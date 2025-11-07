Nỗi buồn trong ngày phong tước Hiệp sĩ của David Beckham

Từ nay, anh chính thức mang danh hiệu “Sir David Beckham”, vợ anh được gọi là “Lady Beckham” (Phu nhân Beckham).

Vinh dự lớn trong đời “Sir David Beckham”

Ngày 5/11, Vua Charles III trực tiếp trao tước Hiệp sĩ cho David Beckham nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ của anh cho thể thao và hoạt động thiện nguyện.

David Beckham vừa được phong tước Hiệp sĩ (Ảnh: Instagram).

Trong khoảnh khắc trọng đại, Beckham xúc động chia sẻ: “Từ một cậu bé chỉ mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp ở East London đến khi được phong Hiệp sĩ tại Windsor, đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Đây không chỉ là vinh dự của riêng tôi mà còn của cả gia đình”.

Danh hiệu “Sir” là sự công nhận cho chặng đường huy hoàng của Beckham - người từng 115 lần khoác áo đội tuyển Anh và thi đấu cho các CLB danh tiếng như Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy hay Paris Saint-Germain.

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, Beckham còn ghi dấu trong các hoạt động cộng đồng. Từ năm 2005, anh là Đại sứ thiện chí của UNICEF, tham gia nhiều dự án hỗ trợ trẻ em toàn cầu.

Gần đây, anh trở thành Đại sứ của The King’s Foundation, quỹ do Vua Charles III sáng lập, nhằm khuyến khích giới trẻ theo đuổi các nghề liên quan đến môi trường và phát triển bền vững.

Tình cảm của Beckham với Hoàng gia Anh từng khiến công chúng xúc động. Năm 2022, anh xếp hàng hơn 12 giờ để vào viếng Nữ hoàng Elizabeth II - hành động giản dị nhưng đầy thành kính, khiến hàng triệu người dân Anh nể phục.

Cha mẹ và vợ đều có mặt tại sự kiện quan trọng của David Beckham (Ảnh: Instagram).

Theo The Athletic, việc Beckham được phong tước năm nay “không khiến ai bất ngờ”, bởi trong suốt hai thập kỷ qua, anh luôn là hình mẫu cho tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội.

Thông tin phong tước cho Beckham được công bố từ tháng 6. Việc Beckham trở thành Hiệp sĩ đưa anh vào danh sách nhỏ nhưng danh giá của bóng đá Anh, bên cạnh những tên tuổi như: Bobby Charlton, Alf Ramsey, Geoff Hurst, Matt Busby, Alex Ferguson hay Kenny Dalglish.

Niềm vui không trọn vẹn

Sau buổi lễ phong tước, gia đình Beckham tổ chức tiệc mừng tại nhà hàng của đầu bếp Gordon Ramsay - người bạn thân lâu năm của Beckham. Harper, con gái út 14 tuổi của anh, thu hút sự chú ý với phong cách thời trang thanh lịch trong bộ váy lụa hồng do chính mẹ thiết kế.

Trên mạng xã hội, các con của Beckham đều gửi lời chúc mừng. Romeo đăng ảnh cùng dòng chú thích: “Không ai xứng đáng hơn cha. Chúc mừng Sir Dad!”. Con trai thứ 3 - Cruz - chia sẻ loạt ảnh kèm lời nhắn thể hiện niềm tự hào.

Cô con gái út Harper duyên dáng trong tiệc chúc mừng cha ruột sau sự kiện (Ảnh: Instagram).

Trên trang cá nhân, cựu cầu thủ Manchester United gửi lời tri ân đầy xúc động đến các con: “Gửi đến những đứa con tuyệt vời của cha, cha tự hào về các con. Đây cũng là một ngày đầy cảm hứng đối với các con, vì các con là niềm vui và là nguồn động lực lớn nhất trong đời cha. Cha yêu tất cả các con rất nhiều. Xin cảm ơn Hoàng gia Anh”.

Tuy nhiên, sự kiện lại thiếu vắng Brooklyn Beckham, con trai cả của Beckham và Victoria. Anh cùng vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz - không tham dự buổi lễ và cũng không gửi lời chúc mừng cha trên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao.

Con trai cả nhà Beckham và vợ anh, Nicola Peltz, được cho là đang rạn nứt với gia đình Beckham. Kể từ tháng 12 năm ngoái, đôi vợ chồng trẻ không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào của gia đình, không tương tác trên mạng xã hội với cha mẹ dù David hay Victoria thường xuyên có động thái kéo các con về với gia đình.

Ba người con, trừ Brooklyn Beckham, đều chứng kiến và chúc mừng sự kiện quan trọng trong đời của cựu danh thủ (Ảnh: News).

Một số nguồn tin cho hay, mối bất hòa của vợ chồng Brooklyn với cha mẹ xuất hiện từ thời điểm cặp đôi làm đám cưới vào tháng 5/2022.

Khi đó, Nicola được cho là đã “ngó lơ” lời đề nghị của mẹ chồng tương lai về việc mặc váy cưới do thương hiệu của Victoria thiết kế và thay vào đó chọn một mẫu váy của nhà mốt Valentino. Nicola Peltz sau đó đã phủ nhận thông tin này trong cuộc trò chuyện với tạp chí Variety.

Cô nói: “Tôi đã định mặc váy của mẹ chồng và thật sự rất muốn như vậy. Nhưng vài tháng sau, bà nhận ra xưởng thiết kế của mình không thể thực hiện được mẫu váy đó nên tôi buộc phải chọn một chiếc váy khác. Bà không ép buộc tôi và tôi cũng không từ chối mặc váy của bà. Mọi chuyện bắt đầu từ đó, rồi người ta thổi phồng lên”.

Brooklyn và Nicola không có bất kỳ động thái nào trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ (Ảnh: Getty Images).

Tháng 8 vừa qua, Brooklyn và Nicola còn tổ chức lễ cưới lại tại Mỹ mà không mời bất kỳ thành viên nào trong gia đình Beckham. Trong khi phớt lờ cha mẹ ruột, Brooklyn liên tục bày tỏ tình cảm với vợ và gia đình vợ. Điều này khiến vợ chồng David - Victoria tổn thương.

Một nguồn tin tiết lộ với tờ Hello!, David vẫn nỗ lực hòa giải với con trai: “Anh ấy sẵn sàng bay sang Mỹ gặp Brooklyn để nói chuyện. David không muốn mâu thuẫn kéo dài, anh chỉ mong cả gia đình có thể ngồi lại với nhau”.

Một người bạn của gia đình Beckham cho hay, Brooklyn đã khiến các thành viên đau lòng vì họ không muốn chuyện gia đình bị phơi bày trên mặt báo.