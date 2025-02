Lý do gia đình hoãn chôn cất Từ Hy Viên

Nữ diễn viên Từ Hy Viên đã đột ngột qua đời trong chuyến du lịch tại Nhật Bản cùng gia đình vào ngày 2/2. Sự ra đi của cô khiến cuộc sống của gia đình bị xáo trộn.

Theo thông báo của gia đình, nữ diễn viên sẽ được chôn cất theo hình thức thụ táng (an táng bằng cách chôn tro cốt dưới gốc cây). Tuy nhiên, do thủ tục xin phép phức tạp nên lễ an táng vẫn chưa thực hiện được.

Nữ diễn viên Từ Hy Viên vừa qua đời vào ngày 2/2 (Ảnh: News).

Tro cốt của nữ diễn viên vẫn được giữ tại nhà và lễ an táng Từ Hy Viên dự kiến được hoàn tất trong tuần này. Tuy nhiên, ngày 20/2, gia đình nữ diễn viên thông báo việc an táng ngôi sao họ Từ được hoãn lại.

Nguyên nhân là Koo Jun Yup (chồng hiện tại của nữ diễn viên) muốn tìm địa điểm chôn cất mới. Nam ca sĩ Hàn Quốc không muốn vợ anh tan thành tro bụi. Anh hy vọng tìm nơi chôn cất khác để anh có thể đến thăm cô bất cứ lúc nào.

Chồng của Từ Hy Viên chia sẻ: "Tôi vẫn hy vọng có một không gian riêng tư để có thể đến thăm vợ mình bất cứ lúc nào trong tương lai và đồng hành cùng cô ấy. Vì vậy, sau khi thảo luận với gia đình, tôi quyết định chọn lại địa điểm chôn cất".

Gia đình nữ diễn viên họ Từ cũng muốn có nơi chôn cất kín đáo để cô có thể yên nghỉ và không bị người ngoài làm phiền.

Theo nguồn tin của Next Apple, gia đình Từ Hy Viên vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất người thân. MC Từ Hy Đệ (em gái Từ Hy Viên) suy sụp và quyết định tạm dừng công việc trong khoảng nửa năm.

Nam ca sĩ Koo Jun Yup cũng gác lại mọi lịch trình công việc. Một số hoạt động như quay quảng cáo, trình diễn, gặp gỡ người hâm mộ của Koo Jun Yup bị hoãn vô thời hạn. Một nhãn hàng thông báo, lịch trình làm việc của họ và Koo Jun Yup diễn ra vào tháng 3 tới đã bị hủy.

Koo Jun Yup muốn tìm nơi an táng vợ yên bình hơn (Ảnh: Vogue).

Nhãn hàng cho biết: "Chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi anh ấy không thể tham gia, nhưng tình hình sức khỏe của Koo Jun Yup là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng quyết định của Koo Jun Yup. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể cho anh ấy đủ không gian và thời gian".

Tuần trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Koo Jun Yup đã rời Đài Loan (Trung Quốc) để về Hàn Quốc. Nam ca sĩ được cho là mang theo 32kg hành lý.

Được biết, gia đình nữ diễn viên họ Từ đang lao vào cuộc chiến bảo vệ tài sản và quyền nuôi con với gia đình chồng cũ nữ diễn viên, doanh nhân Uông Tiểu Phi. Ngày 20/2, doanh nhân gốc Bắc Kinh và vợ, hot girl Mandy, lọt vào ống kính của giới săn tin tại sân bay Đài Loan.

Trước câu hỏi: "Hôm nay, anh đến Đài Loan để giải quyết chuyện gì sao?", Uông Tiểu Phi chỉ gật đầu. Uông Tiểu Phi không đưa ra câu trả lời nhưng nhiều người dự đoán nam doanh nhân về Đài Loan để giải quyết tranh chấp quyền nuôi con và phân chia tài sản với gia đình Từ Hy Viên.

Ngày 12/2, mẹ của nữ diễn viên bất ngờ đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Tôi không tin công lý không thể được thực thi. Tiến lên nào".

Trước khi có dòng trạng thái này, gia đình nữ diễn viên họ Từ được cho là đã đồng ý để Uông Tiểu Phi đưa 2 con về Bắc Kinh (Trung Quốc) sống cùng anh và vợ mới.

Sau loạt động thái và phát ngôn của Uông Tiểu Phi cũng như mẹ ruột của anh thời gian qua, gia đình họ Từ dường như muốn thay đổi quyết định. Uông Tiểu Phi và mẹ đã bị cấm sử dụng mạng xã hội Douyin (TikTok tại Trung Quốc) vĩnh viễn sau một số hành động, phát ngôn liên quan tới Từ Hy Viên.

Uông Tiểu Phi (chồng cũ của Từ Hy Viên) và vợ, hot girl Mandy, về Đài Loan, ngày 20/2 (Ảnh: Ettoday).

Nam doanh nhân cũng gây tranh cãi khi có những động thái thể hiện xót thương vợ cũ. Theo truyền thông Đài Loan, gia đình Từ Hy Viên đang nhận được sự hỗ trợ của truyền thông và một số nhân vật có tiếng trong làng giải trí trong cuộc chiến với Uông Tiểu Phi.

Ngày 19/2, truyền thông xứ Đài đưa tin, Uông Tiểu Phi được cho là đang nợ vợ cũ khoản tiền 250 triệu NDT (gần 880 tỷ đồng), gồm phí nuôi con và vài khoản nợ khi họ ly hôn.

Uông Tiểu Phi, kém Từ Hy Viên 5 tuổi, là con trai bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng và khách sạn cao cấp.

Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Nam doanh nhân từng có cuộc hôn nhân 10 năm với nữ diễn viên Từ Hy Viên và 2 con chung. Họ ly hôn vào năm 2021. Năm ngoái, anh tái hôn với người đẹp Mandy.