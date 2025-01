Những mỹ nhân quốc tế khoe dáng trong đầm Công Trí năm 2024

Khép lại năm 2024, NTK Công Trí cho biết năm qua có gần 60 mỹ nhân đình đám thế giới lựa chọn trang phục của anh khi dự các sự kiện trao giải, buổi diễn âm nhạc. Đặc biệt, một số thiết kế của Công Trí cũng được nghệ sĩ chọn mặc để xuất hiện trên các tạp chí như Hollywood Reporter, Vogue, Elle, V Magazine, Paper, Glamour...

Hồi tháng 1/2024, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow diện áo thun khoét sâu và chân váy maxi bằng vải crepe len tông đỏ rực rỡ trong sự kiện công chiếu phim The Brothers Sun. Hai thiết kế đều nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2024 của Công Trí.

Nữ diễn viên người Australia Sarah Snook lựa chọn thiết kế đơn giản nhưng cũng đầy quyền lực tại lễ trao giải Annual Critics Choice Awards hồi đầu năm 2024.

Tháng 2/2024, nữ ca sĩ, diễn viên người Mỹ Fantasia Taylor liên hệ với thương hiệu Công Trí để "đặt hàng" thiết kế riêng cho sự kiện lễ trao giải Grammy lần thứ 66 tại Los Angeles. Người đẹp 39 tuổi thu hút mọi ánh nhìn với thiết kế viền cổ áo xếp nếp, xẻ đùi trên và chân váy trong suốt.

Nữ diễn viên hài người Mỹ Ali Wong diện đầm được chế tác từ sequin kim loại, thu hút sự chú ý trên thảm đỏ tại sự kiện lễ trao giải Film Independent Spirit Awards hồi tháng 2/2024.

Chiếc váy có đường may tinh tế, tạo điểm nhấn bằng cổ áo xếp nếp. Thiết kế cũng đã giúp cô ghi tên mình vào danh sách 18 thiết kế đẹp nhất tại sự kiện này theo bình chọn của tạp chí Vogue.

Awkwafina - ngôi sao của những siêu phẩm như Ocean's 8, Crazy Rich Asians… - tự tin sải bước trên thảm đỏ tiệc hậu Oscar 2024 với chiếc đầm sequin dáng bất đối xứng của Công Trí.

Ca sĩ Adele nhận nhiều lời khen từ khán giả khi xuất hiện với trang phục của NTK Công Trí trong chuỗi concert Adele In Munich hồi tháng 8/2024. Chiếc đầm được thiết kế riêng cho nữ ca sĩ, tạo điểm nhấn bởi phom dáng siết eo và chân váy chữ A, phần cổ thuyền với độ sâu vừa phải ngay trước thềm ngực.

Ca sĩ Beyoncé diện thiết kế xẻ ngực táo bạo của NTK Công Trí tại một bữa tiệc thân mật. Trong năm qua, cô còn được Billboard bình chọn là "ngôi sao nhạc Pop vĩ đại nhất của thế kỉ 21".

Thiết kế này cũng được nữ diễn viên Kate Hudson lựa chọn để biểu diễn tại chung kết The Voice mùa 25.

Tháng 10/2024, tại buổi hòa nhạc Short n' Sweet của Sabrina Carpenter, nữ ca sĩ, diễn viên Selena Gomez khoe sắc vóc bốc lửa trong chiếc đầm sequin với phần cổ sâu hút và tà váy dập ly phối chiffon.

Siêu mẫu hàng đầu thế giới Coco Rocha diện thiết kế của Công Trí trên trang bìa của L'Officiel Fashion Book Monte Carlo. Đây là một trang phục thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2023.

Paris Hilton thả dáng trong một thiết kế của thương hiệu Công Trí khi tham gia chương trình truyền hình The Drew Barrymore Show.

Hồi tháng 5/2024, diễn viên người Mỹ Joey King xuất hiện tại buổi chiếu phim The most precious of cargoes thuộc khuôn khổ LHP Cannes với bộ váy dạ hội xuyên thấu, gam màu xanh dương của nhà mốt Công Trí.

