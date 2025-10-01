Bằng Kiều: "NSND Tự Long không khó tính như tin đồn"

Ngày 30/9, ca sĩ Bằng Kiều ra mắt MV Let’ Sing Vietnam. Trong MV, nam ca sĩ vừa hát và có vai trò định hướng, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn bộ ê-kíp.

Bằng Kiều chia sẻ, NSND Tự Long là một người dễ chịu, làm việc chuyên nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Let’ Sing Vietnam được sáng tác bởi nhạc sĩ của bài Cơn mơ băng giá - Lê Thành Trung. Phần hòa âm, phối khí của Vũ Hoàng Linh, phần rap do Rhymastic viết và trình bày, cùng những câu chèo đậm bản sắc do chính tác giả sáng tác được thể hiện qua giọng ca ngọt ngào của NSND Tự Long.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bằng Kiều cho biết, khi được mời tham gia dự án, NSND Tự Long đồng ý luôn.

"Nhiều người hỏi tôi, NSND Tự Long có khó tính như lời đồn? Với tôi, NSND Tự Long không khó tính. Nam nghệ sĩ làm việc chuyên nghiệp và rất thoải mái với đồng nghiệp", Bằng Kiều nhận xét.

Ngoài Tự Long, MV có sự góp mặt của các giọng ca, như: Phan Đinh Tùng, Minh Quân, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Rhymastic và nhạc sĩ Lê Thành Trung...

Theo Bằng Kiều, MV còn có sự góp mặt của diễn viên Lê Hoàng Long - người đóng vai Sen trong phim Mưa đỏ.

Các nghệ sĩ đại diện cho nhiều dòng nhạc, nhiều thế hệ, nhưng đã tìm thấy tiếng nói chung trong tình yêu đất nước và đam mê âm nhạc.

"Hình ảnh xuyên suốt của MV gợi nhắc một Việt Nam rực rỡ sắc màu, chan chứa tình người, từ đồng bằng đến miền núi, từ phố thị đến biển đảo... Tất cả nghệ sĩ đều hào hứng, dành nhiều thời gian, công sức và hoàn toàn không nhận thù lao", Bằng Kiều thông tin.

Bằng Kiều cũng cho biết, doanh thu của MV trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành trên các nền tảng sẽ được dành để ủng hộ đồng bào tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão Bualoi vừa qua.

Đây là cách mà ê-kíp sản xuất, các nghệ sĩ và ca sĩ Bằng Kiều gửi gắm tình cảm, sẻ chia với người dân, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng thông qua âm nhạc.