Hồi tháng 5, diễn viên người Mỹ Joey King cũng từng xuất hiện lộng lẫy tại buổi công chiếu phim "The most precious of cargoes" trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes với bộ váy dạ hội xuyên thấu màu xanh dương của nhà mốt Nguyễn Công Trí. Chiếc váy sử dụng chất liệu vải chiffon cao cấp để che chắn những vùng "nhạy cảm", kết hợp phom dáng corset, đính đá tỉ mỉ ở vòng 2, khiến Joey King khoe trọn những đường cong gợi cảm (Ảnh: @jaredengstudio).