm pháp luật trong thời gian ở nước ngoài.

Tiểu thư tài phiệt nhiều tai tiếng

Hwang Hana (SN 1989) là cháu ngoại của ông Hong - nhà sáng lập Tập đoàn thực phẩm Namyang Dairy. Tuy nhiên, cô không nắm giữ vai trò quản lý hay cổ phần trong tập đoàn. Phía Namyang nhiều lần khẳng định đã tách biệt hình ảnh doanh nghiệp khỏi đời sống cá nhân của Hwang để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu.

Hwang Hana từng có mối tình ngắn nhưng ồn ào với ngôi sao thần tượng Park Yoo Chun (Ảnh: Sina).

Tên tuổi Hwang Hana bắt đầu phủ sóng truyền thông châu Á từ năm 2017, khi cô công khai đính hôn với Park Yoo Chun - cựu thành viên nhóm JYJ. Mối quan hệ giữa thần tượng Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) hàng đầu và tiểu thư tài phiệt nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng hôn ước tan vỡ chỉ sau một năm, trong bối cảnh cả hai đều vướng bê bối sử dụng ma túy trái phép.

Quãng thời gian gắn bó với Hwang Hana cũng là chuỗi ngày đáng quên trong sự nghiệp của Park Yoo Chun. Bê bối sử dụng chất cấm khiến anh bị khán giả quay lưng, tụt dốc từ ngôi sao thần tượng vạn người mê trở thành gương mặt bị phong sát, phải ra nước ngoài lập nghiệp.

Các rắc rối pháp lý của Hwang Hana xuất hiện từ khá sớm. Năm 2015, cô bị cáo buộc mua và sử dụng chất cấm methamphetamine. Dù vụ việc không dẫn đến truy tố ngay thời điểm đó, sự việc đã làm dấy lên tranh luận trong dư luận về cách áp dụng pháp luật đối với những người xuất thân giàu có.

Đến năm 2019, cảnh sát Seoul mở lại hồ sơ và xác định Hwang Hana nhiều lần sử dụng ma túy trong vòng 2 năm. Cô bị tuyên án 2 năm tù treo, phạt tiền và buộc tham gia chương trình điều trị cai nghiện.

Trong thời gian chấp hành án treo, Hwang tiếp tục tái phạm. Giai đoạn 2020-2021, cô bị bắt vì sử dụng ma túy đá và các chất hướng thần, dẫn đến án tù giam 1 năm 8 tháng. Bản án này tiếp tục gây tranh luận trong dư luận, song cơ quan điều tra khẳng định không có việc ưu ái hay can thiệp từ phía gia đình.

Hwang Hana là tiểu thư tài phiệt thế hệ 8X nổi tiếng tại Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

Bên cạnh các vụ án, truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin Hwang Hana xuất hiện tại nhiều hộp đêm ở khu Gangnam, trong đó có Burning Sun - địa điểm gắn liền với bê bối ma túy và tình dục từng làm rúng động giới giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết không có bằng chứng cho thấy Hwang trực tiếp tham gia các hành vi phạm pháp liên quan.

Sau khi mãn hạn tù vào năm 2022, Hwang Hana trở lại Seoul (Hàn Quốc) và gần như rút khỏi tầm ngắm của công chúng. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2023-2024, tên cô vẫn xuất hiện rải rác trong các bài viết điều tra về những đường dây ma túy có liên hệ đến giới giải trí xứ kim chi.

Theo một số nguồn tin, Hwang Hana rời Hàn Quốc sang Thái Lan khi đang bị điều tra, trước khi tiếp tục di chuyển sang Campuchia. Tháng 10 vừa qua, dư luận xôn xao trước thông tin cô được cho là đang sinh sống cùng một người đàn ông Hàn Quốc tại một khu phức hợp cao cấp ở Phnom Penh.

Bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá của Hwang Hana (Ảnh: Instagram).

Trong thời gian lẩn trốn, Hwang Hana nằm trong diện bị Interpol phát lệnh truy nã xanh. Cảnh sát Hàn Quốc sau đó đã sang Campuchia, phối hợp với cơ quan lãnh sự tại địa phương để tiếp nhận và thi hành lệnh bắt giữ ngay trên chuyến bay của hãng hàng không Hàn Quốc.

Một đại diện cảnh sát cho biết, theo xác nhận từ Cục Di trú Campuchia, không có hồ sơ nhập cảnh hợp pháp mang tên Hwang Hana, do đó nhiều khả năng tiểu thư tài phiệt đã nhập cảnh trái phép vào quốc gia này.

Trước khi bị bắt, Hwang Hana vẫn được cho là duy trì cuộc sống xa hoa với tiệc tùng, du lịch đắt đỏ, siêu xe và hàng hiệu, xây dựng hình ảnh KOL thời trang có lượng người theo dõi lớn. Tuy nhiên, chuỗi bê bối kéo dài nhiều năm đã khiến hình ảnh “tiểu thư tài phiệt” của cô dần gắn liền với tai tiếng và những lần ra vào vòng lao lý.