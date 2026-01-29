“Hoàng tử nụ cười”: Từ cú ngã sự nghiệp tới hạnh phúc bên vợ kém 19 tuổi

Ryu Shi Won (SN 1972) là cái tên quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Hàn Quốc giai đoạn đầu những năm 2000. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng nụ cười tỏa nắng, anh từng được mệnh danh là “Hoàng tử Hallyu” hay “Hoàng tử nụ cười” của màn ảnh xứ kim chi.

Ryu Shi Won là ngôi sao đình dám của làn sóng Hàn Quốc (Ảnh: Chosun).

Nam diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Cảm xúc, Sự thật, Áo cưới, Những ngày tươi đẹp, Từ khi biết em… Bên cạnh diễn xuất, Ryu Shi Won còn hoạt động với vai trò người mẫu, thường xuyên xuất hiện trong các show của nhà thiết kế huyền thoại Andre Kim, đồng thời tham gia ca hát và sáng tác nhạc. Anh từng góp giọng trong các bản nhạc phim thuộc loạt 4 mùa nổi tiếng như Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông.

Cú sốc hôn nhân và bê bối bạo hành

Năm 2010, Ryu Shi Won kết hôn với nghệ sĩ múa Jo Soo In, kém anh 9 tuổi. Hôn lễ được tổ chức hoành tráng, quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng. Một năm sau, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng rạn nứt. Chỉ sau 18 tháng chung sống, Jo Soo In nộp đơn ly hôn. Đến tháng 2/2013, cô tiếp tục khởi kiện chồng cũ với cáo buộc bạo hành tinh thần và thể xác, đồng thời tiết lộ việc Ryu Shi Won từng gắn thiết bị định vị lên xe của cô.

Ban đầu, nam diễn viên phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Song, các đoạn ghi âm cãi vã cùng hình ảnh thương tích trên cơ thể Jo Soo In được công bố đã khiến dư luận quay lưng với tài tử từng được yêu mến. Vụ việc khiến hình ảnh “Hoàng tử nụ cười” sụp đổ hoàn toàn.

Ryu Shi Won từng bị khán giả tẩy chay vì bê bối bạo hành vợ cũ (Ảnh: Newsen).

Bê bối này đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Ryu Shi Won trong làng giải trí. Theo truyền thông Hàn Quốc, anh phải bồi thường cho vợ cũ khoản tiền lên tới 4 triệu USD sau khi ly hôn.

Rút lui khỏi showbiz, sống kín tiếng hơn một thập kỷ

Sau vụ việc, Ryu Shi Won gần như biến mất khỏi làng giải trí trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của công chúng. Không còn được mời tham gia các dự án phim ảnh lớn, nam diễn viên sống chủ yếu nhờ thu nhập tích lũy từ thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Theo truyền thông Hàn Quốc, trong gần 10 năm, Ryu Shi Won lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tránh xa truyền thông. Anh dành thời gian cho những sở thích cá nhân như đua xe, sưu tầm siêu xe, chơi golf và gặp gỡ bạn bè thân thiết. Hiện tại, anh được cho là tay đua kiêm quản lý một đội đua ô tô chuyên nghiệp.

Ryu Shi Won lựa chọn rời xa làng giải trí sau bê bối đời tư (Ảnh: Newsen).

Cuộc hôn nhân thứ 2 và hành trình tìm lại bình yên

Năm 2020, Ryu Shi Won bí mật kết hôn lần 2 với một người phụ nữ làm việc ngoài ngành giải trí. Hôn lễ được tổ chức riêng tư vào tháng 2 cùng năm, chỉ có sự tham dự của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Đến năm 2022, nam diễn viên lần đầu công khai thông tin về vợ mới. Anh tiết lộ bà xã là giáo viên dạy toán tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) và có thu nhập cao hơn anh.

Năm 2024, cặp đôi chào đón con gái chào đời, mở ra một chương mới trong cuộc sống gia đình của nam diễn viên sau nhiều năm sóng gió.

Ryu Shi Won tái hôn với bà xã kém 19 tuổi vào năm 2020 (Ảnh: Newsen).

Ryu Shi Won thừa nhận giữa anh và vợ người có sự chênh lệch tuổi tác đáng kể, từng khiến anh lo lắng, nhất là khi vợ là con một. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Trên trang cá nhân, Ryu Shi Won thường chia sẻ hình ảnh đời sống giản dị, viên mãn. Anh cho biết bản thân từng không muốn công khai vợ để tránh việc cô phải đối mặt với áp lực dư luận. Chỉ sau nhiều năm chung sống và thấu hiểu, cả hai mới quyết định xuất hiện trước công chúng.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân hiện tại, nam diễn viên nói: “Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi rất hòa hợp. Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ và sống tích cực hơn vì vợ. Cô ấy khiến tôi trở thành một con người tốt đẹp hơn”.

Xuất hiện trong chương trình Lovers of Joseon gần đây, Ryu Shi Won kể rằng anh từng lo lắng khi vợ có nhiều người theo đuổi vì vừa xinh đẹp vừa thông minh. Để tránh những đồn đoán không đáng có, anh quyết định công khai tình trạng hôn nhân của mình trên truyền hình.

Trong chương trình, Ryu Si Won cũng nhắc đến khoảng cách tuổi tác với vợ: “Tôi ra mắt năm 1994, còn vợ tôi sinh năm 1991, tức là khi đó cô ấy mới 3 tuổi. Bình thường tôi không để ý, nhưng khi tính lại như vậy thì cũng khá ngạc nhiên. Tôi tốt nghiệp năm 1991, còn vợ tôi sinh ra đúng thời điểm tôi vào đại học”.

Khi được ê-kíp sản xuất hỏi về lý do quyết định xuất hiện trên truyền hình, Lee A Young (vợ của Ryu Shi Won) trầm ngâm một lúc trước khi lên tiếng. Cô cho biết ban đầu bản thân rất lo lắng, đặc biệt sau những ồn ào trong quá khứ của chồng.

Lee A Young xuất hiện cùng chồng trong chương trình gần đây và lên tiếng bênh vực anh (Ảnh: Chosun).

“Trước đây, mỗi khi chồng tôi xuất hiện trên truyền hình, tôi đều vô thức lo sợ về phản ứng của công chúng. Từ góc nhìn của một người vợ, tôi thấy anh ấy là người tốt, nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại bị nói xấu nhiều đến vậy. Điều đó khiến tôi bực bội, tổn thương và tức giận”, cô chia sẻ.

Lee A Young cho biết, cô cũng do dự trước quyết định tham gia chương trình vì lo ngại hình ảnh của hai vợ chồng có thể tiếp tục bị khắc họa theo hướng tiêu cực. Tuy nhiên, cuối cùng cô đã thay đổi suy nghĩ.

“Tôi nghĩ rằng nếu xuất hiện, chúng tôi có thể cho khán giả thấy rằng chúng tôi đang sống tốt, rằng chồng tôi không phải là người như những gì đã được mô tả, và những hình ảnh trên mặt báo trước đây không phản ánh toàn bộ con người anh ấy. Đó là lý do tôi quyết định tham gia chương trình”, cô nói.