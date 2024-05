Joey King diện đầm xuyên thấu của Công Trí trên thảm đỏ Cannes

Hôm 24/5, diễn viên người Mỹ Joey King xuất hiện tại buổi chiếu phim The most precious of cargoes thuộc khuôn khổ LHP Cannes với bộ váy dạ hội xuyên thấu, gam màu xanh dương của nhà mốt Việt Nguyễn Công Trí.

Trên thảm đỏ, cô chiếm trọn sự chú ý của cánh truyền thông khi khoe đường chân ngực gợi cảm, hình thể quyến rũ trong lớp vải mỏng manh nhưng không kém phần bay bổng. Kiểu tóc uốn cổ điển càng tôn thêm vẻ đẹp của mỹ nhân sinh năm 1999.

Joey King diện đầm của Công Trí xuất hiện tại thảm đỏ LHP Cannes (Ảnh: NTK cung cấp).

Công Trí cho biết anh thiết kế bộ váy lấy cảm hứng từ dòng nước mềm mại. Chất liệu vải chiffon cao cấp giúp che phủ những điểm "nhạy cảm" nhưng vẫn đủ tạo nên khoảng hở hút mắt.

Điểm nhấn của trang phục là phần đính kết pha lê tinh tế ở vòng 2. Phom dáng corset cũng tôn triệt để đường cong và giúp "ăn gian chiều cao" cho nữ diễn viên. Bộ cánh được Joey King phối với giày cao gót Gianvito Rossi và bộ trang sức cùng tông đến từ Gabriel & Co.

Để hoàn thiện bộ váy, nhà mốt đã tập trung thực hiện trong suốt gần 1 tháng và gửi sang Mỹ từ cuối tháng 4 cho Joey King (Ảnh: NTK cung cấp).

Nhiều tạp chí khen ngợi màn xuất hiện của nữ diễn viên sinh năm 1999. Harper's Bazaar (Mỹ) nhận xét: "Joey King thu hút mọi ánh nhìn trong bộ đầm xuyên thấu xanh dương. Tà váy trong suốt, mềm mại, quấn theo từng bước chân của cô".

Trên trang cá nhân có hơn 18 triệu người theo dõi, Joey King cũng gửi lời cảm ơn tới NTK Việt Nam. Cô cho biết bộ đầm đã giúp cô vừa gợi cảm, vừa thanh tao như nàng công chúa.

Joey King gửi lời cảm ơn nhà mốt Việt Nam (Ảnh: Instagram nhân vật).